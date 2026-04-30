WhatsApp यूजर्स की मौज! अब Google Drive के बिना भी सुरक्षित रहेगा डेटा, नहीं मिलेगा Storage Full का मैसेज! जानें कैसे?

WhatsApp New Update: क्या आपका भी गूगल ड्राइव स्टोरेज फुल हो गया है और WhatsApp बैकअप की वजह से बार-बार Storage Full का नोटिफिकेशन परेशान कर रहा है? जवाब अगर हां है तो जल्द ही आपकी परेशानी अब दूर होने वाली है. दुनिया के सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अभी तक WhatsApp पर अपने चैट्स और मीडिया को सुरक्षित रखने के लिए आपको Google Drive या फिर या iCloud का सहारा लेने पड़ता है, लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है.

क्यों खास है यह नया अपडेट?

रिपोर्ट्स के अनुसार मेटा के स्वामित्व वाला यह प्लेटफॉर्म अब खुद का एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज सिस्टम लाने की तैयारी मे है. अभी गूगल की तरफ से मिलने वाले 15GB के फ्री स्टोरेज में ही यूजर को अपनी डिजिटल दुनिया के फोटोज, वीडियो, WhatsApp बैकअप और ईमेल को सेव करना होता है. स्टोरेज फुल होने के बाद बैकअप नहीं हो पाता है, जो यूजर्स के लिए परेशानी का कारण बनता है. इसी परेशानी का समाधान लाने के लिए WhatsApp खुद का अपना क्लाउड सिस्टम ला रहा है.

मिलेगा फ्री और पेड स्टोरेज का ऑप्शन

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp अपने यूजर्स को 2GB तक का फ्री स्टोरेज दे सकता है. अगर आपका डेटा इससे ज्यादा है, तो कंपनी एक पेड प्लान भी लाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 80-94 रुपये प्रति महीने के चार्ज में यूजर्स को 50GB तक का स्टोरेज मिल सकता है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि फ्री स्टोरेज सभी के लिए होगा या सिर्फ WhatsApp प्लस जैसे किसी विशेष सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स के लिए.

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सुरक्षा की भी नहीं होगी टेंशन

सिर्फ स्टोरेज ही नहीं, WhatsApp यूजर्स की प्राइवेसी को और सुरक्षित बनाने में लगा हुआ है. नए सिस्टम में यूजर्स अपने बैकअप को Passkey फीचर के जरिए सुरक्षित रख सकेंगे. यानी अब आपको लंबा पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी. आप अपने फोन के फिंगरप्रिंट, स्क्रीन लॉक या फिर फेस अनलॉक की सहायता से अपने बैकअप को सुरक्षित और रिस्टोर कर सकेंगे.

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यूजर्स को मिलेगा दोनों ऑप्शन

इसके साथ ही आप चाहेंगे तो पुराने तरीके से भी Google Drive या फिर iCloud का इस्तेमाल कर सकेंगे, आपके पास WhatsApp के नए क्लाउड स्टोरेज पर स्विच करने का ऑप्शन होगा.

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