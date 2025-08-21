अब नहीं होंगे WhatsApp स्टेट्स ब्लर, फोटो-वीडियो रहेंगी HD, बस फॉलो करें ये स्टेप्स
Advertisement
trendingNow12891043
Hindi Newsटेक

अब नहीं होंगे WhatsApp स्टेट्स ब्लर, फोटो-वीडियो रहेंगी HD, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

Upload HD Status on WhatsApp: अक्सर व्हाट्सएप यूजर्स की शिकायत होती है कि स्टेट्स पर फोटो और वीडियो की क्वालिटी कम हो जाती है. जिससे आपका एचडी मीडिया भी ब्लर हो जाता है. क्या आप जानते हैं इसके पीछे की वजह और कैसे बिना क्वालिटी गिराएं स्टेट्स को पोस्ट कर सकते हैं? जानिए डिटेल में...

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब नहीं होंगे WhatsApp स्टेट्स ब्लर, फोटो-वीडियो रहेंगी HD, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

WhatsApp HD Status: WhatsApp पर स्टेट्स लगाते समय ज्यादातर फोटो और वीडियो ब्लर हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूजर्स परेशान रहते हैं. चाहे आपने HD इमेज ही पोस्ट की हो उसकी क्वालिटी भी गिर जाती है. असल में व्हाट्सएप पर मीडिया कम्प्रेस हो जाता है. लेकिन आप छोटी-सी सेटिंग और स्मार्ट ट्रिक्स अपनाकर स्टेट्स की क्वालिटी में सुधार ला सकते हैं. इसके लिए आपको अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, बस अपने WhatsApp में जाइएं और...

यह भी पढ़े: अब 10 मिनट में मोबाइल से ही खरीद सकेंगे प्लॉट! घर पहुंचेंगे जमीन के कागज, Zepto ने शुरू की अनोखी सर्विस

 

Add Zee News as a Preferred Source

WhatsApp पर क्यों कम होती है स्टेट्स क्वालिटी
असल में व्हाट्सएप स्टोरेज बचाने, लोडिंग स्पीड तेज और बैंडविड्थ कम करने के लिए इमेज और वीडियो को कम्प्रेस कर देता है. यह गैर जरूरी इमेज डेटा को हटाता है, जिसकी वजह से फाइल का साइज तो कम हो जाता है लेकिन क्वालिटी कम हो जाती है. इसीलिए आपकी स्टेट्स HD से ब्लर हो जाता है.

बदले WhatsApp की ये सेटिंग
अगर आपने अभी तक अपने WhatsApp में ये छोटी-सी सेटिंग नहीं बदली है तो अभी करें. इससे आपके स्टेट्स की क्वालिटी में पहले से सुधार आएगा. बस अपनाएं ये आसान स्टेप्स:
1. सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp ओपन करें.
2. अब Settings में जाएं.
3. इसके बाद Storage and Data पर क्लिक करें.
4. अब Media and Quality को सेलेक्ट करें.
5. अब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बस आपको HD Quality पर टैप करना है.

यह भी पढ़े: फोन का हो जाएगा कबाड़ा! टाइम पर नहीं किया अपडेट तो भुगतने पड़ेंगे 5 बड़े नुकसान

 

WhatsApp स्टेट्स की क्वालिटी बढ़ाने की टिप्स
आप इस टिप को अपनाकर स्टेट्स को ब्लर होने से कुछ हद तक बचा सकते हैं. बस फॉलो करें ये स्टेप्स:
1. अपने स्मार्टफोन में WhatsApp खोलें.
2. अब अपने कॉन्टैक्ट्स में किसी की चैट ओपन करें या खुद की चैट खोलें. 
3. जो फोटो-वीडियो आपको स्टेट्स पर अपलोड करनी है Gallery में उसे सेलेक्ट करें. 
4. ऊपर राइट में HD ऑप्शन पर क्लिक करें और अब इसे चैट्स में Send करें. 
5. अब भेजी हुई फोटो-वीडियो को टैप करके रखें, ऊपर दिए गए Forward आइकन पर क्लिक करें. 
6. इसके बाद उसे My Status पर अपलोड कर दें. बस लग गया आपका HD क्ववालिटी का स्टेट्स.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

WhatsappUpload HD Status

Trending news

इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
आज की ताजा खबर LIVE: सीएम रेखा पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलचा बने पुलिस कमिश्नर
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: सीएम रेखा पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलचा बने पुलिस कमिश्नर
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
;