हैक हो गया है WhatsApp? तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, ये सेफ्टी फार्मूले सेकंड्स में दूर कर देंगे टेंशन!

WhatsApp Security Tips: भारत में WhatsApp के करोड़ों यूजर्स है. कंपनी ऐप को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स पेश कर रही है. लेकिन हैकिंग एक बड़ी समस्या है. अगर आपको अपने अकाउंट में कुछ अजीब लगे तो समझिए आपका अकाउंट हैक हो गया है. ऐसे में आपको घबराना नहीं है, कुछ आसान टिप्स के जरिए अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं. 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 09, 2025, 04:48 PM IST
How to Secure Whatsapp: आज दुनियाभर में करोड़ों लोग WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं. आपके अकाउंट की प्राइवेसी और सेफ्टी बनाए रखने के लिए कंपनी एक के बाद एक नए फीचर्स और अपडेट पेश कर रही है. इसके बावजूद भी हैकिंग एक बड़ी समस्या है. Gmail हो या WhatsApp, आपकी पर्सनल जानकारी खतरे के घेरे में रहती है.

यह भी पढ़ें: अब 100% सेफ होगा OTP! भारतीय वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला 'रामबाण' इलाज, हैकर्स के छूट जाएंगे पसीने

अगर आपके WhatsApp में आपको ऐसे चैट्स दिखें जो आपने किए ही नहीं हैं, इसका मतलब है कि किसी ने आपके व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस कर लिया है. घबराइए नहीं, ऐसी में आपको तुरंत क्या करना चाहिए आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके जो आपकी पर्सनल जानकारी सुरक्षित रखने में मदद करेंगे.

व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने पर तुरंत करें ये काम
Linked Devices देखें
सबसे पहले अपने WhatsApp की Settings में जाकर Linked Devices के ऑप्शन में चेक करें कि अकाउंट किस-किस डिवाइस में लॉगिन हो रखा है. अगर आपको यहां कोई अनजान डिवाइस नेम दिखे तो तुरंत उसे लॉग आउट करें.

लोगों को अकाउंट हैक की जानकारी दें
व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने पर अपने फोन से स्टेटस अपडेट करें और अपने कॉन्टैक्ट्स में लोगों को सूचित करें. इससे हैकर्स आपके जान पहचान वालों से पैसों की ठगी या पर्सनल डिटेल्स नहीं मांग पाएगा. 

Two-Step Verification एक्टिव करें
अपने WhatsApp की Settings में जाएं और Account के ऑप्शन में जाकर Two-Step Verification ऑन करें. इसके  लिए एक दमदार पिन सेट करें. इस सेफ्टी फीचर की मदद से सिर्फ OTP के जरिए अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाएगा. बिना पिन के दोबारा से अकाउंट लॉगिन नहीं हो सकता है.

अपने डिवाइस को लॉग आउट करें
अपेन अकाउंट को WhatsApp से साइन-आउट करें. दोबारा से अपना नंबर भरकर वेरिफिकेशन करें. इससे वेरिफिकेशन कोड मिलेगा जिसके बाद अक्सर दूसरे डिवाइस से अकाउंट खुद ही लॉग आउट हो जाता है. अगर हैकर्स फिर से आपके अकाउंट को लॉगिन करते हैं, तो उन्हें  उस वेरिफिकेशन कोड की जरूरत होगी.

यह भी पढ़ें: बस एक क्लिक करते ही जमीन का 'कच्चा-चिट्ठा' आ जाएगा सामने, कोई नहीं कर पाएगा घपला, ऐसे करें मिनटों में चेक

WhatsApp सपोर्ट की मदद लें
लास्ट में आप WhatsApp सपोर्ट से मदद लें. आपको तुरंत support@whatsapp.com पर हैकिंग की रिपोर्ट करनी है. इसके अलावा भारत की साइबर क्राइम शिकायत नंबर्स या पोर्टल पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं. 

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

