/WhatsApp का बड़ा अपडेट, अब 24 घंटे बाद भी गायब नहीं होगा स्टेटस ! जानिए क्या है Status Archive फीचर

WhatsApp New Update: इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने करोड़ों यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब WhatsApp ने स्टेटस के दीवाने लोगों के लिए नए फीचर लाने की तैयारी में है. अभी तक आप कोई बेहद खूबसूरत फोटो या वीडियो वॉट्सऐप स्टेटस पर लगाते हैं और 24 घंटे बाद गायब हो जाता है, जिसके बाद कोई बैकअप भी नहीं बचता. यूजर्स की इसी परेशानी को दूर करने के लिए वॉट्सऐप अब तक का सबसे बड़ा और धांसू अपडेट लेकर आ रहा है. अब आपका स्टेटस 24 घंटे बाद पूरी तरह से नहीं गायब होगा, बल्कि हमेशा के लिए आपके पास सेव रहेगा. आइए जानते हैं क्या है वॉट्सऐप का आने वाला नया फीचर और कैसे करेगा काम...
वॉट्सऐप के नए-नए अपडेट और फीचर पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo के अनुसार, व्हाट्सएप एक नए स्टेटस आर्काइव फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. यह फीचर व्हाट्सएप के एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.23.6 पर अभी देखा गया है.
अभी तक वॉट्सऐप पर कोई भी स्टेटस सिर्फ 24 घंटे तक ही कॉन्टैक्ट्स को दिखता है और उसके बाद खुद-ब-खुद हट जाता है. एक बार स्टेटस हटने के बाद उसे वापस देखने का कोई ऑप्शन नहीं होता है. लेकिन नए फीचर के आने के बाद सब बदलने वाला है-
जैसे ही आपके स्टेटस के 24 घंटे पूरे होंगे, वह अपने आप डिलीट होने के बजाय एक प्राइवेट आर्काइव फोल्डर में चला जाएगा.
इस आर्काइव फोल्डर को सिर्फ आप ही देख सकेंगे. इसका एक्सेस दूसरों के पास नहीं होगा.
आप जब चाहें इस फोल्डर में जाकर अपने पुराने स्टेटस को फिर से देख सकते हैं, उसे ऑर्गनाइज कर सकते हैं या फिर से री-पोस्ट कर सकते हैं.
WhatsApp is rolling out Status Archive to preserve your updates
WhatsApp launched a new feature that helps Android users keep their expired status updates in a private archive.https://t.co/8iASLEF58J pic.twitter.com/tH8aXb5D7B
WABetaInfo (@WABetaInfo) June 10, 2026
वॉट्सऐप के इस नए फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूजर को सबसे पहले वॉट्सऐप की सेटिंग में जाना होगा.
यहां Storage and Data के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा,
यहीं पर इस फीचर को ऑन करने का ऑप्शन मिलेगा.
फीचर ऑन होने के बाद आर्काइव किए गए स्टेटस को Updates टैब के अंदर Status Archive मेन्यू में जाकर देख सकेंगे.
बहुत बार होता है कि यूजर्स फोटो-वीडियो को सीधे क्लिक कर स्टेटस लगा देते हैं, वह फाइल उनके फोन की गैलरी में सेव नहीं होती. ऐसे में 24 घंटे बाद वह यादगार पल हमेशा के लिए गायब हो जाता है. वॉट्सऐप का नया फीचर इसी समस्या को दूर करेगा. अभी यह फीचर टेस्टिंग फेज में है और कुछ सीमित एंड्रॉयड बीटा यूजर्स के लिए ही रोलआउट किया गया है. टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसे जल्द ही सभी यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है.