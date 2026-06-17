/WhatsApp पर बिना ऑनलाइन आए भेज सकेंगे Voice Message! आ रहा नया कमाल का फीचर, जानें कैसे करेगा काम

WhatsApp New Feature: जरा सोचिए, आपको किसी को आर्जेंट वॉइस मैसेज भेजना है, और आप बिना WhatsApp को टच किए सिर्फ अपने फोन की स्क्रीन पर एक टैप करते हैं, बोलते हैं और मैसेज चला जाता है! सुनने में यह हैरान करने वाला लग रहा है, लेकिन अब WhatsApp इसे हकीकत बनाने जा रहा है. अपने करोड़ों यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और समय बचाने के लिए WhatsApp एक नया फीचर लाने की तैयारी में है, जो वॉइस मैसेज भेजना को और आसान बना देगा. आइए जानते हैं इस नए फीचर की पूरी डिटेल्स...
WhatsApp अब Android यूजर्स के लिए एक ऐसा कमाल का फीचर लाने जा रहा है, जिससे वॉइस मैसेज भेजना पहले से कहीं ज्यादा आसान और फास्ट हो जाएगा. WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp एक नए Home Screen Widget फीचर पर काम कर रहा है. इस विजेट फीचर की सहायता से यूजर्स बिना WhatsApp को ओपन किए भी सीधे अपने फोन की होम स्क्रीन से ही वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज सकेंगे.
अभी तक WhatsApp से वॉइस मैसेज भेजने के लिए आपको पहले वॉट्सऐप खोलना पड़ता है, फिर चैट खोजना पड़ती है और तब जाकर आप रिकॉर्डिंग करते और भेजते हैं. लेकिन इस नए विजेट के आने के बाद आप सीधे होम स्क्रीन पर टैप करके रिकॉर्डिंग शुरू कर सकेंगे. वॉइस नोट रिकॉर्ड होने के बाद, यूजर्स यह सेलेक्ट कर सकेंगे कि उन्हें यह मैसेज किसे भेजना है. खास बात यह है कि एक ही वॉइस नोट को एक साथ एक या कई लोगों को भेजा जा सकेगा. इस फीचर की खास बात यह कि इस विजेट के जरिए रिकॉर्ड किए गए वॉइस नोट को सीधे व्हाट्सएप स्टेटस पर भी शेयर किया जा सकेगा.
अभी वॉट्सऐप का यह फीचर डेवलपमेंट फेज में है और इसे WhatsApp Beta Android 2.26.24.2 अपडेट में देखा गया है. जल्द ही इसे पहले बीटा टेस्टर्स और फिर सभी आम यूजर्स के लिए रोलआउट कंपनी कर सकती है.
वॉट्सऐप सिर्फ वॉइस मैसेज विजेट फीचर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टेटस अपडेट के लिए भी एक अलग होम स्क्रीन विजेट भी कंपनी तैयार कर रही है. इसके जरिए यूजर्स ऐप खोले बिना ही दोस्तों के स्टेटस देख सकेंगे और नया स्टेटस लगा सकेंगे.
इसके साथ ही लैपटॉप और पीसी पर वॉट्सऐप चलाने वालों के लिए भी नया फीचर आने वाला है. कंपनी WhatsApp Web पर ग्रुप वॉइस और वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट टेस्ट कर रही है. इसके आने के बाद यूजर्स बिना डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड किए, सीधे ब्राउजर से ही 32 लोगों के साथ ग्रुप कॉल कर सकेंगे, जिसमें स्क्रीन शेयरिंग और कॉल लिंक जैसे ऑप्शंस भी मिलेंगे.