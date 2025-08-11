अब WhatsApp स्टेट्स बनेगा Instagram जैसा स्टाइलिश, फोटो और म्यूजिक लगाएं नए अंदाज में

WhatsApp Status New Features: दुनिया भर में करोड़ों लोग हर दिन व्हाट्सएप का इसतेमाल करते हैं. अपने यूजर्स को बेहतर सुविधा देने के लिए Meta नए-नए फीचर्स पेश करता रहता है. अब व्हाट्सएप में कुछ क्रिएटिव टूल्स को जोड़ा गया हैं, इससे स्टेट्स लगाना पहले से कहीं ज्यादा मजेदार हो गया है. आप फोटो, नया लेआउट और म्यूजिक में नए इफेक्ट्स को आसानी से यूज कर सकते हैं. साथ ही आपका स्टेट्स स्टाइलिश और सबसे अलग दिखेगा. क्या है व्हाट्सएप स्टेट्स में खास फीचर्स? जानते हैं...

व्हाट्सएप स्टेट्स में लेआउट फीचर

व्हाट्सएप में नए अपडेट के साथ एक नया लेआउट फीचर ऐड किया गया है, अब आपको कोलाज बनाने के लिए अलग से किसी ऐप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा. इस फीचर की मदद से यूजर्स व्हाट्सएप में ही आसानी से कोलाज बना सकते हैं. अपनी एक फोटो चुनकर, मनपसंद लेआउट लगाकर शेयर करें. इंस्टाग्राम स्टोरी स्टाइल में अपनी खास फोटो को सीधे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं. इस नए अपडेट को अभी ट्राय करके अपने दोस्तों को चौंका दें.

फोटो स्टिकर

ये नया फोटो स्टिकर अपडेट बिल्कुल इंस्टाग्राम के फीचर की तरह ही लगता है. जैसे आप अपनी मनपसंद फोटो को कस्टम स्टिकर में बदल देते हैं. व्हाट्सएप के इस फीचर में भी आप तस्वीर को रिसाइज, क्रॉप और शेप को बदल सकते हैं. साथ ही एडिट की गई फोटो को अपने व्हाट्सएप स्टेट्स अपडेट में शेयर कर सकते हैं.

म्यूजिक स्टिकर फीचर

व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम के जैसे ही स्टेट्स पर म्यूजिक ऐड करने का फीचर हाल ही में पेश किया गया था. साथ ही कंपनी ने इसमें पहले से और अधिक सुधार करके व्हाट्सएप स्टेट्स में म्यजिक स्टीकर का फीचर ऐड कर दिया है.यानि अब आप अपनी तस्वीर में म्यूजिक का एक शानदार स्टिकर जोड़ सकते हैं. जिससे पुराने स्टेट्स स्टाइल की बजाय अब अपने व्हाट्सएप स्टेट्स को क्रिएटिव बना सकतै हें.