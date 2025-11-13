अब WhatsApp संभालेगा आपकी गलती! ला रहा है नया फीचर, जरूरी चैट्स रहेंगी सेफ, जानें कैसे करेगा कमाल

WhatsApp Cleanup Feature: दुनियाभर में फेमस मैसेजिंग ऐप WhatsApp लगातार अपने प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाने में लगा हुआ है. इसी क्रम में अब यूजर्स के एक्सपीरियंस को और शानदार बनाने के लिए WhatsApp एक कमाल के फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. कंपनी के इस फीचर का नाम Chat Cleanup है. इस फीचर की सहायता से यूजर्स को अपनी प्राइवेट चैट, मीडिया और स्टोरेज को मैनेज करने में पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल मिलेगा. इस फीचर की सहायता से यूजर्स यह चुन सकेंगे कि वे क्या डिलीट करना चाह रहे हैं. जैसे सिर्फ मैसेज,इमेज-इमोजी या डॉक्यूमेंट. नया अपडेट WhatsApp को न सिर्फ ज्यादा स्टोरेज-फ्रेंडली बनाएगा बल्कि चैट क्लीनअप प्रोसेस को भी आसान और स्मार्ट बना देगा.

WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp एक ऐसे नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिससे यूजर्स अपनी चैट्स और स्टोरेज को पहले से कहीं बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे. WhatsApp बीटा फॉर एंड्रॉइड वर्जन 2.25.34.5 में इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है.

नए स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या होगा खास?

Add Zee News as a Preferred Source

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp यूजर्स के लिए चैट्स को क्लियर करने के तरीके को और बेहतर बनाया जा रहा है.

स्टार मार्क मैसेज पर कंट्रोल

अभी तक अगर यूजर क्लियर चैट करते है तो सभी मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं और डिवाइस की गैलरी से मीडिया को हटाने का ऑप्शन मिलता है. इस फीचर में ऐप पर एक नई विंडो आता है जो यह पूछता है कि स्टार मैसेज डिलीट करना है या नहीं. इससे यूजर्स क्लीनअप के दौरान जरूरी और सेव की गई कंटेंट को खोने से बच सकते हैं.

मीडिया डिलीट करने की आजादी

इस नए फीचर के आ जाने के बाद WhatsApp यूजर्स एक साथ सब कुछ क्लियर करने के बजाय यह सुविधा मिलेगी कि वे केवल मीडिया कैटेगरीज़ जैसे-फोटो, वीडियो, GIF, स्टिकर्स, डॉक्यूमेंट या ऑडियो मैसेजेस को ही डिलीट कर सकें.

स्टोरेज की जानकारी

डिलीट की पुष्टि करने से पहले WhatsApp यह भी बताएगा कि इस क्लियर चैट से फोन की स्टोरेज कितनी खाली होगी, जिससे यूजर्स स्टोरेज को ज्यादा आसानी से मैनेज कर पाएंगे. यह फीचर खासकर उन यूजर्स के लिए है जो अक्सर चैट का बैकअप लेते हैं या बड़ी ग्रुप चैट्स में होते हैं जहां मीडिया तेजी से फोन में आता है, यह सुविधा बहुत काम की साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ेंः सिर्फ ₹7 में 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल; इस टेलीकॉम कंपनी ने करा दी यूजर्स की मौज

चैट इन्फो स्क्रीन में मिलेगा क्लियर चैट का ऑप्शन

एक दूसरे फीचर के रूप में WhatsApp मेन्यू में अंदर जाए बिना ही चैट इन्फो स्क्रीन में क्लियर चैट का ऑप्शन जोड़ा जा रहा है. यह बदलाव एंड्रॉइड के इंटरफेस को iOS के मुताबिक भी लाता है, जहां यह विकल्प पहले से ही चैट इन्फो सेक्शन में मौजूद है.

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल अभी यह अपडेट चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसे सभी यूजर्स के लिए धीरे-धीरे शुरू किया जाएगा.

ये भी पढे़ंः फोन की स्क्रीन करते हैं कपड़ों से साफ? तो हो जाइए सावधान, नहीं तो धीरे धीरे डैमेज...