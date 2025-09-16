WhatsApp को जबरदस्त टक्कर देने वाला ये ऐप, 13 साल बाद हो रहा बंद, जानें क्यों आई ऐसी नौबत

WhatsApp’s Old Rival Hike App Shuts: एक समय में WhatsApp को टक्कर देने वाला Hike ऐप बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ था. जिसमें बेहतरीन फीचर्स और स्टिकर्स का यूज किया जाता था. इसे आपने भी इस्तेमाल किया होगा. लेकिन 13 सितंबर को Hike के फाउंडर और CEO कविन मित्तल ने फैसला लिया है कि इस ऐप को अब पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. भारत सरकार ने प्रोमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू कर दिया है. जिसमें रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर बैन लगाया गया है. इस एक्ट से Hike ऐप को बड़ा झटका झेलना पड़ा.

युवाओं में खूब हुआ Hike ऐप पॉपुलर

भारत में 2012 में लॉन्च किया Hike मैसेजिंग ऐप एक जमाने में व्हाट्सएप को बराबरी की टक्कर देता था. शुरूआत में ऐप में कई शानदार फीचर्स जैसे- स्टिकर्स, यूनिक पर्सनलाइजेशन और ऑफलाइन मैसेजिंग के ऑप्शन दिए गए थें. युवाओं में यह ऐप बेहद पॉपुलर भी हुआ था. लेकिन WhatsApp धीरे-धीरे ज्यादा इस्तेमाल होने लगा और हाइक ऐप के यूजर्स गिरते गए.

मैसेजिंग से बना गेमिंग ऐप

साल 2021 में Hike ऐप को दोबारा से लॉन्च किया गया और एक रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया गया, क्योंकि मैसेजिंग ऐप के रूप में यह यूजर्स के बीच कमजोर पड़ रहा था. मैसेजिंग फीचर्स बंद करने के बाद भी हाइक यूजर्स गेमिंग का ऑप्शन देता था. हालांकि सरकार के नए कानून के बाद से इसे पूरी तरह बंद करने की घोषणा कर दी है.

युवाओं में जुए की लत रोकने के लिए बड़ा फैसला

हाल ही में सरकार द्वारा लागू किए गए प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के लागू होने से रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर बैन लगाया गया है. अब सिर्फ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज और ई-सपोर्ट्स को ही परमिशन दी गई है. Hike के साथ Dream11, Zupee और Winzo जैसे रियर मनी गेमिंग ऐप्स को बड़ा झटका लगा है. सरकार ने इस नए कानून को लागू करने से पहले बताया था कि युवाओं में बढ़ती जुए की लत को रोकने के लिए इन गेम्स पर बैन लगाया जा रहा है.