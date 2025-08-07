WhatsApp का नया सेफ्टी फीचर खोलेगा स्कैमर्स का कच्चा चिट्ठा, हर चाल करेगा फेल

WhatsApp Safety Alert: WhatsApp ने बढ़ते साइबर फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए यूजर्स की सुरक्षा को दोगुना कर दिया है ताकि मैसेंजिंग प्लेटफॉर्म को और भी सेफ और भरोसेमंद बनाया जा सकें. फर्जी अकाउंट और स्कैम से बचने के लिए ठोस कदम उठाएं है जिसकी मदद से यूजर्स को फ्रॉड व ठगी का शिकार होने से बचाया जाएगा. साथ ही किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी पर तुरंत अलर्ट देंगे.

WhatsApp ग्रुप्स में नहीं घुसेंगे अजनबी

WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर कोई अनजान आदमी जो आपके कॉनटैक्ट में नहीं है और आपको किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता है, तो WhatsApp आपको एक सेफ्टी ओवरव्यू स्क्रीन दिखाएगा.

WhatsApp स्क्रीन पर यह जानकारी दी जाएगी:

• आपको ग्रुप में किसने जोड़ा है?

• क्या वो व्यक्ति आपकी कॉनटैक्ट्स में है?

• ग्रप के बाकी मेंबर्स आपके कॉनटैक्ट्स में है या नहीं?

जब तक व्हाट्सएप यूजर खुद से ग्रुप में रहने का निर्णय नहीं लेता है, तब तक उस ग्रुप से जुड़े नोटिफिकेशंस म्यूट रहेंगे. इसकी मदद से यूजर्स को स्पैम और फिशिंग अटैक्स से सुरक्षा दी जाएगी.

इंडिविजुअल चैट्स में मिलेगा अलर्ट

WhatsApp ने इस बात की जांच की है कि स्कैमर्स ज्यादातर दासरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस पर यूजर्स से कॉनटैक्ट करके व्हाट्सएप पर लाते हैं और फ्रॉड करते हैं. इसी ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए ऐप पर नए सेफ्टी अलर्ट टेस्ट कर रहे हैं. जब व्हाट्सएप यूजर किसी ऐसे व्यक्ति से चैट करेगा जो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो WhatsApp तुरंत नोटिफिक्शन दिखाएगा. इस अलर्ट में उस आदमी से जुड़ी कुछ सूचना होगी जिसकी मदद से यूजर्स बात करने से पहले सोच समझ लें कि वह कौन है.

कितने Million WhatsApp अकाउंट्स पर हुई कार्रवाई

WhatsApp की जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले 6.8 मिलियन से भी ज्यादा स्कैम और फर्जी अकाउंट्स को हटाया गया है. इससे यह बताया है कि व्हाट्सएप फ्रॉड्स के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है. साथ ही एंज-टू-एंड एन्क्रिप्शन और यूजर्स की प्राइवेसी को प्रायोरिटी दी जाएगी. ऐप के यूजर्स की सेफ्टी को पहले से भी दमदार बनाने के जरूरी कदम उठाए जाएंगे.