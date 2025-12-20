तुम्हारी फोटो मिली है...WhatsApp पर आया यह मैसेज तो समझो आ गई शामत! भूल से भी किए ये गलती तो...

WhatsApp GhostPairing Scam: WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. लगातार बढ़ते साइबर स्कैम के बीच WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ा खतरा सामने आया है. जिसको लेकर साइबर साइबर सिक्योरिटी कंपनी Gen Digital ने बड़ा खुलासा किया है. WhatsApp को लेकर होने वाले इस स्कैम को GhostPairing नाम दिया गया है. इस स्कैम की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें हैकर्स को आपका अकाउंट हैक करने के लिए न तो किसी OTP की जरूरत होती है और न ही आपके किसी पासवर्ड की.

कैसे जाल बिछाते हैं हैकर्स?

WhatsApp पर होने वाला यह स्कैम सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित है. इसकी शुरुआत आपके किसी भरोसेमंद दोस्त या कॉन्टैक्ट से आए एक नार्मल मैसेज से होती है. जिसमें लिखा होता है हलो मुझे तुम्हारी यह फोटो मिली है! या फिर इसी तरह दूसरा मैसेज. जैसे ही आप उस फोटो को देखने के लिए आए लिंक पर क्लिक करते हैं आपको एक फेक फेसबुक पेज पर ले जाता है. इसके बाद आपको वहां फोटो देखने के लिए आपसे वेरीफिकेशन करने के लिए कहा जाता है.

ऐसे होता है GhostPairing का पूरा खेल

फेक पेज पर आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाता है. नंबर डालते ही WhatsApp एक पेयरिंग कोड जेनरेट करता है. इन सब के बीच हैकर्स आपको यकीन दिलाते हैं कि यह कोड सिक्योरिटी चेक के लिए है. लेकिन जैसे ही आप उस कोड को अपने WhatsApp में डालते हैं आप अनजाने में हैकर के ब्राउजर को अपना Linked Device बना देते हैं.

इसके बाद हैकर के पास आपके WhatsApp वेब के जरिए पूरा कंट्रोल पहुंच जाता है. वह आपके मैसेज पढ़ सकता है फाइलें देख सकता है और आपके WhatsApp से किसी को भी मैसेज कर सकता है.

पहचानना क्यों है मुश्किल?

वहीं इस तरह के साइबर हमले में WhatsApp का कोई सॉफ्टवेयर खराब नहीं होता बल्कि ऐप के डिवाइस लिंकिंग फीचर का गलत यूज किया जाता है. आपका फोन सामान्य रूप से काम करता रहता है इसलिए यूजर्स को इस बात का बिलकुल भी भनक नहीं लगती कि कोई और भी आपके मैसेज देख रहा है. यह स्कैम एक के बाद एक कॉन्टैक्ट्स को फैल रहा है क्योंकि लोग अपने जान-पहचान वालों से आए मैसेज पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं.

बचने का तरीका भी जान लीजिए

इन खतरों से बचने के लिए समय समय पर Linked Devices को चेक करते रहें. इसके लिए WhatsApp की Settings > Linked Devices में जाकर देखें. अगर कोई अनजान डिवाइस दिखे तो उसे तुरंत Log Out कर दें.

किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी के कहने पर WhatsApp में कोई पेयरिंग कोड डाले.

Two-Step Verification को अपने WhatsApp पर हमेशा ऑन रखें.

