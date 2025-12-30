New Year 2026 पर WhatsApp का धमाका! बदल जाएगा Video Call करने का अंदाज, पेश किए नए Stickers

WhatsApp ने न्यू ईयर 2026 के मौके पर कई नए और फेस्टिव फीचर्स की घोषणा की है, जिनका मकसद दुनिया भर में दोस्तों और परिवार के लोगों को एक-दूसरे से जुड़े रहने में मदद करना है. कंपनी का कहना है कि हर साल न्यू ईयर का दिन WhatsApp के लिए सबसे व्यस्त दिन होता है, जब प्लेटफॉर्म पर मैसेज और कॉल्स की संख्या नए रिकॉर्ड बनाती है. इसी वजह से WhatsApp हर साल इस मौके को खास बनाने के लिए नए फीचर्स लेकर आता है.

न्यू ईयर 2026 को खास बनाने वाले फेस्टिव फीचर्स

2026 के स्वागत के लिए WhatsApp ने कुछ लिमिटेड पीरियड फीचर्स पेश किए हैं, जो चैटिंग को और ज्यादा फेस्टिव बना देंगे. इनमें सबसे अहम है 2026 का खास स्टिकर पैक. इस स्टिकर पैक की मदद से यूजर अपने पर्सनल और ग्रुप चैट्स में सीधे न्यू ईयर की शुभकामनाएं भेज सकते हैं. ये स्टिकर्स रंग-बिरंगे और सेलिब्रेशन थीम पर आधारित हैं, जिससे चैट्स में न्यू ईयर का माहौल बन जाता है.

वीडियो कॉल्स में दिखेंगे फायरवर्क्स और कंफेटी

WhatsApp ने वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस को भी और मजेदार बना दिया है. अब वीडियो कॉल के दौरान यूजर “इफेक्ट्स” ऑप्शन पर टैप करके खास न्यू ईयर इफेक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें स्क्रीन पर फायरवर्क्स, कंफेटी और स्टार जैसी एनिमेशन दिखाई देंगी. इससे दूर बैठे दोस्त और परिवार के लोग भी वीडियो कॉल के जरिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन का मजा एक साथ ले सकेंगे.

चैट रिएक्शन में लौटा एनिमेटेड कंफेटी

इस बार WhatsApp एनिमेटेड कंफेटी रिएक्शन को भी वापस लेकर आया है. जब यूजर किसी मैसेज पर कंफेटी इमोजी से रिएक्ट करते हैं, तो स्क्रीन पर एक खास एनिमेशन दिखाई देता है. यह फीचर न्यू ईयर की बधाइयों और सेलिब्रेशन मैसेजेस को और ज्यादा खास बना देता है और चैट में विजुअल एक्साइटमेंट जोड़ता है.

पहली बार स्टेटस में एनिमेटेड स्टिकर्स

WhatsApp ने पहली बार स्टेटस अपडेट के लिए एनिमेटेड स्टिकर्स पेश किए हैं. यूजर 2026 थीम वाला खास लेआउट चुन सकते हैं और उसमें एनिमेटेड स्टिकर्स जोड़कर अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ न्यू ईयर विश शेयर कर सकते हैं. स्टेटस फीचर उन लोगों के लिए काफी पॉपुलर है जो हर किसी को अलग-अलग मैसेज भेजने की बजाय एक साथ सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं. नए एनिमेटेड स्टिकर्स से स्टेटस पहले से ज्यादा क्रिएटिव और आकर्षक हो गया है.

ग्रुप चैट्स में न्यू ईयर प्लानिंग होगी आसान

WhatsApp ने उन फीचर्स पर भी जोर दिया है जो न्यू ईयर की प्लानिंग को आसान बनाते हैं. ग्रुप चैट में अब इवेंट बनाए जा सकते हैं, उन्हें पिन किया जा सकता है ताकि जरूरी जानकारी हमेशा ऊपर दिखाई दे, और मेंबर्स से RSVP भी लिया जा सकता है. इसके अलावा पोल्स के जरिए खाने-पीने या एक्टिविटीज का फैसला किया जा सकता है.

लाइव लोकेशन शेयरिंग फीचर मेहमानों को सही जगह तक पहुंचने में मदद करता है और होस्ट को यह जानने में सहूलियत देता है कि कौन कब पहुंच रहा है और कौन सुरक्षित घर लौट रहा है. वॉयस नोट्स और वीडियो मैसेज के जरिए पल-पल के खास लम्हों को शेयर किया जा सकता है, जिससे जो लोग मौके पर मौजूद नहीं हैं, वे भी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकें.

प्राइवेट और सिक्योर तरीके से दुनिया को जोड़ने पर फोकस

WhatsApp का कहना है कि न्यू ईयर ऐसा मौका होता है जब न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, ब्यूनस आयर्स या जकार्ता जैसे अलग-अलग शहरों से लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं. कंपनी ने एक बार फिर यह दोहराया है कि उसका फोकस यूजर्स को प्राइवेट और सिक्योर कम्युनिकेशन देने पर है, ताकि लोग न्यू ईयर जैसे खास पलों को पूरी आजादी और सुरक्षा के साथ शेयर कर सकें.