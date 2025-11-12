WhatsApp ने तोड़ दी मैसेजिंग की सीमा! थर्ड-पार्टी चैट सपोर्ट हुआ Live, जान लें Block लिस्ट पर क्या होगा असर

WhatsApp New Update: WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर है. अब WhatsApp से आप किसी दूसरे मैसेजिंग ऐप पर भी मैसेज कर सकते हैं. इसके लिए WhatsApp ने थर्ड-पार्टी सपोर्ट फीचर को लाइव कर दिया है. कंपनी ने अपने Android बीटा वर्जन में थर्ड-पार्टी चैट सपोर्ट शुरू कर दिया है. इसका मतलब है कि अब WhatsApp यूजर्स दूसरी मैसेजिंग ऐप्स के लोगों से भी चैट कर सकेंगे. फिलहाल यह फीचर अभी यूरोपीय यूनियन के यूजर्स के लिए शुरू किया गया है. लेकिन बहुत ही जल्द इसे बाकी देशों के लोगों के लिए इस फीचर को लाइव किया जा सकता है.

हाल ही WhatsApp ने थर्ड-पार्टी चैट ऐप्स को सपोर्ट करने वाले फीचर की टेस्टिंग की थी. अब मैसेजिंग ऐप ने यूरोपीय संघ क्षेत्रों में रहने वाले Android Beta यूजर्स के लिए यह नया सपोर्ट लाइव कर दिया है. Meta को EU क्षेत्र के सख्त कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. WhatsApp बीटा वर्जन 2.25.33.8 अपडेट यह नई सुविधा ला रहा है. WaBetaInfo की इस रिपोर्ट के जरिए यह जानकारी सामने आई है.

WhatsApp थर्ड-पार्टी चैट्स कैसे काम करेगा और क्या हैं नियम?

WhatsApp का कहना है कि वे EU कानूनों का पालन करने के लिए इस फीचर को सपोर्ट कर रहे हैं. थर्ड-पार्टी चैट्स का ऑप्शन डिफॉल्ट रूप से डिसेबल रहेगा और आप इन स्टेप्स की सहायता से इस फीचर को ऑन कर सकते हैं.

इसके लिए आपको WhatsApp के Settings में जाना होगा.

Account पर क्लिक करें.

Third-party chats में जाएं और फीचर को Enable यानी ऑन करें.

बस इतना करते ही आप थर्ड पार्टी ऐप पर मैसेज कर सकते हैं.

अब इसके नियम भी जान लीजिए

आप अब किसी भी थर्ड-पार्टी मैसेजिंग ऐप पर मौजूद लोगों के साथ सीधे WhatsApp में चैट कर सकते हैं.

थर्ड-पार्टी ऐप्स की सेफ्टी और डेटा पॉलसी WhatsApp से अलग हो सकती हैं.

थर्ड-पार्टी ऐप्स पर लोग आपके फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके आपसे संपर्क कर सकते हैं.

आपका फोन नंबर शेयर किया जाता है जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकें लेकिन अन्य पर्सनल जानकारी शेयर नहीं की जाती है.

इन फीचर्स का नहीं मिलेगा सपोर्ट

इस थर्ड-पार्टी चैट सपोर्ट की बड़ी जरूरी बात यह है कि क्रॉस-प्लेटफॉर्म चैट्स में स्टिकर, स्टेटस अपडेट और डिसअपीयरिंग मैसेज जैसी फीचर नहीं मिलेगा. एक और जरूरी बात यह है कि अगर आपने किसी को WhatsApp पर ब्लॉक किया है तो वे थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए से माध्यम से आपको मैसेज कर सकते हैं. साथ ही WhatsApp का कहना है कि वह आपके किसी भी मैसेज को नहीं देख सकती लेकिन वह गारंटी नहीं दे सकती कि थर्ड-पार्टी ऐप भी यही तरीका अपनाएगी.

फिलहाल, WhatsApp इस फीचर के लिए केवल BirdyChat ऐप को सपोर्ट कर रहा है लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में यह Signal, Telegram और दूसरे ऐप्स के लिए भी काम करेगा.

