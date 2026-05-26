WhatsApp ला रहा फुल प्राइवेसी वाला अपडेट, चैट स्क्रीन पर दिखेगी सिर्फ 'धुंधली पट्टी'! जानें क्या है यह नया फीचर?

WhatsApp New Feature: मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब WhatsApp एक और कमाल का प्राइवेसी फीचर लाने की तैयारी में है. जल्द ही वॉट्सऐप यूजर्स को Spoiler Message नाम का एक प्राइवेसी वाला फीचर मिलने वाला है. WhatsApp के इस नए फीचर की सहायता से अपने मैसेज को आप ब्लर करके भेज सकेंगे. इस फीचर की सबसे खास बात यह होगी कि इस मैसेज को रिसीवर बिना टैप किए नहीं पढ़ पाएगा. वॉट्सऐप का यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा, जो चाहते हैं कि OTP, फोन नंबर या दूसरी प्राइवेट जानकारी शेयर करते हैं और चाहते हैं कि वह तुरंत स्क्रीन पर दिखाई न दे. आइए जानते हैं क्या है वॉट्सऐप का यह नया स्पॉइलर फीचर और यह कैसे काम करेगा...

डिजिटल दुनिया में चैटिंग के इस दौर में प्राइवेसी हर किसी के लिए जरूरी चीज है. इसी को ध्यान में रखते हुए मेटा के मालिकाना हक वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप चैट्स को सेफ रखने के लिए WhatsApp में पहले से ही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन यानी E2E मौजूद है, लेकिन अब कंपनी यूजर्स को प्राइवेसी की एक और एक्स्ट्रा प्राइवेसी फीचर देने जा रही है.

क्या है यह नया फीचर?

WhatsApp के आने वाले नए फीचर्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के मुताबिक, नए फीचर की सहायता से आप अपने मैसेज को ब्लर लेयर के पीछे छिपा सकेंगे.

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WhatsApp is working on a feature to share spoiler messages! The demo video is OUT! WhatsApp will make it easier for users to send messages that can hide sensitive content behind a blurred layer. The video shows the new formatting tool that will allow users to hide selected text… pic.twitter.com/1uJZL1LBdk WABetaInfo (@WABetaInfo) May 25, 2026

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

जब यह फीचर सभी के लिए रोलआउट हो जाएगा, तो इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान होगा-

सबसे पहले चैट बॉक्स में अपना मैसेज टाइप करें.

मैसेज को सेंड करने से पहले उस पर लॉन्ग प्रेस करके टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें.

टेक्स्ट सेलेक्ट होते ही आपके सामने Cut, Copy, Translate के ऑप्शन नजर आएंगे, वहीं थ्री-डॉट्स पर क्लिक करना होगा.

यहां Bold और Italic के साथ ही आपको Spoiler नाम का भी ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टैप कर दें.

जैसे ही आप मैसेज भेजेंगे, वह सामने वाले को धुंधला दिखाई देगा.

कैसे दिखेगा ब्लर मैसेज?

जब यह मैसेज सामने वाले यूजर के पास पहुंचेगा, तो वह पूरी तरह ब्लर होगा. मैसेज को पढ़ने के लिए रिसीवर को बस उस ब्लर मैसेज पर टैप करना होगा और मैसेज दिखने लगेगा.

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फोटो और वीडियो पर भी आएगा फीचर?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है. शुरुआत में इसे टेक्स्ट मैसेज और मीडिया कैप्शंस के लिए लाया जा रहा है. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीटा टेस्टिंग सफल होने के बाद, WhatsApp इस फीचर का दायरा बढ़ा सकता है, जिससे यूजर्स फोटो और वीडियो को भी ब्लर करके भेज सकेंगे.

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