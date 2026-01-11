WhatsApp का नया अपडेट: अब सिर्फ DP नहीं, प्रोफाइल पर दिखेगा बड़ा बैनर; आ रहा है धांसू फीचर

Advertisement
WhatsApp Cover Photo Feature: WhatsApp अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है. अब तक सिर्फ प्रोफाइल फोटो यानी DP तक सीमित रहने वाला WhatsApp जल्द ही कवर फोटो बैनर फीचर लेकर आ सकता है. इस नए अपडेट के बाद यूजर्स अपनी प्रोफाइल पर बड़ा बैनर लगा सकेंगे जो फेसबुक और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स की याद दिलाएगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 11, 2026, 12:13 PM IST
WhatsApp Cover Photo Feature: मैसेजिंग ऐप WhatsApp समय समय पर अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब WhatsApp एक और धमाकेदार अपडेट लाने जा रहा है. WhatsApp  जल्द ही नया अपडेट जारी करने वाला है जिसमें यूजर्स को फेसबुक और लिंक्डिन वाले फीचर मिलने लगेंगे. इस नए अपडेट के तहत iOS यूजर्स अपनी प्रोफाइल पर कवर फोटो लगा सकेंगे जो प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर दिखाई देगी. बता दे कि यह फीचर फेसबुक और लिंक्डइन जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर पहले से ही मौजूद है जिससे आपकी प्रोफाइल और भी पर्सनल और स्टाइलिश दिखेगी.

क्या है नया अपडेट?
WhatsApp के बीटा वर्जन में दिखाई दिए इस नए फीचर से यूजर्स अपनी प्रोफाइल को और भी शानदार बना सकते हो और यह अपने दोस्तों और कॉन्टैक्ट्स को देखने पर भी दिखाई देगा. WhatsApp के नए फीचर और अपडेट पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo के अनुसार कंपनी इस फीचर को फिलहाल iOS यानी आईफोन के बीटा वर्जन पर अभी टेस्ट कर रही है. इससे पहले इसे एंड्रॉयड के बीटा वर्जन पर भी देखा गया था. अभी तक यह सुविधा सिर्फ WhatsApp बिजनेस अकाउंट्स पर ही फीचर मिलता था  लेकिन अब इसे पर्सनल प्रोफाइल के लिए भी रोलआउट किया जा रहा है.

जानिए कैसे काम करेगा यह फीचर
इस नए फीचर के आने से आपकी प्रोफाइल फोटो के ठीक पीछे एक कवर फोटो दिखाई देगा.

WhatsApp यूजर्स अपनी गैलरी से फोटो सेलेक्ट कर सकेंगे या फिर सीधे कैमरा से क्लिक कर कवर इमेज लगा सकते हैं.

जब भी कोई यूजर आपकी प्रोफाइल ओपन करेगा तो उसे आपकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ-साथ कवर फोटो भी दिखेगी.

हाल ही में आने वाले नए फीचर्स केवल कवर फोटो तक ही सीमित नहीं है. कंपनी ने हाल ही में कुछ और दिलचस्प फीचर्स यूजर्स के लिए लाए हैं-

इस फीचर की सहायता से आप सर्च बार में कोई शब्द टाइप करके उसे तुरंत स्टिकर में बदल सकते हैं.

WhatsApp ग्रुप चैटिंग करते समय इवेंट क्रिएट करते समय अब यूजर्स अर्ली रिमाइंडर को भी सेट कर सकते हैं.

ग्रुप में यूजर्स के नाम के साथ अब उनकी पहचान से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी Tags भी लिखा जा सकता है.

