Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /WhatsApp New Rule: अब इन आईफोन्स पर कभी नहीं खुलेगा व्हाट्सएप, जानिए क्या है इसकी वजह

WhatsApp New Rule: अब इन आईफोन्स पर कभी नहीं खुलेगा व्हाट्सएप, जानिए क्या है इसकी वजह

आईफोन यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर है. नवंबर 2026 से WhatsApp पुराने iOS वर्जन वाले आईफोन्स पर काम करना बंद कर देगा. जानिए इस लिस्ट में कौन-कौन से आईफोन शामिल हैं और अपनी चैटिंग जारी रखने के लिए आपको क्या करना होगा.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 12, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:33 AM IST
WhatsApp New Rule: अब इन आईफोन्स पर कभी नहीं खुलेगा व्हाट्सएप, जानिए क्या है इसकी वजह
Image Credit: नवंबर 2026 से WhatsApp पुराने iOS वर्जन वाले आईफोन्स पर काम करना बंद कर देगा.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वैज्ञानिकों ने पहली बार लगाया 'उम्र घटाने वाला' इंजेक्शन, जानें क्या है टेक्नोलॉजी
Aging Reversal Human Trial2 min ago
2
Rohit Sharma2 min ago
3
Asaduddin Owaisi12 min ago
4
shani kantak dhaiya17 min ago
5
Office Politics22 min ago