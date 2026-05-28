मैसेज भेजो पर दिखेगा सिर्फ धुंधलापन! जानिए WhatsApp का 'Spoiler Messages' फीचर कैसे बचाएगा आपकी प्राइवेसी

WhatsApp जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक नया प्राइवेसी फीचर लॉन्च कर सकता है. इस फीचर का नाम ‘Spoiler Messages’ बताया जा रहा है. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी होगा, जो अपने संवेदनशील या निजी मैसेज को दूसरों से छुपाकर रखना चाहते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग चल रही है और आने वाले समय में इसे पहले बीटा यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है.

क्या है WhatsApp का Spoiler Messages फीचर?

WhatsApp का यह नया फीचर यूजर्स को मैसेज के किसी खास हिस्से को ब्लर यानी धुंधला करके भेजने की सुविधा देगा. उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी को OTP, पासवर्ड, सरप्राइज प्लान या कोई निजी जानकारी भेजना चाहते हैं, तो उसे सीधे दिखाने के बजाय ब्लर करके भेज सकेंगे. सामने वाले यूजर को वह हिस्सा धुंधला दिखाई देगा और उसे देखने के लिए उस पर टैप करना होगा.

यह फीचर Reddit और Discord जैसे प्लेटफॉर्म से प्रेरित माना जा रहा है, जहां पहले से Spoiler Tags का इस्तेमाल होता है. WhatsApp अब इसी तरह की सुविधा अपने करोड़ों यूजर्स के लिए लाने की तैयारी कर रहा है.

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ऐसे काम करेगा नया फीचर

लीक हुई जानकारी के अनुसार, इस फीचर का इस्तेमाल करना काफी आसान होगा. यूजर सबसे पहले अपना मैसेज टाइप करेगा. इसके बाद जिस हिस्से को छुपाना है, उसे सिलेक्ट करना होगा. फिर ऊपर दिए गए तीन डॉट मेन्यू में जाकर “Spoiler” ऑप्शन चुनना होगा. इसके बाद जब मैसेज भेजा जाएगा, तो सामने वाले यूजर को वह टेक्स्ट ब्लर दिखाई देगा. जब तक रिसीवर उस ब्लर हिस्से पर टैप नहीं करेगा, तब तक वह मैसेज पढ़ नहीं पाएगा. इससे निजी जानकारी गलती से किसी और के सामने आने का खतरा कम हो सकता है.

ग्रुप चैट्स में होगा सबसे ज्यादा फायदा

WhatsApp का यह फीचर खासतौर पर ग्रुप चैट्स में काफी उपयोगी साबित हो सकता है. कई बार लोग ग्रुप में OTP, मोबाइल नंबर या निजी जानकारी शेयर कर देते हैं, जिसे हर कोई देख सकता है. लेकिन Spoiler Messages फीचर आने के बाद यूजर तय कर पाएगा कि कौन-सी जानकारी तुरंत दिखानी है और कौन-सी छुपानी है.

इसके अलावा फिल्म, वेब सीरीज या गेम्स के स्पॉइलर शेयर करने वाले यूजर्स के लिए भी यह फीचर मजेदार साबित हो सकता है. अब बिना किसी का एक्सपीरियंस खराब किए स्पॉइलर शेयर किए जा सकेंगे.

भविष्य में फोटो और वीडियो पर भी मिल सकता है फीचर

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि WhatsApp भविष्य में इस फीचर को और एडवांस बना सकता है. आने वाले समय में फोटो, वीडियो और कैप्शन को भी ब्लर करके भेजने का विकल्प मिल सकता है. यानी यूजर पूरी फोटो या वीडियो प्रीव्यू को छुपाकर भेज सकेगा और सामने वाला व्यक्ति टैप करके ही उसे देख पाएगा. हालांकि फिलहाल यह फीचर सिर्फ टेक्स्ट और मीडिया कैप्शन तक सीमित बताया जा रहा है.

अभी टेस्टिंग में है फीचर

WhatsApp का Spoiler Messages फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है, इसलिए ज्यादातर यूजर्स को यह अपने फोन में दिखाई नहीं देगा. उम्मीद की जा रही है कि पहले इसे Android और iPhone के बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा. टेस्टिंग सफल रहने के बाद धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए यह फीचर जारी किया जा सकता है. अगर यह फीचर लॉन्च होता है, तो WhatsApp की प्राइवेसी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी और यूजर्स को अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखने का एक नया तरीका मिलेगा.