WhatsApp ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कही ये बात, नहीं एक्सेप्ट करने पर होगा कुछ ऐसा

नई दिल्ली: WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई यानि आज से लागू हो रही है. इस लेकर WhatsApp ने भी अपनी तरफ से एक ट्वीट साझा किया है. जिसमें कहा है कि वो आपको अकाउंट डिलीट नहीं करेंगे. उनकी इस प्राइवेसी पॉलिसी आप कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं. लेकिन ये भी स्पष्ट है की नई प्राइवेसी पॉलिसी को न एक्सेप्ट करने की वजह से कुछ फीचर का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

*checks calendar. pours coffee*. OK. Let’s do this. No, we can’t see your personal messages. No, we won’t delete your account. Yes, you can accept at any time.

— WhatsApp (@WhatsApp) May 14, 2021