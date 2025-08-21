अब नहीं होंगे WhatsApp स्टेट्स ब्लर, फोटो-वीडियो रहेंगी HD, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

WhatsApp HD Status: WhatsApp पर स्टेट्स लगाते समय ज्यादातर फोटो और वीडियो ब्लर हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूजर्स परेशान रहते हैं. चाहे आपने HD इमेज ही पोस्ट की हो उसकी क्वालिटी भी गिर जाती है. असल में व्हाट्सएप पर मीडिया कम्प्रेस हो जाता है. लेकिन आप छोटी-सी सेटिंग और स्मार्ट ट्रिक्स अपनाकर स्टेट्स की क्वालिटी में सुधार ला सकते हैं. इसके लिए आपको अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, बस अपने WhatsApp में जाइएं और...

WhatsApp पर क्यों कम होती है स्टेट्स क्वालिटी

असल में व्हाट्सएप स्टोरेज बचाने, लोडिंग स्पीड तेज और बैंडविड्थ कम करने के लिए इमेज और वीडियो को कम्प्रेस कर देता है. यह गैर जरूरी इमेज डेटा को हटाता है, जिसकी वजह से फाइल का साइज तो कम हो जाता है लेकिन क्वालिटी कम हो जाती है. इसीलिए आपकी स्टेट्स HD से ब्लर हो जाता है.

बदले WhatsApp की ये सेटिंग

अगर आपने अभी तक अपने WhatsApp में ये छोटी-सी सेटिंग नहीं बदली है तो अभी करें. इससे आपके स्टेट्स की क्वालिटी में पहले से सुधार आएगा. बस अपनाएं ये आसान स्टेप्स:

1. सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp ओपन करें.

2. अब Settings में जाएं.

3. इसके बाद Storage and Data पर क्लिक करें.

4. अब Media and Quality को सेलेक्ट करें.

5. अब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बस आपको HD Quality पर टैप करना है.

WhatsApp स्टेट्स की क्वालिटी बढ़ाने की टिप्स

आप इस टिप को अपनाकर स्टेट्स को ब्लर होने से कुछ हद तक बचा सकते हैं. बस फॉलो करें ये स्टेप्स:

1. अपने स्मार्टफोन में WhatsApp खोलें.

2. अब अपने कॉन्टैक्ट्स में किसी की चैट ओपन करें या खुद की चैट खोलें.

3. जो फोटो-वीडियो आपको स्टेट्स पर अपलोड करनी है Gallery में उसे सेलेक्ट करें.

4. ऊपर राइट में HD ऑप्शन पर क्लिक करें और अब इसे चैट्स में Send करें.

5. अब भेजी हुई फोटो-वीडियो को टैप करके रखें, ऊपर दिए गए Forward आइकन पर क्लिक करें.

6. इसके बाद उसे My Status पर अपलोड कर दें. बस लग गया आपका HD क्ववालिटी का स्टेट्स.