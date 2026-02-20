WhatsApp लाया 'ग्रुप हिस्ट्री' फीचर, अब नए मेंबर्स के लिए नहीं रहेगा सस्पेंस! पुराने 100 मैसेज पढ़कर तुरंत समझ जाएंगे क्या चल रही है बात

WhatsApp ने एक नया फीचर रोलआउट करना शुरू किया है, जिसका नाम है “Group Message History”. इस फीचर का मकसद ग्रुप चैट को नए मेंबर्स के लिए ज्यादा आसान और स्वागत योग्य बनाना है. अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी नए व्यक्ति को ग्रुप में जोड़ा जाता है, तो उसे समझ नहीं आता कि पहले क्या चर्चा हो चुकी है. ऐसे में लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं या पुराने मैसेज फॉरवर्ड करते हैं. अब WhatsApp ने इस परेशानी का हल निकाल दिया है.

नए मेंबर ऐसे समझ पाएंगे पूरी बातचीत

इस फीचर के जरिए ग्रुप एडमिन या अन्य सदस्य नए जुड़े व्यक्ति के साथ हाल के मैसेज शेयर कर सकते हैं. यूजर्स 25 से लेकर 100 तक के हालिया मैसेज चुन सकते हैं. यानी पूरी चैट हिस्ट्री नहीं, बल्कि जरूरी और ताजा बातचीत ही शेयर की जाएगी. WhatsApp ने इसे पारदर्शी और साफ तरीके से डिजाइन किया है. जो मैसेज हिस्ट्री शेयर की जाएगी, वह चल रही चैट से अलग दिखाई देगी. उसमें टाइमस्टैम्प और भेजने वाले का नाम भी दिखेगा. साथ ही, जब भी हिस्ट्री शेयर की जाएगी, ग्रुप के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी मिलेगी.

ऑटोमैटिक नहीं, मैन्युअल कंट्रोल रहेगा

मैसेज हिस्ट्री अपने आप शेयर नहीं होगी. हर बार जब नया सदस्य जुड़ेगा, तब एडमिन या सदस्य को मैन्युअली यह विकल्प चुनना होगा. ग्रुप एडमिन के पास यह अधिकार भी होगा कि वह इस फीचर को पूरी तरह बंद कर दें, अगर वे हिस्ट्री शेयर नहीं करना चाहते. हालांकि, एडमिन के पास हमेशा खुद से मैसेज शेयर करने की सुविधा रहेगी.

प्राइवेसी पर पूरा जोर

WhatsApp ने साफ किया है कि यह फीचर भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के तहत काम करेगा. यानी जैसे पर्सनल और ग्रुप मैसेज सुरक्षित रहते हैं, वैसे ही शेयर की गई हिस्ट्री भी सुरक्षित रहेगी. इसका मतलब है कि सिर्फ ग्रुप के सदस्य ही इन मैसेज को देख पाएंगे. कंपनी का कहना है कि सुविधा देने के साथ-साथ यूजर की प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं किया गया है.

19 फरवरी 2026 से शुरू हुआ रोलआउट

यह नया फीचर 19 फरवरी 2026 से धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है. सभी यूजर्स को एक साथ यह अपडेट नहीं मिलेगा, बल्कि आने वाले हफ्तों में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा. जब यह फीचर पूरी तरह से जारी हो जाएगा, तो उम्मीद है कि यह ग्रुप चैट का एक सामान्य हिस्सा बन जाएगा. इससे खासतौर पर बड़े फैमिली ग्रुप, ऑफिस ग्रुप और कम्युनिटी ग्रुप्स में नए मेंबर के लिए बातचीत समझना आसान हो जाएगा.