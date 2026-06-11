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WhatsApp का बड़ा अपडेट, अब 24 घंटे बाद भी गायब नहीं होगा स्टेटस ! जानिए क्या है Status Archive फीचर

WhatsApp Status Archive Feature: WhatsApp जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर लाने जा रहा है, जो स्टेटस इस्तेमाल करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है. अब 24 घंटे बाद स्टेटस पूरी तरह गायब नहीं होगा, बल्कि एक आर्काइव में सेफ रहेगा. जानिए यह नया फीचर कैसे काम करेगा और इससे क्या फायदे मिलेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 11, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:37 AM IST
WhatsApp का बड़ा अपडेट, अब 24 घंटे बाद भी गायब नहीं होगा स्टेटस ! जानिए क्या है Status Archive फीचर

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