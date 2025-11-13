Advertisement
trendingNow12999702
Hindi Newsटेक

अब WhatsApp संभालेगा आपकी गलती! ला रहा है नया फीचर, जरूरी चैट्स रहेंगी सेफ, जानें कैसे करेगा कमाल

WhatsApp New Feature: WhatsApp एक बार फिर अपने यूजर्स के चैट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की तैयारी में है. इस बार कंपनी ऐसा फीचर लेकर आ रही है जो आपकी चैट और मीडिया मैनेजमेंट की झंझट को आसान बना देगा. रिपोर्ट्स के अनुसार WhatsApp अपने नए स्मार्ट क्लीनअप फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स बिना जरूरी चैट या मीडिया डिलीट किए आसानी से स्टोरेज खाली कर सकेंगे.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 13, 2025, 06:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब WhatsApp संभालेगा आपकी गलती! ला रहा है नया फीचर, जरूरी चैट्स रहेंगी सेफ, जानें कैसे करेगा कमाल

WhatsApp Cleanup Feature: दुनियाभर में फेमस मैसेजिंग ऐप WhatsApp लगातार अपने प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाने में लगा हुआ है. इसी क्रम में अब यूजर्स के एक्सपीरियंस को और शानदार बनाने के लिए WhatsApp एक कमाल के फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. कंपनी के इस फीचर का नाम Chat Cleanup है. इस फीचर की सहायता से यूजर्स को अपनी प्राइवेट चैट, मीडिया और स्टोरेज को मैनेज करने में पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल मिलेगा. इस फीचर की सहायता से यूजर्स यह चुन सकेंगे कि वे क्या डिलीट करना चाह रहे हैं. जैसे सिर्फ मैसेज,इमेज-इमोजी या डॉक्यूमेंट. नया अपडेट WhatsApp को न सिर्फ ज्यादा स्टोरेज-फ्रेंडली बनाएगा बल्कि चैट क्लीनअप प्रोसेस को भी आसान और स्मार्ट बना देगा.

WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp एक ऐसे नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिससे यूजर्स अपनी चैट्स और स्टोरेज को पहले से कहीं बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे.  WhatsApp बीटा फॉर एंड्रॉइड वर्जन 2.25.34.5 में इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है.

नए स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या होगा खास?

Add Zee News as a Preferred Source

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp यूजर्स के लिए चैट्स को क्लियर करने के तरीके को और बेहतर बनाया जा रहा है.

स्टार मार्क मैसेज पर कंट्रोल
अभी तक अगर यूजर क्लियर चैट करते है तो सभी मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं और डिवाइस की गैलरी से मीडिया को हटाने का ऑप्शन मिलता है. इस फीचर में ऐप पर एक नई विंडो आता है जो यह पूछता है कि स्टार मैसेज डिलीट करना है या नहीं. इससे यूजर्स क्लीनअप के दौरान जरूरी और सेव की गई कंटेंट को खोने से बच सकते हैं.

मीडिया डिलीट करने की आजादी
इस नए फीचर के आ जाने के बाद  WhatsApp यूजर्स एक साथ सब कुछ क्लियर करने के बजाय यह सुविधा मिलेगी कि वे केवल मीडिया कैटेगरीज़ जैसे-फोटो, वीडियो, GIF, स्टिकर्स, डॉक्यूमेंट या ऑडियो मैसेजेस को ही डिलीट कर सकें.

स्टोरेज की जानकारी
डिलीट की पुष्टि करने से पहले WhatsApp यह भी बताएगा कि इस क्लियर चैट से फोन की स्टोरेज कितनी खाली होगी, जिससे यूजर्स स्टोरेज को ज्यादा आसानी से मैनेज कर पाएंगे. यह फीचर खासकर उन यूजर्स के लिए है जो अक्सर चैट का बैकअप लेते हैं या बड़ी ग्रुप चैट्स में होते हैं जहां मीडिया तेजी से फोन में आता है, यह सुविधा बहुत काम की साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ेंः सिर्फ ₹7 में 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल; इस टेलीकॉम कंपनी ने करा दी यूजर्स की मौज

चैट इन्फो स्क्रीन में मिलेगा क्लियर चैट का ऑप्शन
एक दूसरे फीचर के रूप में WhatsApp मेन्यू में अंदर जाए बिना ही चैट इन्फो स्क्रीन में क्लियर चैट का ऑप्शन जोड़ा जा रहा है. यह बदलाव एंड्रॉइड के इंटरफेस को iOS के मुताबिक भी लाता है, जहां यह विकल्प पहले से ही चैट इन्फो सेक्शन में मौजूद है.

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल अभी यह अपडेट चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसे सभी यूजर्स के लिए धीरे-धीरे शुरू किया जाएगा.

ये भी पढे़ंः फोन की स्क्रीन करते हैं कपड़ों से साफ? तो हो जाइए सावधान, नहीं तो धीरे धीरे डैमेज...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

WhatsApp New FeatureWhatsApp Smart Cleanupwhatsapp new update

Trending news

Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, i20 कार चलाने वाला शख्स ही था डॉक्टर उमर, DNA मां के डीएनए सैंपल्स से हुआ मैच
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, i20 कार चलाने वाला शख्स ही था डॉक्टर उमर, DNA मां के डीएनए सैंपल्स से हुआ मैच
LAC पर भारत की नई चाल! 13,710 फीट की ऊंचाई पर शुरू हुआ न्योमा एयरबेस
ladakh china border
LAC पर भारत की नई चाल! 13,710 फीट की ऊंचाई पर शुरू हुआ न्योमा एयरबेस
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
putin india visit
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!