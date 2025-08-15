WhatsApp पर बदल जाएगा कॉल करने का अंदाज! नया फीचर देगा शेड्यूलिंग, हैंड रेज और इमोजी रिएक्शन का मजा

WhatsApp ने ग्रुप कॉल को पहले से ज्यादा आसान, इंटरएक्टिव और ऑर्गनाइज्ड बनाने के लिए कई नए फीचर्स लॉन्च किए हैं. इस अपडेट में खासतौर पर कॉल शेड्यूलिंग, इंटरएक्टिव टूल्स और कॉल लिंक में सुधार शामिल हैं, ताकि यूजर्स पहले से कॉल प्लान कर सकें, पार्टिसिपेशन मैनेज कर सकें और बातचीत के दौरान बेहतर तरीके से जुड़ सकें.

नए फीचर्स की रोलआउट डिटेल्स

ये सभी नए फीचर्स- शेड्यूलिंग, इंटरएक्टिव टूल्स और कॉल लिंक अपग्रेड- दुनियाभर में WhatsApp यूजर्स के लिए धीरे-धीरे रोलआउट हो रहे हैं. इनका मकसद है कि चाहे कैजुअल ग्रुप चैट हो या प्रोफेशनल मीटिंग, हर ग्रुप कॉल ज्यादा ऑर्गनाइज्ड, मजेदार और प्रोडक्टिव हो.

कॉल शेड्यूलिंग और इनविटेशन फीचर

अब WhatsApp में यूजर्स सीधे Calls Tab से कॉल पहले से शेड्यूल कर सकते हैं.

• कैसे करें? Calls Tab में “+” बटन दबाकर Schedule Call सिलेक्ट करें.

• तारीख और समय चुनें, लोगों या ग्रुप को इनवाइट करें और कॉल लिंक शेयर करें.

• शेड्यूल की गई कॉल Calls Tab में दिखाई देगी, जिसमें अटेंडी लिस्ट और कैलेंडर में ऐड करने का ऑप्शन भी होगा.

• कॉल शुरू होने से पहले पार्टिसिपेंट्स को नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे मिस्ड कॉल्स की संभावना कम हो जाएगी.

आगामी कॉल्स को मैनेज करना आसान

सभी आने वाली शेड्यूल्ड कॉल्स एक ही जगह Calls Tab में दिखेंगी, जिससे उन्हें ट्रैक करना आसान होगा.

• कॉल लिंक को दूसरे लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है.

• इसे Google Calendar या फोन के कैलेंडर में ऐड करके बेहतर प्लानिंग की जा सकती है.

ये फीचर फैमिली कैच-अप से लेकर ऑफिस मीटिंग्स तक के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अब अचानक कॉल करने के बजाय पहले से समय तय किया जा सकता है.

ग्रुप कॉल के लिए इंटरएक्टिव टूल्स

WhatsApp ने अब Hand Raise और Reactions फीचर भी जोड़े हैं.

• Hand Raise: बड़े ग्रुप कॉल में कोई बोलना चाहता है तो वह हाथ उठाने का सिग्नल दे सकता है, जिससे बातचीत में अनुशासन बना रहता है.

• Reactions: कॉल के दौरान बिना स्पीकर को रोके इमोजी रिएक्शन देकर अपनी प्रतिक्रिया दी जा सकती है. इससे बातचीत ज्यादा सहज और मजेदार हो जाती है.

अपग्रेडेड कॉल लिंक

पहले से चल रही कॉल में शामिल होने के लिए इस्तेमाल होने वाले Call Links में भी सुधार हुआ है.

• अब कॉल लिंक बनाने वाले को नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी कोई उस लिंक के जरिए कॉल जॉइन करेगा.

• इससे कॉल के दौरान पार्टिसिपेंट्स की ट्रैकिंग आसान हो जाएगी.

प्राइवेसी पर फोकस

जैसे WhatsApp की सभी पर्सनल कॉल्स में होता है, वैसे ही इन नए फीचर्स के साथ भी End-to-End Encryption लागू रहेगा. यानी आपकी ग्रुप कॉल्स पूरी तरह सुरक्षित और प्राइवेट रहेंगी.

FAQs

Q1: WhatsApp में कॉल शेड्यूल कैसे करें?

Calls Tab में “+” बटन दबाकर Schedule Call चुनें, तारीख-समय सेट करें और लिंक शेयर करें.

Q2: Hand Raise फीचर का क्या फायदा है?

यह बड़े ग्रुप कॉल में अनुशासन बनाए रखता है, ताकि हर कोई अपनी बारी से बोले.

Q3: कॉल लिंक में नया क्या है?

अब लिंक क्रिएटर को नोटिफिकेशन मिलेगा जब कोई उस लिंक से कॉल जॉइन करेगा.

Q4: क्या ये फीचर्स सुरक्षित हैं?

हां, सभी कॉल्स End-to-End Encrypted हैं, जिससे आपकी प्राइवेसी बनी रहती है.