WhatsApp यूजर्स की मौज! अब बिना किसी झंझट के चलाएं वो फीचर्स, जो अभी लॉन्च भी नहीं हुए, जानिए कैसे

WhatsApp Early Access to Features: अगर आप भी WhatsApp चलाते हैं और नए-नए फीचर्स की तलाश में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया और खास फीचर टेस्ट कर रहा है. जिससे अब नए फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए न तो बीटा प्रोग्राम जॉइन करने की झंझट होगी और न ही Play Store में स्लॉट फुल होने की समस्या. WhatsApp एक ऐसे नए ऑप्शन की टेस्टिंग कर रहा है जिसके माध्यम से यूजर्स ऐप के ही अंदर आने वाले फीचर्स का एक्सेस पा सकेंगे वो भी ऑफिशियल लॉन्च होने से पहले. यह बदलाव खास तौर पर उन यूजर्स के लिए राहत लेकर आ सकता है जो काफी समय से नए फीचर्स सबसे पहले आजमाने का इंतजार कर रहे थे.

क्यों लाया जा रहा है यह नया फीचर?

WhatsApp के नए अपडेट पर नजर रखने वाली WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp ने कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए ऐप के अंदर ही बीटा फीचर्स का एक्सेस देना शुरू कर दिया है. अभी तक Google Play Store पर WhatsApp के बीटा प्रोग्राम की लिमिट सिर्फ 10,000 यूजर्स की है. ज्यादातर समय ये स्लॉट फुल हो जाते हैं जिससे लाखों यूजर्स बीटा फीचर्स इस्तेमाल नहीं कर पाते. ऐसे में WhatsApp का यह नया इन-ऐप फीचर Play Store की इस लिमिट की समस्या को खत्म कर देगा और ज्यादा यूजर्स को नए फीचर्स टेस्ट करने का मौका देगा.

WhatsApp beta for Android 2.26.2.11: what's new?

WhatsApp is rolling out a feature that allows a limited group of users to access the beta version, and it's available to some beta testers!

Some users can get this feature through earlier updates.

इस अपडेट में मिल रहा है नया फीचर

फिलहाल अभी यह फीचर WhatsApp Beta for Android के वर्जन 2.26.2.11 में देखा गया है जो Google Play Store के जरिए रोलआउट हो रहा है. बता दें कि अभी यह सुविधा सिर्फ लिमिटेड यूजर्स के लिए ही शुरू कराई गई है.

कैसे काम करेगा Early Access to Features ऑप्शन?

WABetaInfo के द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट के मुताबिक जिन यूजर्स को यह फीचर मिलेगा वे WhatsApp की Settings में जाकर Early access to features नाम का नया ऑप्शन देख सकेंगे. इसी ऑप्शन को ऑन करने के बाद यूजर्स कुछ नए फीचर्स को ऑफिशियल लॉन्च से पहले इस्तेमाल कर सकेंगे. अगर किसी यूजर को बाद में बीटा फीचर्स नहीं चाहिए तो वह इस ऑप्शन को कभी भी ऑफ भी कर सकता है. एक बार फीचर ऑफ करने के बाद WhatsApp अपने आप लेटेस्ट स्टेबल पब्लिक वर्जन पर वापस आ जाएगा.

अभी कुछ Android यूजर्स को ही मिलेगा फायदा

अभी यह फीचर सिर्फ कुछ Android यूजर्स के लिए ही शुरू हुआ है जिन्होंने WhatsApp का लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल किया होगा. साथ ही कुछ मौजूदा बीटा यूजर्स को भी यह ऑप्शन दिख सकता है. WhatsApp ने अभी इसके बड़े स्तर पर रोलआउट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है. ऐसे में यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर WhatsApp की Settings चेक करते रहें.

