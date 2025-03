WhatsApp चलाने वालों की मौज! नए शॉर्टकट बटन से जल्दी होगी चैटिंग, जानिए कैसे

WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है. इस बार कंपनी ने स्टेटस अपडेट्स से जुड़ा एक खास फीचर पेश किया है, जिससे यूजर्स के लिए चैटिंग करना और भी आसान हो जाएगा. अब आपको स्टेटस व्यूअर्स की लिस्ट में से किसी को भी तुरंत मैसेज भेजने के लिए चैट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. WhatsApp का यह नया शॉर्टकट फीचर आपको सीधे स्टेटस देखने वाले कॉन्टैक्ट्स से चैट शुरू करने की सुविधा देता है....

WhatsApp beta for Android 2.25.9.6: what's new?

WhatsApp is rolling out a feature to message contacts from status updates, and it's available to some beta testers!

Some users can experiment with this feature by installing certain previous updates.https://t.co/Uz0YhKdpJz pic.twitter.com/PAFflbJSTo

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 27, 2025