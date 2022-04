WhatsApp Update: अब नहीं पता चलेगा कि कब तक थे ऑनलाइन, जानें शानदार फीचर

WhatsApp Last Seen Settings Update: लोकप्रिय मेस्सगिंग ऐप वॉट्सएप (WhatsApp) एक नया अपडेट लेकर आने वाला है जिससे प्लेटफॉर्म की प्राइवेसी सेटिंग्स में बड़े बदलाव आने वाले हैं. आपको बता दें कि एक नया अपडेट जारी किया जा रहा है जिसके बाद आप जिससे चाहें उससे ये छिपा सकेंगे कि आप कब तक ऑनलाइन थे. आइए जानते हैं कि ये नया अपडेट क्या है और इससे यूजर्स इतने खुश क्यों हैं..

वॉट्सएप (WhatsApp) जारी कर रहा नया अपडेट

WABetaInfo की नई रिपोर्ट के मुताबिक वॉट्सएप (WhatsApp) के नया अपडेट जारी कर रहा है जिससे प्लेटफॉर्म के ‘लास्ट सीन’ (Last Seen) फीचर की सेटिंग्स में एक बड़ा बदलाव आएगा. रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सएप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिससे यूजर्स अपना ‘लास्ट सीन’ उन लोगों से छुपा सकेंगे जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं या जो आपसे ज्यादा सवाल करते हैं.

ऐसे इस्तेमाल करें ये फीचर

इस नए अपडेट में आने वाले फीचर से आप उन लोगों का चुनाव कर सकते हैं जिनसे आप अपना लास्ट सीन (Last Seen) छुपाना चाहते हैं. यह फीचर वॉट्सएप (WhatsApp) यूजर्स को अपने लास्ट सीन (Last Seen) को कुछ खास कॉन्टैक्ट्स से छिपाने का ऑप्शन देगा. यह फीचर ऐप की प्राइवेसी के तहत पेश किया गया है. इसके लिए यूजर्स को सेटिंग्स 'लास्ट सीन' की कैटेगरी में जाना होगा और फिर Everyone, My Contacts, Nobody और My Contacts Except… में से लास्ट वाले विकल्प को चुनना होगा. इस तरह आप जिससे चाहें उससे अपना लास्ट सीन छुपा सकेंगे.

अपडेट में मिलेंगे कई सारे नए फीचर्स

‘लास्ट सीन’ के अलावा भी इस नए अपडेट में कई सारे दिलचस्प फीचर्स जारी किए जा सकते हैं. ‘लास्ट सीन’ वाला प्राइवेसी अपडेट अब प्रोफाइल फोटो और आपके ‘अबाउट’ सेक्शन के लिए भी जारी किया जा सकता है. साथ ही, ग्रुप ऐडमिन को भी एक खास पावर मिल जाएगी जिससे वो ग्रुप पर आने वाले मैसेज को सभी सदस्यों के लिए डिलीट कर सकेंगे. इस नए अपडेट के बाद यूजर्स वॉट्सएप (WhatsApp) पर आने वाले मैसेज पर इमोजी से रीऐक्ट भी कर सकेंगे.

आपको बता दें कि फिलहाल ये फीचर्स जारी नहीं किए गए हैं और इनकी टेस्टिंग चल रही है. लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस नए अपडेट को यूजर्स के लिए जल्द जारी कर दिया जाएगा.