WhatsApp पर पासवर्ड याद रखने की झंझट खत्म! आ गया नया अपडेट, एक टैप में मिलेगा सालों पुरानी चैट्स का एक्सेस

WhatsApp New Update: WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर है! WhatsApp समय-समय पर अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब कंपनी ने अपने 3 अरब से ज्यादा यूजर्स को एक बड़ी राहत दी है. अब चैट बैकअप को सेफ रखने के लिए के लिए पासवर्ड याद रखने की झंझट खत्म हो जाएगी. कंपनी ने एक नया सिक्योरिटी फीचर पेश कर दिया है जिससे यूजर्स अपने चैट बैकअप को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित तरीके से प्रोटेक्ट कर सकेंगे. यह अपडेट खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बार-बार पासवर्ड भूल जाने या बैकअप एक्सेस न कर पाने की समस्या से परेशान रहते हैं.

WhatsApp नए अपडेट में अब iOS और Android यूजर्स के लिए Passkey -एन्क्रिप्टेड बैकअप फीचर लाया है. इस फीचर की सहायता से यूजर्स अपने चैट बैकअप को फेस, फिंगरप्रिंट या स्क्रीन लॉक कोड से तुरंत एन्क्रिप्ट कर सकेंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार है जब किसी प्राइवेट मैसेजिंग ऐप ने चैट बैकअप को इतनी आसान, क्रॉस-डिवाइस और फ्री एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी दी है. यानी अब चाहे आप iPhone यूज कर रहे हों या Android बस एक टैप में वही सेफ्टी मिलेगी जो आपकी WhatsApp चैट्स और कॉल्स को सेफ रखती है. बता दें कि Passkey एक स्मार्ट और सेफ लॉगिन का तरीका है जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसे फिंगरप्रिंट या फेस आईडी के जरिए काम करता है.

2021 में आया था बैकअप के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर

WhatsApp के मुताबिक नया Passkey-एन्क्रिप्टेड बैकअप फीचर आने वाले सप्ताहों और महीनों में सभी WhatsApp यूजर्स के लिए धीरे-धीरे रोलआउट किया जाएगा. इस अपडेट से चैट और कॉल बैकअप को सेफ रखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा. गौरतलब है कि कंपनी ने 2021 में ही बैकअप के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर की शुरुआत की थी लेकिन तब यूजर्स को 64-अंकों की एन्क्रिप्शन की सेव करनी पड़ती थी या एक पासवर्ड बनाना जरूरी था.

एक्टिवेट करने का तरीका जान लीजिए

Passkey फीचर की सहायता से अब WhatsApp पर बैकअप सेव रखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा. इसमें पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी यूजर बस अपने फोन कौ टैप करके, फेस दिखाकर या फिंगरप्रिंट से अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं और चैट बैकअप एन्क्रिप्ट कर सकते हैं. यह फीचर धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है. इसे एक्टिवेट करने के लिए WhatsApp की Settings में जाकर Chats > Chat Backup > End-to-End Encrypted Backup का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.

WhatsApp ने 2023 में अकाउंट लॉगिन के लिए Passkey सपोर्ट की शुरुआत की थी और अब बैकअप में इसका विस्तार इस बात का संकेत है कि कंपनी धीरे-धीरे पासवर्ड-फ्री की ओर बढ़ रही है. कंपनी का कहना है कि ज्यादातर लोग अपनी WhatsApp चैट में सालों पुरानी यादें संजोकर रखते हैं जैसे फोटो, वॉयस नोट्स और जरूरी चैट. इसलिए अगर फोन खो जाए या नया डिवाइस लेना पड़े तो इन यादों को सेफ रखना बहुत जरूरी हो जाता है.

