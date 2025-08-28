WhatsApp का बड़ा धमाका! अब AI लिखेगा आपका मैसेज, जानें कैसे काम करता है Writing Help फीचर
WhatsApp ने पेश किया है Writing Help. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने मैसेज को बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं. Writing Help फीचर यूजर्स को मैसेज को अलग-अलग स्टाइल में लिखने का विकल्प देता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:10 AM IST
WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के लिए नए फीचर लाता रहता है. इसी कड़ी में अब कंपनी ने पेश किया है Writing Help, जो कि Meta AI पर आधारित है. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने मैसेज को बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं. चाहे आप कोई प्रोफेशनल मैसेज भेजना चाहें या फिर मजाकिया अंदाज में बात करना चाहते हों, Writing Help आपकी मदद करेगा.

क्या है WhatsApp Writing Help?
Writing Help फीचर यूजर्स को मैसेज को अलग-अलग स्टाइल में लिखने का विकल्प देता है. उदाहरण के तौर पर, आप चाहें तो अपना मैसेज प्रोफेशनल, फनी, या फिर सपोर्टिव अंदाज में बदल सकते हैं. इससे बातचीत और भी आसान और रोचक हो जाती है.

कैसे करता है काम?
Writing Help का इस्तेमाल बेहद आसान है. जब आप WhatsApp पर किसी को मैसेज टाइप करेंगे तो आपको चैट बॉक्स में एक नया पेंसिल आइकन दिखाई देगा. उस पर क्लिक करते ही Writing Help एक्टिव हो जाएगा. इसके बाद Meta AI आपके लिखे मैसेज को अलग-अलग अंदाज में सजेस्ट करेगा. आप चाहें तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आगे एडिट कर सकते हैं या अगर पसंद न आए तो डिस्कार्ड कर सकते हैं.

प्राइवेसी पर खास ध्यान
WhatsApp और Meta ने साफ कर दिया है कि यह फीचर पूरी तरह से प्राइवेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है. यानी न तो WhatsApp और न ही Meta आपके मैसेज पढ़ पाएंगे. Meta का कहना है कि इस फीचर को और सुरक्षित बनाने के लिए उन्होंने NCC Group और Trail of Bits जैसे स्वतंत्र सिक्योरिटी रिसर्चर्स के साथ मिलकर टेस्ट किया है. इसका मकसद यह दिखाना है कि यूजर्स की प्राइवेसी हमेशा प्राथमिकता पर है.

कहां मिलेगा यह फीचर?
फिलहाल यह फीचर सिर्फ़ अमेरिका और कुछ चुनिंदा देशों में उपलब्ध कराया गया है. शुरुआत में यह केवल अंग्रेजी भाषा में काम करेगा. हालांकि, Meta ने कहा है कि जल्द ही इसे दूसरी भाषाओं और देशों में भी रोलआउट किया जाएगा.

कंट्रोल रहेगा आपके हाथ में
यह फीचर पूरी तरह से ऑप्शनल है. यानी इसे इस्तेमाल करना या न करना पूरी तरह आपके हाथ में है. WhatsApp की पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि यूजर्स को उनकी प्राइवेसी और एक्सपीरियंस पर पूरा कंट्रोल दिया जाए. इसके साथ ही, Meta ने यह भी घोषणा की है कि इसी तकनीक के जरिए वह और फीचर भी ला रही है, जैसे कि Message Summaries, जिससे चैट्स को और आसानी से समझा जा सकेगा.

FAQs

Q1. WhatsApp Writing Help फीचर क्या है?
Ans: यह फीचर Meta AI पर आधारित है जो यूजर्स को मैसेज को अलग-अलग स्टाइल में लिखने का विकल्प देता है.

Q2. क्या मेरा मैसेज WhatsApp या Meta पढ़ पाएगा?
Ans: नहीं, Meta ने साफ कहा है कि यह फीचर प्राइवेट प्रोसेसिंग तकनीक पर आधारित है और मैसेज पूरी तरह सुरक्षित हैं.

Q3. यह फीचर कहां उपलब्ध है?
Ans: अभी यह फीचर अमेरिका और कुछ देशों में अंग्रेजी भाषा के साथ उपलब्ध है. जल्द ही इसे अन्य देशों और भाषाओं में भी लाया जाएगा.

Q4. क्या Writing Help फीचर ऑटोमेटिक ऑन होगा?
Ans: नहीं, यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद होगा. इसे ऑन करना पूरी तरह से आपकी पसंद पर निर्भर करेगा.

