Instagram की राह पर चला WhatsApp, अब ये नया फीचर आपके दोस्तों को कराएगा स्पेशल फील!

WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म को और फ्रेंडली बनाने के लिए नए-नए फीचर्स लॉन्च कर रहा है. अब इस ऐप में एक और फीचर जुड़ने जा रहा है, जिसे WhatsApp स्टेट्स को अपडेट करने के लिए ला रहे हैं. इस फीचर को 'Close Friends' नाम दिया गया है. इस फीचर के जरिए यूजर्स अब अपने स्टेटस के लिए भी तय कर पाएंगे कि इसे कौन देखेगा. आपको इसमें अब Close Friends का एक ऑप्शन नजर आएगा, जिसका मतलब है कि आपका स्टेट्स आपके करीबी दोस्त ही देख सकेंगे.

Instagram जैसा होगा एक्सपीरियंस

फिलहाल अगर आप कोई WhatsApp स्टेटस लगाते हैं उसे आपके सभी कॉन्टेक्ट्स या कुछ चुने हुए लोग ही देख पाते हैं, लेकिन अब नए अपडेट के बाद आप अपनी उन लोगों की लिस्ट खुद तैयार कर पाएंगे जो आपके खास दोस्तों की होगा. इस तरह का फीचर Instagram पर देखा जाता है, जहां Instagram स्टोरी Close Friends के लिए होती है. अब WhatsApp को अपग्रेड कर बिल्कुल इसी तरह की सुविधा आपको इस प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगी.

बीटा वर्जन में दिखा नया फीचर

WABetaInfo के मुताबिक, यह नया फीचर iOS यूजर्स के लिए WhatsApp बीटा वर्जन 25.23.10.80 में देखा जा चुका है. इस फीचर के आने के बाद यूजर्स जब भी अपना स्टेटस अपडेट करेंगे उन्हें Close Friends का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करते ही उनके सामने सभी कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी. इसके बाद आप अपने उन खास दोस्तों को चुन सकेंगे जिन्हें आप चाहते हैं कि सिर्फ वही आपका स्टेटस देखें.

WhatsApp पर खास तरीके से दिखेगा स्टेटस

इस फीचर में आप अपने खास दोस्तों को स्टेटस भी अलग तरह से दिखा सकते हैं. जिस तरह से Instagram पर Close Friends स्टोरी में चारों ओर एक हरा रिंग बन जाता है, उसी तरह WhatsApp में भी खास दोस्तों के स्टेटस अलग ही दिखेंगे. इस लिस्ट पूरी तरह से पर्सनल ढंग से मैनेज कर पाएंगे. अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी अपनी लिस्ट में जोड़ते या हटाते है तो उन्हें WhatsApp की ओर किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं दी जाएगी. ऐसे में आप इस बात से भी बेफिक्र रह सकते हैं कि आपकी करीबी दोस्तों वाली लिस्ट से किसी को बुरा लगेगा. वहीं, ये स्टेटस भी बाकी सभी स्टेटस की तरह 24 घंटे में ही गायब होंगे.

WhatsApp ने AI टूल भी किया लॉन्च

बता दें कि WhatsApp हाल ही में इस नए फीचर को लेकर आया है. कंपनी ने इसी के साथ iOS यूजर्स के लिए एक AI टूल भी लॉन्च किया है. इसकी मदद से आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसे अलग और साफ-सुथरे ढंग से सुधारा जा सकेगा.