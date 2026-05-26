Advertisement
trendingNow13228917
Hindi NewsटेकWhatsApp ला रहा फुल प्राइवेसी वाला अपडेट, चैट स्क्रीन पर दिखेगी सिर्फ धुंधली पट्टी! जानें क्या है यह नया फीचर?

WhatsApp ला रहा फुल प्राइवेसी वाला अपडेट, चैट स्क्रीन पर दिखेगी सिर्फ 'धुंधली पट्टी'! जानें क्या है यह नया फीचर?

WhatsApp Spoiler Message Feature: मैसेजिंग ऐप WhatsApp जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक नया और दमदार प्राइवेसी फीचर लाने जा रहा है. नाम है Spoiler Message. वॉट्सऐप के इस नए फीचर की सहायता से यूजर्स अपने मैसेज को ब्लर करके भेज सकेंगे. क्या है यह नया फीचर और कैसे करेगा काम, आइए जानते हैं हर एक डिटेल्स...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 26, 2026, 06:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp ला रहा फुल प्राइवेसी वाला अपडेट, चैट स्क्रीन पर दिखेगी सिर्फ 'धुंधली पट्टी'! जानें क्या है यह नया फीचर?

WhatsApp New Feature: मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब WhatsApp एक और कमाल का प्राइवेसी फीचर लाने की तैयारी में है. जल्द ही वॉट्सऐप यूजर्स को Spoiler Message नाम का एक प्राइवेसी वाला फीचर मिलने वाला है.  WhatsApp के इस नए फीचर की सहायता से अपने मैसेज को आप ब्लर करके भेज सकेंगे. इस फीचर की सबसे खास बात यह होगी कि इस मैसेज को रिसीवर बिना टैप किए नहीं पढ़ पाएगा. वॉट्सऐप का यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा, जो चाहते हैं कि  OTP, फोन नंबर या दूसरी प्राइवेट जानकारी शेयर करते हैं और चाहते हैं कि वह तुरंत स्क्रीन पर दिखाई न दे. आइए जानते हैं क्या है वॉट्सऐप का यह नया स्पॉइलर फीचर और यह कैसे काम करेगा...

डिजिटल दुनिया में  चैटिंग के इस दौर में प्राइवेसी हर किसी के लिए जरूरी चीज है. इसी को ध्यान में रखते हुए मेटा के मालिकाना हक वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप चैट्स को सेफ रखने के लिए WhatsApp में पहले से ही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन यानी E2E मौजूद है, लेकिन अब कंपनी यूजर्स को प्राइवेसी की एक और एक्स्ट्रा प्राइवेसी फीचर देने जा रही है.

क्या है यह नया फीचर?

WhatsApp के आने वाले नए फीचर्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के मुताबिक, नए फीचर की सहायता से आप अपने मैसेज को ब्लर लेयर के पीछे छिपा सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

जब यह फीचर सभी के लिए रोलआउट हो जाएगा, तो इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान होगा-

सबसे पहले चैट बॉक्स में अपना मैसेज टाइप करें.

मैसेज को सेंड करने से पहले उस पर लॉन्ग प्रेस करके टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें.

टेक्स्ट सेलेक्ट होते ही आपके सामने Cut, Copy, Translate के ऑप्शन नजर आएंगे, वहीं थ्री-डॉट्स पर क्लिक करना होगा.

यहां Bold और Italic के साथ ही आपको Spoiler नाम का भी ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टैप कर दें.

जैसे ही आप मैसेज भेजेंगे, वह सामने वाले को धुंधला दिखाई देगा.

कैसे दिखेगा ब्लर मैसेज?

जब यह मैसेज सामने वाले यूजर के पास पहुंचेगा, तो वह पूरी तरह ब्लर होगा. मैसेज को पढ़ने के लिए रिसीवर को बस उस ब्लर मैसेज पर टैप करना होगा और मैसेज दिखने लगेगा.

(ये भी पढ़ेंः चुटकियों में पकड़ें एआई का झूठ! आ गया नया कमाल का डिटेक्टर टूल, जानें कैसे करें चेक)

फोटो और वीडियो पर भी आएगा फीचर?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है. शुरुआत में इसे टेक्स्ट मैसेज और मीडिया कैप्शंस के लिए लाया जा रहा है. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीटा टेस्टिंग सफल होने के बाद, WhatsApp इस फीचर का दायरा बढ़ा सकता है, जिससे यूजर्स फोटो और वीडियो को भी ब्लर करके भेज सकेंगे.

(ये भी पढ़ेंः 47°C की गर्मी में भी नल से गिरेगा ठंडा पानी! बस टंकी पर लगा दें ये 'चादर')

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

WhatsApp New FeatureWhatsApp Spoiler Message

Trending news

हीटवेव के बीच मौसम का यू-टर्न? इन राज्यों में झमाझम होगी बारिश; देखें सेटेलाइट इमेज
weather update
हीटवेव के बीच मौसम का यू-टर्न? इन राज्यों में झमाझम होगी बारिश; देखें सेटेलाइट इमेज
गुजरात में 2027 में AAP की सरकार तय! नर्मदा जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा दावा
Arvind Kejriwal
गुजरात में 2027 में AAP की सरकार तय! नर्मदा जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा दावा
पीएम मोदी की नॉर्डिक यात्रा, भारत-नॉर्डिक हरित संबंधों में एक नए अध्याय का सूत्रपात
PM Modi
पीएम मोदी की नॉर्डिक यात्रा, भारत-नॉर्डिक हरित संबंधों में एक नए अध्याय का सूत्रपात
DNA: सत्ता बदलते ही बंगाल में माफियाओं का 'इलाज' शुरू, 'डॉन' की हेकड़ी गायब!
DNA
DNA: सत्ता बदलते ही बंगाल में माफियाओं का 'इलाज' शुरू, 'डॉन' की हेकड़ी गायब!
ट्रंप के बदल गए सुर, अब बोले- I Love India; क्यों पड़ गई रिश्तों की मरम्मत की जरूरत?
DNA
ट्रंप के बदल गए सुर, अब बोले- I Love India; क्यों पड़ गई रिश्तों की मरम्मत की जरूरत?
घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में सुवेंदु सरकार, बंगाल में खुला पहला डिटेंशन सेंटर
bangladesh
घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में सुवेंदु सरकार, बंगाल में खुला पहला डिटेंशन सेंटर
35 साल की वेटिंग और 20 लाख की फीस, 'जिमखाना क्लब' की जरूरत क्या है?
DNA
35 साल की वेटिंग और 20 लाख की फीस, 'जिमखाना क्लब' की जरूरत क्या है?
'यह कानून बेटियों को...' असम UCC पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले-'सिर्फ आदिवासियों...
Assam UCC Bill
'यह कानून बेटियों को...' असम UCC पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले-'सिर्फ आदिवासियों...
अब चीन की खैर नहीं, सेना की तोपें खुद लॉक करेंगी निशाना; पाकिस्तान का क्या होगा?
Indian Army
अब चीन की खैर नहीं, सेना की तोपें खुद लॉक करेंगी निशाना; पाकिस्तान का क्या होगा?
राहुल गांधी की सदस्यता? जिमखाना क्लब खाली करने के आदेश में कांग्रेस को क्या दिखा
Delhi Gymkhana Club
राहुल गांधी की सदस्यता? जिमखाना क्लब खाली करने के आदेश में कांग्रेस को क्या दिखा