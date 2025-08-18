WhatsApp ने फिर लॉन्च किया नया फीचर, अब कॉल्स कर सकेंगे शेड्यूल, पहले ही मिल जाएगी जानकारी
WhatsApp की वजह से वजह से पहले ही यूजर्स के कई काम आसान बन गए हैं. वहीं, अब कंपनी ने एक बार फिर से अपना नया फीचर लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए यूजर्स के कॉल्स के एक्पीरियंस को और स्मूद बनाने की कोशिश की जाएगी.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:38 PM IST
WhatsApp का इस्तेमाल जहां एक ओर पूरी दुनिया में किया जा रहा है, वहीं, कंपनी भी अपने इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को स्मूद एक्सपीरियंस देने के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आ रही है. अब फिर से WhatsApp पर नया फीचर जारी कर दिया गया है, जिसका लंबे वक्त से इंतजार भी किया जा रहा था. WhatsApp ने सोमवार, 18 अगस्त को Schedule Calls नाम से एक फीचर लॉन्च किया है, जो बहुत दिलचस्प है. इसके जरिए अब यूजर्स अपनी कॉल्स को अपने सहूलियत के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि इस फीचर का इस्तेमाल सिर्प पर्सनल कॉल के लिए ही नहीं, बल्कि ग्रुप कॉल्स के लिए भी किया जा सकता है.

WhatsApp में Schedule Calls फीचर
कंपनी ने अपने Schedule Calls के फीचर को लेकर कहा कि अभी यह सुविधा दुनियाभर के यूजर्स तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन धीरे-धीरे ये सुविधा सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगी. इस फीचर के जरिए कॉल्स शेड्यूल करने के बाद जब भी आपकी वो कॉल शुरू होने वाली होगी पतो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आप कोई भी मीटिंग या बातचीत को मिस न कर पाएं. उन लोगों के लिए यह फीचर बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है जिन्हें जरूरी कॉल्स करना भी याद नहीं रह पाता.

सिर्फ इस मकसद से किया गया नया फीचर लॉन्च
बताया जा रहा है कि इस फीचर को लॉन्च करने का कंपनी का मकसद सिर्फ यूजर्स को नए तरीके से कनेक्ट करना सिखाया जाए. WhatsApp ने कहा है कि यह शेड्यूल कॉल्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होंगी, जिससे यूजर्स की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी. वहीं, WhatsApp ने अपने इस फीचर के जरिए सीधे-सीधे Google Meet, Microsoft Teams और Zoom जैसी वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म्स को चुनौती दे दी है, जो पहले ही इस तरह के शेड्यूल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं.

स्मूद कर दिया कॉलिंग एक्सपीरियंस
कंपनी ने यूजर्स के लिए कॉलिंग एक्सपीरियंस को और स्मूद करने के लिए कई बदलाव किए हैंं. अब WhatsApp के कॉल टैब में जाकर आप न सिर्फ उन कॉल्स को देख सकते हैं जो आपके लिए शेड्यूल की गई हैं, यानी आपके पास आने वाली है, बल्कि वह यह भी देख पाएंगे कि इस कॉल पर किन लोगों को जोड़ा गया है. वहीं, कॉल जॉइन करने के लिए एक लिंक शेयर का ऑप्शन भी आएगा.  ऐसे में अगर कोई इस लिंक से जुड़ता है बाकी लोगों को भी नोटिफिकेशन मिलेगा.

Raise Hand का भी मिलेगा ऑप्शन
शेड्यूल कॉल्स में यूजर्स को एक Raise Hand और अन्यू इमोजी का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल कर अब आप किसी भी बात पर अपना रिएक्शन दे पाएंगे.  इससे कॉल का माहौल लाइट और इंटरएक्टिव भी बना रहेगा. अब देखना यह है कि WhatsApp के इस नए फीचर के साथ यूजर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है.

