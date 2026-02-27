WhatsApp चलाने वालों को 1 मार्च से लगेगा बड़ा झटका! फोन से निकाली SIM तो पछताएंगे आप, जानिए कारण

Whatsapp Sim Binding: अगर आप भी अपने पुराने फोन या टैबलेट पर बिना सिम कार्ड के सिर्फ वाई-फाई से व्हाट्सएप (WhatsApp), टेलीग्राम (Telegram) या सिग्नल (Signal) जैसे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है. क्योंकि अब भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सिम-बाइंडिंग से जुड़े नियमों में कोई ढील या छूट नहीं दी जाएगी. इसके बाद अब यह साफ हो गया है कि 1 मार्च से WhatsApp, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप चलाने के लिए आपके मोबाइल में सिम कार्ड लगा होना बहुत जरूरी होगा. सरकार का कहना है कि यह कदम ऑनलाइन फ्रॉड और बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए उठाया गया है.

क्या है यह सिम बाइंडिंग का नया झमेला?

अब तक होता यह था कि आप एक बार ओटीपी (OTP) के जरिए व्हाट्सएप एक्टिवेट कर लेते थे और फिर सिम कार्ड निकालकर भी वाई-फाई से चैटिंग करते रहते थे. लेकिन अब नए नियमों के बाद इन ऐप्स को चलाने के लिए फोन में उसी सिम कार्ड का मौजूद होना अनिवार्य होगा, जिससे वह अकाउंट रजिस्टर्ड है. इसे आप अपने बैंकिंग ऐप की तरह समझिए. अगर फोन में वह सिम नहीं है, जो बैंक में रजिस्टर्ड है, तो ऐप नहीं खुलता। ठीक वही नियम अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होने जा रहा है.

सरकार ने क्यों लिया यह सख्त फैसला?

दरअसल, पिछले कुछ सालों में डिजिटल ठगी के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. स्कैमर्स अक्सर वर्चुअल नंबर या पुराने सिम कार्ड से अकाउंट बनाकर लोगों को चूना लगाते हैं और फिर सिम गायब कर देते हैं. सरकार का मानना है कि सिम बाइंडिंग से हर अकाउंट की पहचान तय होगी. इसके बाद एक ही नंबर से कई डिवाइस पर अकाउंट चलाना मुश्किल हो जाएगा. जिससे ओटीपी स्कैम और फिशिंग जैसे मामलों में अपराधियों को पकड़ना आसान होगा. यह फीचर यूजर्स के डेटा को और ज्यादा सुरक्षित बनाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- Google Pay और PhonePe की बढ़ी टेंशन! भारत आ रहा है Apple Pay; बैंकों से चल रही बात

डेस्कटॉप यूजर्स का क्या होगा?

अब कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या लैपटॉप या कंप्यूटर पर व्हाट्सएप वेब (WhatsApp Web) चलना बंद हो जाएगा? रिपोर्ट के अनुसार, डेस्कटॉप वर्जन के लिए भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. अगर आपके मोबाइल में सिम एक्टिव नहीं है या फोन काफी समय से ऑफलाइन है, तो कंप्यूटर पर चल रहा आपका अकाउंट 6 घंटे के अंदर अपने आप लॉग-आउट हो जाएगा.

Whatsapp ने शुरू किया सिम-बाइंडिंग पर काम

हाल में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि वॉट्सऐप ने सिम-बाइंडिंग पर काम शुरू कर दिया है. WhatsApp के बीटा वर्जन 2.26.8.6 में इससे जुड़ा एक पॉप-अप भी देखा गया है. जिसे देखकर यह लगता है कि WhatsApp ने DoT यानी दूरसंचार मंत्रालय के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनी इसे जल्द भारतीय यूजर्स के लिए पेश करने वाली है. इसके बाद यूजर्स बिना सिम कार्ड को फोन में डाले, उस नंबर से जुड़ा अकाउंट फोन में नहीं चला पाएंगे. साथ ही फोन से सिम निकालने पर WhatsApp भी लॉग-आउट हो जाएगा.

यह भी पढ़ें:- कौन है रुओमिंग पांग, जिनके पांव 18 अरब रुपये की सैलरी भी नहीं रोक पाई? छोड़ दी Meta