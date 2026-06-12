/WhatsApp New Rule: अब इन आईफोन्स पर कभी नहीं खुलेगा व्हाट्सएप, जानिए क्या है इसकी वजह

दुनिया का सबसे पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp समय-समय पर अपने फीचर्स को अपडेट करता रहता है. लेकिन कई बार ये अपडेट कुछ स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बुरी खबर लेकर आते हैं. इस बार निशाना बने हैं आईफोन (iPhone) इस्तेमाल करने वाले लोग. अगर आप भी एक पुराना आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो संभल जाइए.
मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने एलान किया है कि नवंबर 2026 से ऐप को चलाने के लिए एक नए और लेटेस्ट iOS वर्जन की जरूरत होगी. इसका सीधा मतलब यह है कि जो लोग पुराने सॉफ्टवेयर या पुराने आईफोन मॉडल पर टिके हुए हैं, उनके फोन में नवंबर के बाद व्हाट्सएप हमेशा के लिए चलना बंद हो जाएगा. आइए जानते हैं कि इस नए नियम की वजह क्या है और कौन से फोन इसकी चपेट में आने वाले हैं.
स्मार्टफोन की दुनिया में बदलाव बहुत तेजी से होते हैं और ऐप्स खुद को सुरक्षित रखने के लिए पुराने सिस्टम का साथ छोड़ देते हैं. व्हाट्सएप ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि नवंबर 2026 से वह अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट को खत्म कर रहा है. कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए एक नई डेडलाइन तय कर दी है जिसके बाद पुराने iOS वर्जन वाले डिवाइस पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा. अगर आप नवंबर 2026 के बाद भी ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होना जरूरी है.
व्हाट्सएप का कहना है कि ऐप में लगातार नए फीचर्स जोड़े जाते हैं जैसे कि एआई (AI) टूल्स, एडवांस प्राइवेसी सेटिंग्स और नए सुरक्षा कवच. इन सभी फीचर्स को ठीक से चलाने के लिए फोन का सॉफ्टवेयर भी मजबूत होना चाहिए. पुराने आईओएस वर्जन नए फीचर्स का लोड नहीं उठा पाते हैं और उनमें सिक्योरिटी का खतरा भी ज्यादा होता है. इसी वजह से कंपनी हर साल कुछ पुराने डिवाइसेस से अपना सपोर्ट हटा लेती है ताकि नए यूजर्स को एक सुरक्षित और बेहतरीन चैटिंग का अनुभव दिया जा सके.
इस नए अपडेट के आने के बाद जिन आईफोन्स में ऐपल द्वारा नए सॉफ्टवेयर अपडेट (iOS Updates) मिलने बंद हो चुके हैं, वे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. उदाहरण के लिए, आईफोन 8 (iPhone 8), आईफोन एक्स (iPhone X) या उससे पुराने मॉडल्स जो एक निश्चित आईओएस वर्जन के आगे अपडेट नहीं हो सकते, उनमें नवंबर 2026 से व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा. यदि आपका आईफोन लेटेस्ट iOS वर्जन को सपोर्ट करता है, तो आपको तुरंत सेटिंग्स में जाकर अपने फोन को अपडेट कर लेना चाहिए.
अगर आप असमंजस में हैं कि आपका व्हाट्सएप बंद होगा या नहीं, तो आप इसे बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने आईफोन की 'Settings' में जाएं. इसके बाद 'General' पर क्लिक करें और फिर 'About' सेक्शन में जाएं. यहां आपको 'Software Version' लिखा हुआ दिखाई देगा. यदि आपका आईओएस वर्जन कंपनी द्वारा मांगे गए नए वर्जन से कम है, तो 'Software Update' वाले ऑप्शन पर जाकर तुरंत अपने फोन को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर अपग्रेड कर लें.
अगर आपके आईफोन में नया सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल हो जाता है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. आपका व्हाट्सएप पहले की तरह ही काम करता रहेगा. लेकिन अगर आपका आईफोन इतना पुराना हो चुका है कि उसमें नया आईओएस अपडेट ही नहीं आ रहा है, तो नवंबर 2026 से पहले आपको अपना फोन बदलना पड़ेगा. अपनी जरूरी चैट्स और डेटा को खोने से बचाने के लिए समय रहते अपनी चैट का क्लाउड बैकअप (Cloud Backup) जरूर ले लें ताकि नए फोन में डेटा ट्रांसफर आसानी से हो सके.