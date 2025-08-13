WhatsApp पर बदल जाएगा मैसेज भेजने का तरीका, नीला गोला दबाते ही अपने आप होगा टाइप!
WhatsApp AI writing help: जब आप इस फीचर को ऑन करेंगे, तो WhatsApp आपके लिखे गए मैसेज के लिए कम से कम तीन अलग-अलग सुझाव देगा. यह फीचर ऑप्शनल है, यानी अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसे बंद रख सकते हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:04 AM IST
WhatsApp AI assistant: WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया और बेहद खास फीचर लेकर आया है, जिसका नाम है “Writing Help”. यह फीचर फिलहाल सिर्फ कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए WhatsApp Beta for Android (वर्जन 2.25.23.7) पर रोल आउट किया जा रहा है. इसका मकसद है आपके मैसेज को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सजेशन देना. इस फीचर की खास बात यह है कि यह Meta के एक नए सिस्टम Private Processing पर काम करता है, जो आपकी प्राइवेसी और मैसेज की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है. सबसे अच्छी बात- यह फीचर ऑप्शनल है, यानी अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसे बंद रख सकते हैं.

 

 

Writing Help फीचर कैसे काम करेगा?
जब आप इस फीचर को ऑन करेंगे, तो WhatsApp आपके लिखे गए मैसेज के लिए कम से कम तीन अलग-अलग सुझाव देगा. ये सुझाव पांच तरह के टोन में उपलब्ध होंगे:
1. Rephrase- मैसेज को अलग अंदाज में लिखना
2. Professional- प्रोफेशनल और औपचारिक भाषा में बदलना
3. Funny- मजेदार अंदाज में पेश करना
4. Supportive- सपोर्ट और पॉजिटिविटी भरा टोन
5. Proofread- ग्रामर और स्पेलिंग ठीक करना

Private Processing: प्राइवेसी पर पूरा फोकस
Meta का Private Processing सिस्टम इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत है. इसमें यूजर की पहचान और मैसेज को सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्टेड कनेक्शन और अनोनिमस राउटिंग का इस्तेमाल होता है.
• WhatsApp और Meta, दोनों आपके मैसेज को नहीं देख सकते
• कोई भी मैसेज या AI सजेशन स्टोर नहीं किया जाता
• AI सिर्फ उसी मैसेज को प्रोसेस करता है जिसे आप सजेशन के लिए चुनते हैं
• पूरा चैट या कॉन्वर्सेशन AI के पास नहीं जाता

फीचर का लिमिटेड टेस्ट
Meta अभी इस फीचर को बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस के साथ टेस्ट कर रहा है. आने वाले हफ्तों में धीरे-धीरे इसे और बीटा यूजर्स तक रोल आउट किया जाएगा. पब्लिक वर्जन में आने से पहले कंपनी यह देखेगी कि फीचर सही तरह से काम कर रहा है या नहीं. अगर आप बीटा टेस्टर हैं और इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने अनुभव के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं. खास बात यह है कि आपकी फीडबैक के साथ मैसेज का कंटेंट शेयर नहीं किया जाएगा.

क्यों है खास?
• मैसेज को और ज्यादा क्रिएटिव और सही बनाने में मदद
• प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का पूरा ख्याल
• पूरी तरह ऑप्शनल- न चाहें तो बंद कर दें
• AI का इस्तेमाल बिना किसी डर के

कब आएगा सबके लिए?
अभी यह फीचर सिर्फ WhatsApp Beta Android यूजर्स के लिए है. पब्लिक वर्जन में कब आएगा, यह इसके शुरुआती रिजल्ट और फीडबैक पर निर्भर करेगा. अगर यह सफल रहता है, तो आने वाले समय में हम इसे WhatsApp के स्टेबल वर्जन में भी देख सकते हैं.

FAQs

Q1. क्या Writing Help फीचर ऑटोमैटिक काम करेगा?
नहीं, यह तभी काम करेगा जब आप मैनुअली AI बटन दबाकर मैसेज सजेशन मांगेंगे.

Q2. क्या WhatsApp मेरे मैसेज स्टोर करेगा?
नहीं, Meta और WhatsApp किसी भी मैसेज को स्टोर नहीं करते.

Q3. क्या यह फीचर iPhone पर भी आएगा?
फिलहाल Android बीटा पर है, लेकिन भविष्य में iOS पर भी आ सकता है.

Q4. क्या यह फ्री है?
हां, फिलहाल यह फीचर पूरी तरह फ्री है.

;