Instagram की राह पर चला WhatsApp, अब ये नया फीचर आपके दोस्तों को कराएगा स्पेशल फील!
Advertisement
trendingNow12905238
Hindi Newsटेक

Instagram की राह पर चला WhatsApp, अब ये नया फीचर आपके दोस्तों को कराएगा स्पेशल फील!

WhatsApp ने अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को हमेशा ही स्मूद बनाने का काम किया है. ऐसे में लगातार कंपनी नए-नए फीचर्स लेकर आ रही है. अब फिर से नया और मजेदार फीचर लॉन्च किया जा रहा है. 

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Instagram की राह पर चला WhatsApp, अब ये नया फीचर आपके दोस्तों को कराएगा स्पेशल फील!

WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म को और फ्रेंडली बनाने के लिए नए-नए फीचर्स लॉन्च कर रहा है. अब इस ऐप में एक और फीचर जुड़ने जा रहा है, जिसे WhatsApp स्टेट्स को अपडेट करने के लिए ला रहे हैं. इस फीचर को 'Close Friends' नाम दिया गया है. इस फीचर के जरिए यूजर्स अब अपने स्टेटस के लिए भी तय कर पाएंगे कि इसे कौन देखेगा. आपको इसमें अब Close Friends का एक ऑप्शन नजर आएगा, जिसका मतलब है कि आपका स्टेट्स आपके करीबी दोस्त ही देख सकेंगे.

Instagram जैसा होगा एक्सपीरियंस
फिलहाल अगर आप कोई WhatsApp स्टेटस लगाते हैं उसे आपके सभी कॉन्टेक्ट्स या कुछ चुने हुए लोग ही देख पाते हैं, लेकिन अब नए अपडेट के बाद आप अपनी उन लोगों की लिस्ट खुद तैयार कर पाएंगे जो आपके खास दोस्तों की होगा. इस तरह का फीचर Instagram पर देखा जाता है, जहां Instagram स्टोरी Close Friends के लिए होती है. अब WhatsApp को अपग्रेड कर बिल्कुल इसी तरह की सुविधा आपको इस प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगी.

बीटा वर्जन में दिखा नया फीचर
WABetaInfo के मुताबिक, यह नया फीचर iOS यूजर्स के लिए WhatsApp बीटा वर्जन 25.23.10.80 में देखा जा चुका है. इस फीचर के आने के बाद यूजर्स जब भी अपना स्टेटस अपडेट करेंगे उन्हें Close Friends का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करते ही उनके सामने सभी कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी. इसके बाद आप अपने उन खास दोस्तों को चुन सकेंगे जिन्हें आप चाहते हैं कि सिर्फ वही आपका स्टेटस देखें.

Add Zee News as a Preferred Source

Elon Musk से भिड़ने के लिए तैयार Amazon, स्टारलिंक पर करने जा रही वार

WhatsApp पर खास तरीके से दिखेगा स्टेटस
इस फीचर में आप अपने खास दोस्तों को स्टेटस भी अलग तरह से दिखा सकते हैं. जिस तरह से Instagram पर Close Friends स्टोरी में चारों ओर एक हरा रिंग बन जाता है, उसी तरह WhatsApp में भी खास दोस्तों के स्टेटस अलग ही दिखेंगे. इस लिस्ट पूरी तरह से पर्सनल ढंग से मैनेज कर पाएंगे. अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी अपनी लिस्ट में जोड़ते या हटाते है तो उन्हें WhatsApp की ओर किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं दी जाएगी. ऐसे में आप इस बात से भी बेफिक्र रह सकते हैं कि आपकी करीबी दोस्तों वाली लिस्ट से किसी को बुरा लगेगा. वहीं, ये स्टेटस भी बाकी सभी स्टेटस की तरह 24 घंटे में ही गायब होंगे.

Xiaomi यूजर्स सावधान! पावरबैंक में आग लगने का खतरा, कंपनी ने वापस मंगवाई 1.5 यूनिट्स

WhatsApp ने AI टूल भी किया लॉन्च
बता दें कि WhatsApp हाल ही में इस नए फीचर को लेकर आया है. कंपनी ने इसी के साथ iOS यूजर्स के लिए एक AI टूल भी लॉन्च किया है. इसकी मदद से आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसे अलग और साफ-सुथरे ढंग से सुधारा जा सकेगा.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

WhatsappInstagram

Trending news

'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
west bengal news in hindi
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
Jagdeep Dhankhar
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
Maratha Reservation Movement
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
Ludhiana
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
india
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
Jagdeep Dhankhar
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
Rahul Gandhi
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
Supreme Court News
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
West Bengal
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
;