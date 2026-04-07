WhatsApp पर आ रहा नया बटन, कॉल के दौरान अब नहीं सुनाई देगा पीछे का शोर, जानिए कैसे करेगा काम

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया और काम का फीचर टेस्ट कर रहा है. कंपनी वॉइस और वीडियो कॉल के लिए Noise Cancellation फीचर ला रही है, जिससे कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड का शोर कम हो जाएगा. फिलहाल यह फीचर Android के कुछ बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है और धीरे-धीरे सभी तक पहुंचाया जाएगा.

कैसे काम करता है Noise Cancellation

यह फीचर रियल-टाइम प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है, यानी कॉल के दौरान ही आसपास की आवाजों को पहचानकर उन्हें कम कर देता है. इसमें ट्रैफिक, हवा की आवाज या आसपास लोगों की बातचीत जैसे शोर शामिल हैं. सबसे खास बात यह है कि यह फीचर आपकी आवाज को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसे अलग करके बाकी शोर को दबा देता है. इससे सामने वाले व्यक्ति को आपकी आवाज ज्यादा साफ और स्पष्ट सुनाई देती है, चाहे आप कितने भी शोर वाले माहौल में क्यों न हों.

इस्तेमाल करना है बेहद आसान

Noise Cancellation फीचर को इस्तेमाल करना काफी आसान है. एक बार इसे ऑन करने के बाद यह अपने आप काम करता है और कॉल के दौरान किसी अलग सेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती. यूजर्स को कॉल सेटिंग्स में जाकर यह ऑप्शन मिल जाएगा. आमतौर पर यह फीचर कॉल शुरू होते ही अपने आप चालू हो सकता है, लेकिन अगर कोई यूजर इसे बंद करना चाहता है तो वह मैन्युअली इसे ऑफ भी कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स के लिए क्या है फायदा

यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाहर या ऑफिस जैसे माहौल में कॉल करते हैं. अक्सर बैकग्राउंड का शोर बातचीत में दिक्कत पैदा करता है, लेकिन अब यह समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फीचर आपकी तरफ से जाने वाली आवाज को साफ करता है. यानी अगर आपने इसे ऑन किया है, तो सामने वाले को आपकी आवाज साफ सुनाई देगी. लेकिन आपको सामने वाले की आवाज तभी साफ सुनाई देगी, जब उसने भी यह फीचर ऑन किया हो.

कब तक मिलेगा सभी यूजर्स को

अभी यह फीचर WhatsApp के Android बीटा वर्जन पर कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध है. कंपनी इसे टेस्ट कर रही है और आने वाले हफ्तों में इसे ज्यादा यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है.

क्यों खास है यह अपडेट

WhatsApp का यह नया अपडेट कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. Noise Cancellation की मदद से यूजर्स अब किसी भी माहौल में बिना रुकावट के साफ बातचीत कर पाएंगे. डिजिटल कम्युनिकेशन के इस दौर में, ऐसे फीचर्स यूजर्स की रोजमर्रा की जरूरतों को आसान बनाते हैं और ऐप के इस्तेमाल को और बेहतर बनाते हैं.