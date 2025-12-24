WhatsApp का बड़ा धमाका! अब कोई चुपके से नहीं पढ़ पाएगा आपकी चैट, कंपनी ने जारी किया नया Peripheral फीचर

WhatsApp New Update: इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया अपडेट सामने लाया है. यूजर्स की प्राइवेसी और एक्सपीरियंस को बेहरतर बनाने के लिए WhatsApp ने नया अपडेट अपडेट जारी कर दिया है. नए अपडेट के तहत अब मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यूजर्स को यह जानकारी देगा कि उनका अकाउंट किन-किन Peripherals यानी एक्सटर्नल डिवाइसेज़ से कनेक्ट है. इस नए फीचर का सबसे ज्यादा फायदा Apple Watch यूजर्स को मिलने वाला है, क्योंकि इससे न सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ेगी बल्कि कनेक्टेड डिवाइसेज को मैनेज करना भी पहले से कहीं आसान हो जाएगा.

क्या है यह नया 'Peripherals' फीचर?

अभी तक जब भी आप अपने WhatsApp को किसी वेब या दूसरी डिवाइस में कनेक्ट करते हैं तो आपको QR कोड स्कैन करना होता है. लेकिन कुछ डिवाइस जैसे Apple Watch बिना किसी मैन्युअल कोड या स्कैन के बैकग्राउंड में अपने-आप कनेक्ट हो जाते हैं. WhatsApp के इन नए अपडेट के बाद Linked Devices वाले सेक्शन में एक नई Peripherals लिस्ट यूजर्स को दिखाई देगी. इसमें वे सभी डिवाइस नजर आएंगे जो ऑटोमैटिकली आपके अकाउंट से कनेक्ट हैं.

फिलहाल केवल Apple Watch के लिए सपोर्ट

WABetaInfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी इस लिस्ट में केवल Apple Watch ही दिखाई दे रही है. यहां यूजर्स को वॉच का नाम और उसके लास्ट एक्टिव टाइम जैसी जरूरी जानकारी मिल सकेगी. इससे यूजर्स को यह कंफर्म करने में सहायता मिलेगी कि उनकी WhatsApp चैट और नोटिफिकेशन वॉच पर सही ढंग से सिंक हो रहे हैं या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः ₹2,499 में पार्टी स्पीकर सच में पैसा वसूल है? तगड़ी बैटरी लाइफ, लेकिन....

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

WhatsApp के इस नए फीचर की सहायता से यूजर्स अब यह देख पाएंगे कि उनके फोन के साथ ही और कौन से एक्सेसरी डिवाइस उनके मैसेज देख रहा है.

खास बात यह है कि आप इन पेरिफेरल्स को सीधे WhatsApp सेटिंग्स से लॉग-आउट नहीं कर सकेंगे. इन्हें हटाने के लिए आपको संबंधित डिवाइस जैसे ऐपल वॉच से WhatsApp ऐप को अनइंस्टॉल करना होगा.

WhatsApp का यह फीचर अभी TestFlight बीटा प्रोग्राम वर्जन 25.37.10.71 के यूजर्स को मिल रहा है. जल्द ही इसे सभी के लिए रोलआउट किया जाएगा.

ये भी पढे़ंः 300+ AQI में कितना कारगर है ये Air Purifier? क्या घर के लिए बेस्ट है? जानिए हर चीज