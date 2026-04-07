Advertisement
trendingNow13168739
Hindi NewsटेकWhatsApp पर आ रहा नया बटन, कॉल के दौरान अब नहीं सुनाई देगा पीछे का शोर, जानिए कैसे करेगा काम

WhatsApp पर आ रहा नया बटन, कॉल के दौरान अब नहीं सुनाई देगा पीछे का शोर, जानिए कैसे करेगा काम

WhatsApp ने वॉयस और वीडियो कॉल के लिए नया 'Noise Cancellation' फीचर टेस्ट कर रहा है, जो बैकग्राउंड के शोर-शराबे को हटाकर आपकी आवाज़ को एकदम साफ रखेगा. यह AI-आधारित फीचर फिलहाल बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और जल्द ही सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 07, 2026, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कंपनी वॉइस और वीडियो कॉल के लिए Noise Cancellation फीचर ला रही है, जिससे कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड का शोर कम हो जाएगा.
कंपनी वॉइस और वीडियो कॉल के लिए Noise Cancellation फीचर ला रही है, जिससे कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड का शोर कम हो जाएगा.

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया और काम का फीचर टेस्ट कर रहा है. कंपनी वॉइस और वीडियो कॉल के लिए Noise Cancellation फीचर ला रही है, जिससे कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड का शोर कम हो जाएगा. फिलहाल यह फीचर Android के कुछ बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है और धीरे-धीरे सभी तक पहुंचाया जाएगा.

कैसे काम करता है Noise Cancellation

यह फीचर रियल-टाइम प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है, यानी कॉल के दौरान ही आसपास की आवाजों को पहचानकर उन्हें कम कर देता है. इसमें ट्रैफिक, हवा की आवाज या आसपास लोगों की बातचीत जैसे शोर शामिल हैं. सबसे खास बात यह है कि यह फीचर आपकी आवाज को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसे अलग करके बाकी शोर को दबा देता है. इससे सामने वाले व्यक्ति को आपकी आवाज ज्यादा साफ और स्पष्ट सुनाई देती है, चाहे आप कितने भी शोर वाले माहौल में क्यों न हों.

इस्तेमाल करना है बेहद आसान

Noise Cancellation फीचर को इस्तेमाल करना काफी आसान है. एक बार इसे ऑन करने के बाद यह अपने आप काम करता है और कॉल के दौरान किसी अलग सेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती. यूजर्स को कॉल सेटिंग्स में जाकर यह ऑप्शन मिल जाएगा. आमतौर पर यह फीचर कॉल शुरू होते ही अपने आप चालू हो सकता है, लेकिन अगर कोई यूजर इसे बंद करना चाहता है तो वह मैन्युअली इसे ऑफ भी कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स के लिए क्या है फायदा

यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाहर या ऑफिस जैसे माहौल में कॉल करते हैं. अक्सर बैकग्राउंड का शोर बातचीत में दिक्कत पैदा करता है, लेकिन अब यह समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फीचर आपकी तरफ से जाने वाली आवाज को साफ करता है. यानी अगर आपने इसे ऑन किया है, तो सामने वाले को आपकी आवाज साफ सुनाई देगी. लेकिन आपको सामने वाले की आवाज तभी साफ सुनाई देगी, जब उसने भी यह फीचर ऑन किया हो.

कब तक मिलेगा सभी यूजर्स को

अभी यह फीचर WhatsApp के Android बीटा वर्जन पर कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध है. कंपनी इसे टेस्ट कर रही है और आने वाले हफ्तों में इसे ज्यादा यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है.

क्यों खास है यह अपडेट

WhatsApp का यह नया अपडेट कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. Noise Cancellation की मदद से यूजर्स अब किसी भी माहौल में बिना रुकावट के साफ बातचीत कर पाएंगे. डिजिटल कम्युनिकेशन के इस दौर में, ऐसे फीचर्स यूजर्स की रोजमर्रा की जरूरतों को आसान बनाते हैं और ऐप के इस्तेमाल को और बेहतर बनाते हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

WhatsappNoise CancellationWhatsApp beta feature

Trending news

दूसरा स्टेज, फास्ट ब्रीडर... रात में PM की बधाई, भारत ने कौन-सी परमाणु ताकत हासिल की
India nuclear power
दूसरा स्टेज, फास्ट ब्रीडर... रात में PM की बधाई, भारत ने कौन-सी परमाणु ताकत हासिल की
सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे...अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को चेताया
Abhishek Banerjee
सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे...अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को चेताया
राम मंदिर में निकाह से भड़के हिंदू! कहा- शादी वाले दिन निकालेंगे सुअरों की बारात
Shimla News
राम मंदिर में निकाह से भड़के हिंदू! कहा- शादी वाले दिन निकालेंगे सुअरों की बारात
हुर्रियत के गढ़ में पहली बार लहराया BJP का झंडा, श्रीनगर से मिले बदलते दौर के संकेत
BJP
हुर्रियत के गढ़ में पहली बार लहराया BJP का झंडा, श्रीनगर से मिले बदलते दौर के संकेत
भारत ने हासिल की वो परमाणु तकनीक, जो मुट्ठी भर देशों के पास, PM बोले- गर्व का पल
Pm modi news
भारत ने हासिल की वो परमाणु तकनीक, जो मुट्ठी भर देशों के पास, PM बोले- गर्व का पल
नौकरी जाने पर भी परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर,स्पेशल सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद
Viral News
नौकरी जाने पर भी परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर,स्पेशल सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद
आसमान के रास्ते पहुंचेंगे मंजिल पर, इस शहर में दौड़ने जा रहीं ‘ड्राइवरलेस' टैक्सियां
Mumbai News in hindi
आसमान के रास्ते पहुंचेंगे मंजिल पर, इस शहर में दौड़ने जा रहीं ‘ड्राइवरलेस' टैक्सियां
बीमारी के नाम पर आपकी जेब कौन काट रहा? दवाओं की मुनाफाखोरी पर बड़ा सबसे बड़ा खुलासा
DNA
बीमारी के नाम पर आपकी जेब कौन काट रहा? दवाओं की मुनाफाखोरी पर बड़ा सबसे बड़ा खुलासा
'इतने बड़े मत बनिए कि चीफ जस्टिस का भी फोन न उठाएं...', SC ने किस पर कसा तंज?
West Bengal Election 2026
'इतने बड़े मत बनिए कि चीफ जस्टिस का भी फोन न उठाएं...', SC ने किस पर कसा तंज?
भोंदू बाबा तो बड़ा शातिर निकला, ₹300 करोड़ के हवाला घोटाले के बीच ED की एंट्री!
Nashik Bhondu Baba
भोंदू बाबा तो बड़ा शातिर निकला, ₹300 करोड़ के हवाला घोटाले के बीच ED की एंट्री!