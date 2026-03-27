WhatsApp बदल गया! अब AI करेगा आपकी चैटिंग और फोटो एडिटिंग; एक साथ आए 6 धांसू फीचर्स, बदल जाएगा आपका पूरा एक्सपीरियंस!

WhatsApp New Features: दुनिया के सबसे फेमस मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए नए फीचर्स की झड़ी लगा दी है. मेटा के स्वामित्व वाले इस ऐप ने एक साथ कई नई और दमदार फीचर्स का ऐलान किया है जिसका इंतजार यूजर्स सालों से कर रहे थे. WhatsApp यूजर्स को न तो अब एक ही फोन में दो अकाउंट चलाने में दिक्कत होगी और न ही एंड्रॉइड से आईफोन पर जाते समय अपनी पुरानी चैट्स खोने की टेंशन होगी. WhatsApp ने अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए एक साथ कई नए अपडेट्स जारी किए हैं जो आपके चैटिंग एक्सपीरियंस को परी तरह से बदलने वाले हैं.

Meta के स्वामित्व वाली कंपनी ने अपने ब्लॉग में कहा कि हम WhatsApp को और भी आसान बना रहे हैं, फिर चाहे आपको वर्क और पर्सनल लाइफ को मैनेज करना हो या हर चैट का बेहतर एक्सपीरियंस लेना हो. WhatsApp के नए अपडेट में अब आईफोन यूजर्स भी एक ही फोन में दो WhatsApp चला सकेंगे.

एक iPhone, दो WhatsApp अकाउंट

WhatsApp के नए अपडेट्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo के अनुसार अभी तक आईफोन यूजर्स को दो अलग नंबरों के लिए दो फोन रखना होता था लेकिन अब WhatsApp के नए फीचर्स ने इस परेशानी को दूर कर दिया. WhatsApp ने आईफोन पर डुअल अकाउंट फीचर रोलआउट कर दिया है. अब आप एक ही ऐप में अपने वर्क और पर्सनल अकाउंट को स्विच कर सकेंगे. भ्रम से बचने के लिए बॉटम टैब में आपकी प्रोफाइल पिक्चर दिखेगी जिससे यह पता चलता रहेगा कि आप अभी कौन सा अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं.

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WhatsApp announces multiple accounts, cross-platform transfer, and new chat tools! WhatsApp is rolling out new features that make messaging more flexible and convenient than ever.https://t.co/KMGTAb89P6 pic.twitter.com/Z7CMBoWXJI — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 26, 2026

Android और iOS के बीच चैट ट्रांसफर हुआ आसान

स्मार्टफोन यूजर्स को एंड्रॉयड से आईफोन या आईफोन से एंड्रॉयड पर स्विच करते समय अक्सर डेटा डिलीट होने का डर रहता है. अब WhatsApp ने इस प्रोसेस को बहुत ही आसान बना दिया है. नए फीचर के तहत आप अपनी पूरी चैट हिस्ट्री, फोटो और वीडियो को एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे पर आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं.

स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए नया टूल

अगर आपके स्मार्टफोन की मेमोरी फुल हो गई है तो अब आपको पूरी चैट डिलीट नहीं करनी होगी. WhatsApp के नए मैनेज स्टोरेज फीचर के तहत आप किसी भी चैट के अन्दर बड़ी फाइल्स को खोजकर उन्हें डिलीट कर सकते हैं. खास बात यह है कि आप केवल मीडिया फाइल्स हटाकर अपनी चैट्स को बचा सकते हैं.

AI फोटो एडिटिंग

WhatsApp में अब Meta AI का जादू भी दिखेगा. यूजर्स फोटो भेजने से पहले उसे चैट के अंदर ही एडिट कर सकेंगे. आप बैकग्राउंड से अनचाही चीजें हटा सकते हैं या फोटो के स्टाइल में बदलाव कर सकते हैं. साथ ही AI अब आपको जवाब लिखने में भी मदद करेगा.

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राइटिंग हेल्प

अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या रिप्लाई दें तो AI बातचीत को लेकर समझ सकते हैं. कई बार हम समझ नहीं पाते कि किसी मैसेज का क्या जवाब दें या सही शब्द क्या होने चाहिए. अब व्हाट्सएप का AI आपकी चैट को समझेगा और आपको बेहतरीन जवाब के सुझाव देगा. कंपनी ने साफ किया है कि यह फीचर आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखता है और आपकी चैट्स पूरी तरह सेफ रहती हैं.

स्टिकर सजेशन

WhatsApp के नए अपडेट के बाद अब इमोजी टाइप करते ही WhatsApp आपको उससे मिलते-जुलते स्टिकर्स भी सुझाएगा. इससे बातचीत और भी मजेदार हो जाएगी.

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