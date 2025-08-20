WhatsApp यूजर्स सावधान! अगर आपने ये 5 सिक्योरिटी सेटिंग्स अभी तक ऑन नहीं कीं तो कभी भी हैक हो सकता है आपका अकाउंट, 500 मिलियन भारतीय हैं खतरे में

भारत में 500 मिलियन से भी ज्यादा लोग WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं. इतने बड़े यूजर बेस के कारण यह प्लेटफॉर्म हैकर्स और स्कैमर्स के निशाने पर हमेशा रहता है. कई बार फिशिंग लिंक, SIM swap attack और फर्जी कॉल्स के जरिए यूजर्स का अकाउंट हैक हो जाता है. लेकिन अच्छी बात ये है कि WhatsApp में ही कुछ आसान सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद हैं जिन्हें सिर्फ कुछ मिनटों में एक्टिवेट करके आप अपना अकाउंट काफी हद तक सुरक्षित कर सकते हैं. आइए जानते हैं WhatsApp की वो 5 जरूरी सिक्योरिटी सेटिंग्स जिनसे आप हैकिंग और डेटा चोरी से बच सकते हैं.

1. टू-स्टेप वेरिफिकेशन

WhatsApp अकाउंट को सबसे मजबूत सुरक्षा देने का पहला तरीका है Two-step Verification.

• इसके लिए आपको Settings > Account > Two-step Verification में जाकर इसे एक्टिवेट करना होगा.

• इसमें हर बार जब आप किसी नए डिवाइस में WhatsApp लॉगिन करेंगे तो OTP के साथ 6 अंकों का PIN भी डालना पड़ेगा.

- इससे SIM swap जैसे हैकिंग अटैक से बचाव होता है.

2. फिंगरप्रिंट या फेस आईडी लॉक

मान लीजिए आपके फोन तक किसी की पहुंच हो गई, लेकिन आप WhatsApp पर प्राइवेसी चाहते हैं. ऐसे में काम आता है Fingerprint या Face ID Lock.

• इसे आप Settings > Privacy > Fingerprint Lock / Face ID Lock में जाकर ऑन कर सकते हैं.

- इससे सिर्फ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही WhatsApp खुलेगा.

3. डिसएपीयरिंग मैसेजेस

अगर आप नहीं चाहते कि आपके चैट्स लंबे समय तक फोन में स्टोर रहें, तो Disappearing Messages ऑन कर सकते हैं.

• ये फीचर मैसेज को अपने-आप 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन बाद डिलीट कर देता है.

- इससे संवेदनशील जानकारी फोन में हमेशा के लिए सेव नहीं रहती.

4. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड बैकअप

WhatsApp चैट्स तो पहले से End-to-End Encrypted होती हैं, लेकिन आपके Google Drive या iCloud बैकअप पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहते.

• इसे सुरक्षित करने के लिए जाएं: Settings > Chats > Chat Backup > End-to-end Encrypted Backup

• यहां एक मजबूत पासवर्ड सेट करें.

- इससे आपके बैकअप को भी कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर पाएगा.

5. प्रोफाइल प्राइवेसी कंट्रोल्स

आपकी Profile Photo, Last Seen, Online Status और About Info का गलत इस्तेमाल हो सकता है.

• इसके लिए जाएं Settings > Privacy और चुनें – Everyone, My Contacts, My Contacts Except…, या Nobody.

- इससे आप तय कर पाएंगे कि आपकी पर्सनल डिटेल्स कौन देख सकता है.

क्यों जरूरी है ये सेटिंग्स ऑन करना?

साइबर क्रिमिनल्स रोज नए तरीके निकालते हैं यूजर्स को धोखा देने के लिए. लेकिन अगर आप ये 5 आसान सेटिंग्स एक्टिवेट कर लेंगे, तो आपका WhatsApp अकाउंट काफी हद तक सुरक्षित रहेगा. इससे आप न सिर्फ डेटा चोरी और स्कैम से बचेंगे बल्कि अपनी प्राइवेसी भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे.

FAQs

Q1. क्या टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने से WhatsApp हैक नहीं होगा?

Ans: ये फीचर हैकिंग के खतरे को बहुत हद तक कम करता है, लेकिन यूजर को भी सावधान रहना होगा.

Q2. क्या WhatsApp बैकअप भी सुरक्षित होता है?

Ans: हां, अगर आप End-to-End Encrypted Backup ऑन करते हैं तो बैकअप पूरी तरह सुरक्षित रहता है.

Q3. क्या Face ID लॉक iPhone में ही काम करता है?

Ans: जी हां, iPhone में Face ID और Android में Fingerprint Lock का इस्तेमाल किया जाता है.

Q4. डिसएपीयरिंग मैसेजेस ऑन करने से सभी चैट्स डिलीट हो जाएंगी?

Ans: नहीं, ये फीचर सिर्फ उन चैट्स पर काम करता है जहां आपने इसे ऑन किया है.