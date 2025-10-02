Advertisement
WhatsApp पर अब बिना नंबर सेव किए भी लगेगी कॉल, आया फोन जैसा 'डायलर' फीचर; जानें कैसे करेगा काम

WhatsApp New Call Features: अगर आप WhatsApp पर कॉल करने के लिए पहले चैट विंडो खोलना या कॉन्टैक्ट सेव करने से जैसे कामों से परेशान थे तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है! मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp ने अपने करोड़ों यूजर्स को एक शानदार तोहफा दिया है. WhatsApp के नए अपडेट के बाद अब आपको किसी भी व्यक्ति को कॉल लगाने के लिए चैट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहां तक कि आप बिना नंबर सेव किए भी सीधे किसी को भी कॉल कर पाएंगे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 02, 2025, 01:41 PM IST
WhatsApp New Call Features: WhatsApp यूजर्स के के लिए बड़ी खुशखबरी है! मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp ने अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा दे दिया है. WhatsApp के नए अपडेट के बाद अब आपको किसी भी कॉन्टैक्ट को कॉल लगाने के लिए चैट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जिसका नंबर भी सेव नहीं है आप उसका भी नंबर डायल करके कॉल लगा सकते हैं. कंपनी ने नया फीचर लॉन्च किया है जिससे सीधे नंबर डायल करके कॉल लगाना संभव हो गया है. इससे WhatsApp पर कॉल करना और भी आसान और तेज हो गया है. आइए जानते हैं WhatsApp के इन नए फीचर के बारे में...

अभी इन यूजर्स को मिल रहा नया फीचर

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार WhatsAppका नया अपडेट फिलहाल अभी iOS यूजर्स के लिए रोलआउट हो रहा है. इस फीचर के आने के बाद यूजर्स आसानी से नंबर डायल कर कॉल कर सकते हैं.

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए WhatsApp for iOS 25.27.73 वर्जन में खास Unified Call Hub फीचर दे दिया है. इसकी जानकारी प्लेटफॉर्म अपडेट्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo की तरफ से दी गई है. नए फीचर के साथ यूजर्स के लिए उन नंबर्स पर भी कॉलिंग आसान हो गई है जो सेव नहीं है और किसी वॉट्सऐप यूजर को कॉल करने के लिए उसका नंबर सेव नहीं करना पड़ेगा.

मिले ये एडवांस ऑप्शन
काफी समय से यूजर्स इस फीचर्स का इंतजार कर रहे थे. जिसको WhatsApp ने अब पूरा कर दिया है. नए अपडेट में वॉट्सऐप में एक डायलर शामिल किया गया है और यूजर्स इससे आसानी से कॉल कर सकेंगे. नए अपडेट के बाद अब वॉट्सऐप यूजर्स को कॉल लिस्ट, कॉल शेड्यूल करने का भी ऑप्शन मिल गया है.

नए अपडेट से क्या क्या बदला?
नए अपडेट आने के बाद कॉल करने का पूरा एक्सपीरियंस बदल जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉल टैब में पहले ही कॉल हिस्ट्री देखी जा सकती है और इसके साथ ही WhatsApp यूजर्स बाद में शेड्यूल किए गए कॉल्स भी यहीं आसानी से देख सकते हैं. इन सब के साथ ही नया डायलर फोन के डायलर की तरह ही है, जिसमें आपको नंबर डायल करने के बाद उसपर कॉल करने का ऑप्शन मिलता है.  

कैसे करें इस फीचर का इस्तेमाल
इसके लिए आपको सबसे पहले WhatsApp के कॉल डायलर में जाना होगा. वहां फोन कॉल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें. अब आपको Call a Number का ऑप्शन दिखाई देगा. इसे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर नंबर डायल करने का ऑप्शन आ जाएगा.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

