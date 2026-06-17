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WhatsApp पर बिना ऑनलाइन आए भेज सकेंगे Voice Message! आ रहा नया कमाल का फीचर, जानें कैसे करेगा काम

WhatsApp Voice Message Widget: WhatsApp अपने यूजर्स ने लिए एक नया फीचर लाने की तैयारी में है. इस नए फीचर में वॉट्सऐप यूजर्स बिना ऐप टच किए सीधे होम स्क्रीन से वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर भेज सकेंगे. फीचर फिलहाल बीटा वर्जन में टेस्ट हो रहा है और जल्द रोलआउट किया जा सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 17, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:44 PM IST
WhatsApp पर बिना ऑनलाइन आए भेज सकेंगे Voice Message! आ रहा नया कमाल का फीचर, जानें कैसे करेगा काम

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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