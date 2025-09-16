WhatsApp को जबरदस्त टक्कर देने वाला ये ऐप, 13 साल बाद हो रहा बंद, जानें क्यों आई ऐसी नौबत
Advertisement
trendingNow12924206
Hindi Newsटेक

WhatsApp को जबरदस्त टक्कर देने वाला ये ऐप, 13 साल बाद हो रहा बंद, जानें क्यों आई ऐसी नौबत

Hike App Shuts Down: WhatsApp को जबरदस्त टक्कर देने वाला Hike ऐप अब पूरी तरह बंद किया जा रहा है. पहले यह एक चैटिंग ऐप था, जिसे बाद में गेमिंग ऐप के रूप में दोबारा लॉन्च किया गया. लेकिन कंपनी ने इसे बंद करने का फैसला लिया है. 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 16, 2025, 12:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp को जबरदस्त टक्कर देने वाला ये ऐप, 13 साल बाद हो रहा बंद, जानें क्यों आई ऐसी नौबत

WhatsApp’s Old Rival Hike App Shuts: एक समय में WhatsApp को टक्कर देने वाला Hike ऐप बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ था. जिसमें बेहतरीन फीचर्स और स्टिकर्स का यूज किया जाता था. इसे आपने भी इस्तेमाल किया होगा. लेकिन 13 सितंबर को Hike के फाउंडर और CEO कविन मित्तल ने फैसला लिया है कि इस ऐप को अब पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. भारत सरकार ने प्रोमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू कर दिया है. जिसमें रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर बैन लगाया गया है. इस एक्ट से Hike ऐप को बड़ा झटका झेलना पड़ा.

यह भी पढ़े: iPhone Out of Stock की टेंशन खत्म! Flipkart 'Pre Reserve Pass' से बुक करें फोन, पहले जान लें फायदे

 

Add Zee News as a Preferred Source

युवाओं में खूब हुआ Hike ऐप पॉपुलर
भारत में 2012 में लॉन्च किया Hike मैसेजिंग ऐप एक जमाने में व्हाट्सएप को बराबरी की टक्कर देता था. शुरूआत में ऐप में कई शानदार फीचर्स जैसे- स्टिकर्स, यूनिक पर्सनलाइजेशन और ऑफलाइन मैसेजिंग के ऑप्शन दिए गए थें. युवाओं में यह ऐप बेहद पॉपुलर भी हुआ था. लेकिन WhatsApp धीरे-धीरे ज्यादा इस्तेमाल होने लगा और हाइक ऐप के यूजर्स गिरते गए.

मैसेजिंग से बना गेमिंग ऐप
साल 2021 में Hike ऐप को दोबारा से लॉन्च किया गया और एक रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया गया, क्योंकि मैसेजिंग ऐप के रूप में यह यूजर्स के बीच कमजोर पड़ रहा था. मैसेजिंग फीचर्स बंद करने के बाद भी हाइक यूजर्स गेमिंग का ऑप्शन देता था. हालांकि सरकार के नए कानून के बाद से इसे पूरी तरह बंद करने की घोषणा कर दी है.

यह भी पढ़े: TikTok की वापसी का बन गया Plan! ट्रंप ने तैयार किया ब्लूप्रिंट, अब घुमाएंगे चीन को कॉल

युवाओं में जुए की लत रोकने के लिए बड़ा फैसला
हाल ही में सरकार द्वारा लागू किए गए प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के लागू होने से रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर बैन लगाया गया है. अब सिर्फ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज और ई-सपोर्ट्स को ही परमिशन दी गई है.  Hike के साथ Dream11, Zupee और Winzo जैसे रियर मनी गेमिंग ऐप्स को बड़ा झटका लगा है. सरकार ने इस नए कानून को लागू करने से पहले बताया था कि युवाओं में बढ़ती जुए की लत को रोकने के लिए इन गेम्स पर बैन लगाया जा रहा है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Hike AppShut down

Trending news

बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Rahul Gandhi
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
Pakistan
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
Supreme Court of India
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
sahara
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
;