WhatsApp ने बदल दिया फोटो-वीडियो भेजने का तरीका! अब चैट बंद किए बिना होगी फाइल शेयर, आ गया नया फीचर

WhatsApp New Update: क्या आप भी WhatsApp पर चैटिंग करते समय किसी को फोटो या वीडियो भेजने के लिए बार-बार गैलरी खोलते हैं? अगर हां, तो आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब आप कोई फाइल खोजने जाते हैं, सामने वाले का मैसेज मिस हो जाता है. लेकिन अब WhatsApp ने आपके इसी समस्या का समाधान के लिए नया अपडेट लाया है. नए अपडेट के साथ कंपनी ने अपने मीडिया अटैचमेंट पेज का लुक ही बदल दिया है, जिससे अब बिना चैट स्क्रीन छोड़े पलक झपकते ही मीडिया फाइल्स शेयर हो जाएंगी.

WhatsApp ने यह नया अपडेट अभी iOS यानी iPhone यूजर्स के लिए जारी किया है. इस अपडेट के बाद व्हाट्सऐप का मीडिया अटैचमेंट पेज पूरी तरह से बदल गया है. इस नए अपडेट का सबसे बड़ा फायदा यह होगा, कि अब यूजर्स चैट स्क्रीन को बिना बंद किए बहुत तेजी से अपनी रीसेंट फोटोज और वीडियोज को सिलेक्ट करके भेज सकेंगे. यानी अब आपकी चैट भी चलती रहेगी और मीडिया फाइल्स भी शेयर हो जाएंगी.

क्या बदला है इस नए डिजाइन में?

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp iOS वर्जन 26.19.75 के लिए इस नए मीडिया अटैचमेंट शीट को रोलआउट कर रहा है. इस नए फीचर के तहत जैसे ही आप चैट में + आइकन पर टैप करेंगे, तो डॉक्यूमेंट, लोकेशन और कैमरे जैसे पुराने ऑप्शन्स तो दिखेंगे ही, ठीक उनके नीचे आपको हाल ही में सेव की गई फोटोज और वीडियोज का एक 4x4 ग्रिड लेआउट दिखाई देगा.

वहीं इस अपडेट से पहले गैलरी खोलने के लिए पूरी चैट स्क्रीन हट जाती थी. लेकिन नए डिजाइन में बैकग्राउंड में आपकी चैट वैसी ही बनी रहेगी, जिससे चैटिंग का फ्लो नहीं टूटेगा.

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अभी सबको नहीं मिला यह फीचर

खास बात यह है कि WhatsApp ने फिलहाल इस फीचर को सभी यूजर्स के लिए जारी नहीं किया है. अभी इसे कुछ चुनिंदा बीटा टेस्टर्स और सीमित यूजर्स के लिए ही यह फीचर जारी हुआ है. कंपनी ग्लोबल रोलआउट से पहले इसके परफॉर्मेंस को पूरी तरह परखना चाहती है. तो अगर आपके आईफोन में + बटन दबाने पर यह नया लेआउट नहीं दिख रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आने वाले कुछ दिनों में स्टेबल अपडेट के जरिए यह सभी आईफोन यूजर्स के फोन में पहुंच जाएगा.

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