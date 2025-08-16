WhatsApp ने लॉन्च किए धमाकेदार कॉलिंग फीचर्स, जानिए क्या है नया Calls Tab और Join Alerts

WhatsApp सिर्फ चैट और फोटो-वीडियो भेजने के लिए नहीं है, बल्कि आज लाखों लोग इसे कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. कंपनी लगातार अपने कॉलिंग फीचर्स को बेहतर बना रही है और अब WhatsApp ने एक बड़ा अपडेट दिया है. इस अपडेट से ग्रुप कॉल्स पहले से ज्यादा ऑर्गनाइज्ड और मज़ेदार हो जाएंगी. WhatsApp ने कॉलिंग के लिए शेड्यूलिंग, रिएक्शन, स्मार्ट मैनेजमेंट टूल्स और नए कॉल टैब जैसे फीचर्स पेश किए हैं. आइए आसान भाषा में जानते हैं कि ये फीचर्स आपके लिए कैसे काम करेंगे और कैसे आपके ग्रुप कॉलिंग एक्सपीरियंस को बदल देंगे.

1. अब पहले से कर पाएंगे कॉल शेड्यूल (Plan Ahead)

अब WhatsApp यूजर्स ग्रुप कॉल को पहले से शेड्यूल कर पाएंगे.

• आप किसी खास दिन और समय पर कॉल शेड्यूल करके पूरे ग्रुप को इनवाइट भेज सकते हैं.

• शेड्यूल की गई कॉल शुरू होने से पहले सभी पार्टिसिपेंट्स को नोटिफिकेशन मिल जाएगा.

• यह फीचर खासतौर पर ऑफिस मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस और फैमिली कॉल्स के लिए काफी काम का है.

2. बिना बाधा के अपनी बात कहें (Raise Hand Feature)

अक्सर ग्रुप कॉल में हर कोई एक साथ बोलना शुरू कर देता है और बातचीत गड़बड़ा जाती है. इसे सॉल्व करने के लिए WhatsApp ने “Raise Hand” फीचर जोड़ा है.

• कोई भी यूजर बात करना चाहे तो वर्चुअल हाथ उठा सकता है.

• इससे कॉल होस्ट और बाकी लोग जान जाएंगे कि अगला कौन बोलना चाहता है.

• इसके अलावा, कॉल के दौरान अब रिएक्शन (इमोजी) भेजकर भी अपनी फीलिंग्स शेयर की जा सकती हैं, वो भी बिना बातचीत रोके.

3. नया Smart Calls Tab

WhatsApp ने कॉल टैब को भी स्मार्ट बना दिया है.

• अब इसमें आपको आने वाली शेड्यूल कॉल्स,

• कौन-कौन कॉल में जुड़ने वाला है (Attendee List),

• और कॉल के लिए शेयर करने लायक लिंक भी दिखेगा.

यानी आपको बार-बार मैसेज चेक करने की जरूरत नहीं होगी, सारी डिटेल्स एक ही जगह मिल जाएंगी.

4. होस्ट को मिलेंगे Join Alerts

अगर आप कॉल होस्ट हैं और आपने किसी को लिंक भेजकर कॉल में इनवाइट किया है, तो अब जब भी कोई उस लिंक से कॉल जॉइन करेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा.

• इससे होस्ट को यह आसानी से पता चलता रहेगा कि कौन-कौन जुड़ गया है.

• बड़े ग्रुप कॉल्स और प्रोफेशनल मीटिंग्स के लिए यह फीचर काफी मददगार रहेगा.

5. क्यों है यह अपडेट खास?

• WhatsApp अब सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रहा, बल्कि प्रोफेशनल मीटिंग्स और फैमिली कनेक्शन दोनों के लिए एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म बन रहा है.

• शेड्यूलिंग और Raise Hand जैसे फीचर्स Zoom और Google Meet जैसे ऐप्स में पहले से मौजूद थे, लेकिन अब WhatsApp उन्हें अपने यूजर्स के लिए भी लेकर आया है.

• इसका फायदा यह है कि लोग एक ही ऐप पर चैट + कॉल + मीटिंग सबकुछ कर पाएंगे.

FAQs

Q1. क्या WhatsApp कॉल शेड्यूलिंग सिर्फ ग्रुप कॉल्स में ही काम करेगा?

हां, फिलहाल यह फीचर ग्रुप कॉल्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है.

Q2. Raise Hand फीचर का क्या फायदा है?

इससे हर कोई एक साथ बोलने से बचेगा और बातचीत स्मूद रहेगी.

Q3. क्या कॉल टैब में सभी शेड्यूल कॉल्स दिखेंगी?

हां, नया Calls Tab आपकी आने वाली सभी कॉल्स और अटेंडी लिस्ट दिखाएगा.

Q4. Join Alert किसे मिलेगा?

कॉल क्रिएटर या होस्ट को जब भी कोई लिंक से जॉइन करेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा.