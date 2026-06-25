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अब अनजान नंबर से बात करने से पहले WhatsApp करेगा सावधान, दिखाएगा चेतावनी;आ रहा नया फीचर

WhatsApp New Safety Feature: WhatsApp पर बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड्स के बीच कंपनी एक नया सुरक्षा फीचर ला रही है. यह फीचर किसी अनजान नंबर से बातचीत शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी दिखाकर यूजर्स को सावधान करेगा, जिससे फर्जी पहचान बताकर ठगी करने वाले स्कैम का खतरा कम होगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 25, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:20 PM IST
अब अनजान नंबर से बात करने से पहले WhatsApp करेगा सावधान, दिखाएगा चेतावनी;आ रहा नया फीचर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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