Advertisement
trendingNow13116383
Hindi NewsटेकWhatsApp लाया ग्रुप हिस्ट्री फीचर, अब नए मेंबर्स के लिए नहीं रहेगा सस्पेंस! पुराने 100 मैसेज पढ़कर तुरंत समझ जाएंगे क्या चल रही है बात

WhatsApp लाया 'ग्रुप हिस्ट्री' फीचर, अब नए मेंबर्स के लिए नहीं रहेगा सस्पेंस! पुराने 100 मैसेज पढ़कर तुरंत समझ जाएंगे क्या चल रही है बात

इस फीचर के जरिए ग्रुप एडमिन या अन्य सदस्य नए जुड़े व्यक्ति के साथ हाल के मैसेज शेयर कर सकते हैं. यूजर्स 25 से लेकर 100 तक के हालिया मैसेज चुन सकते हैं. यानी पूरी चैट हिस्ट्री नहीं, बल्कि जरूरी और ताजा बातचीत ही शेयर की जाएगी. WhatsApp ने इसे पारदर्शी और साफ तरीके से डिजाइन किया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 20, 2026, 12:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp लाया 'ग्रुप हिस्ट्री' फीचर, अब नए मेंबर्स के लिए नहीं रहेगा सस्पेंस! पुराने 100 मैसेज पढ़कर तुरंत समझ जाएंगे क्या चल रही है बात

WhatsApp ने एक नया फीचर रोलआउट करना शुरू किया है, जिसका नाम है “Group Message History”. इस फीचर का मकसद ग्रुप चैट को नए मेंबर्स के लिए ज्यादा आसान और स्वागत योग्य बनाना है. अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी नए व्यक्ति को ग्रुप में जोड़ा जाता है, तो उसे समझ नहीं आता कि पहले क्या चर्चा हो चुकी है. ऐसे में लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं या पुराने मैसेज फॉरवर्ड करते हैं. अब WhatsApp ने इस परेशानी का हल निकाल दिया है.

नए मेंबर ऐसे समझ पाएंगे पूरी बातचीत
इस फीचर के जरिए ग्रुप एडमिन या अन्य सदस्य नए जुड़े व्यक्ति के साथ हाल के मैसेज शेयर कर सकते हैं. यूजर्स 25 से लेकर 100 तक के हालिया मैसेज चुन सकते हैं. यानी पूरी चैट हिस्ट्री नहीं, बल्कि जरूरी और ताजा बातचीत ही शेयर की जाएगी. WhatsApp ने इसे पारदर्शी और साफ तरीके से डिजाइन किया है. जो मैसेज हिस्ट्री शेयर की जाएगी, वह चल रही चैट से अलग दिखाई देगी. उसमें टाइमस्टैम्प और भेजने वाले का नाम भी दिखेगा. साथ ही, जब भी हिस्ट्री शेयर की जाएगी, ग्रुप के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी मिलेगी.

ऑटोमैटिक नहीं, मैन्युअल कंट्रोल रहेगा
मैसेज हिस्ट्री अपने आप शेयर नहीं होगी. हर बार जब नया सदस्य जुड़ेगा, तब एडमिन या सदस्य को मैन्युअली यह विकल्प चुनना होगा. ग्रुप एडमिन के पास यह अधिकार भी होगा कि वह इस फीचर को पूरी तरह बंद कर दें, अगर वे हिस्ट्री शेयर नहीं करना चाहते. हालांकि, एडमिन के पास हमेशा खुद से मैसेज शेयर करने की सुविधा रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

प्राइवेसी पर पूरा जोर
WhatsApp ने साफ किया है कि यह फीचर भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के तहत काम करेगा. यानी जैसे पर्सनल और ग्रुप मैसेज सुरक्षित रहते हैं, वैसे ही शेयर की गई हिस्ट्री भी सुरक्षित रहेगी. इसका मतलब है कि सिर्फ ग्रुप के सदस्य ही इन मैसेज को देख पाएंगे. कंपनी का कहना है कि सुविधा देने के साथ-साथ यूजर की प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं किया गया है.

19 फरवरी 2026 से शुरू हुआ रोलआउट
यह नया फीचर 19 फरवरी 2026 से धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है. सभी यूजर्स को एक साथ यह अपडेट नहीं मिलेगा, बल्कि आने वाले हफ्तों में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा. जब यह फीचर पूरी तरह से जारी हो जाएगा, तो उम्मीद है कि यह ग्रुप चैट का एक सामान्य हिस्सा बन जाएगा. इससे खासतौर पर बड़े फैमिली ग्रुप, ऑफिस ग्रुप और कम्युनिटी ग्रुप्स में नए मेंबर के लिए बातचीत समझना आसान हो जाएगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Whatsappwhatsapp group messageWhatsApp new update 2026

Trending news

प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
priyanka gandhi
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
India Pax Silica
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
Karnataka News
वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
आप चाइनीज से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली नई 'मिस्ट्री'
manoj mukund naravane book controversy
आप चाइनीज से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली नई 'मिस्ट्री'
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा