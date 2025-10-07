WhatsApp पर आ गया सबसे काम का फीचर! खत्म हुआ इंतजार... ऐसे कर पाएंगे इस्तेमाल

दुनियाभर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मैसेजिंग ऐप WhatsApp लगातार खुद को अपडेट कर रहा है. अब आखिरकार इस प्लेटफॉर्म पर वो फीचर भी आ गया है, जिसका यूजर्स को लंबे वक्त से इंतजार था. दरअसल, यहां हम बात कर रहे हैं Message Translation फीचर के बारे में. इसे iOS ऐप के साथ जुड़ा गया है और यूजर्स इसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं.

21 भाषाओं को सपोर्ट करेगा नया फीचर

इस फीचर के तहत आप किसी भी मैसेज को अपनी भाषा में ट्रासलेंट करके पढ़ सकते हैं. इस फीचर में 21 भाषाओं में किसी भी मैसेज सीधे ऐप पर ही ट्रांसलेट करने का ऑप्शन मिलेगा. WhatsApp for iOS वर्जन 25.28.74 का लेटेस्ट रोलआउट मंगलवार से ही यूजर्स को मिलना शुरू हो गया है, जबकि अगले कुछ ही दिनों में यह सभी के लिए अपडेट हो जाएगा.

जल्द ही Android यूजर्स को भी मिलेगा फीचर

बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सप्ताह में यह अपडेटेड फीचर iOS के साथ-साथ Android यूजर्स को भी मिल जाएगा. WhatsApp का कहना है कि यह नया फीचर Apple के Translation APls की मदद लेता है.

इस तरह कर पाएंगे इस्तेमाल

इस ट्रांसलेशन वाले फीचर का इस्तेमाल करने के लिए WhatsApp पर आए किसी भी मैसेज को लॉन्ग प्रेस करने पर यूजर्स को एक Translate का ऑप्शन दिखेगा, जिसे टैप पर आपको अपनी भाषा में ट्रांसलेशन मिल जाएगा. मजेदार बात तो यह है कि फीचर वन-ऑन-वन चैट, ग्रुप चैट और चैनल अपडेट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

इन भाषाओं में मिलेगा ट्रांसलेशन

यूजर्स जिन भाषाओं में किसी भी मैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं वो हैं- हिन्दी, अरबी, सिंपल चाइनीज, ट्रेडिशनल चाइनीज, डच, फ्रेंच, जर्मन, कोरियाई, UK इंग्लिश, US इंग्लिश, इंडोनेशियाई, जापानी, इतालवी, पोलिश, ब्राजील, स्पेनिश, रूसी, थाई, तुर्की, यूक्रेनी और वियतनामी.

ऑफलाइन भी करेगा यह फीचर

गौरतलब है कि यूजर्स को अलग-अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए लैंग्वेज पैक को डाउनलोड करना पड़ेगा. इसके बाद आप इस फीचर का इस्तेमाल ऑफलाइन रहकर भी कर सकेंगे.