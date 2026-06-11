/WhatsApp का बड़ा अपडेट, अब 24 घंटे बाद भी गायब नहीं होगा स्टेटस ! जानिए क्या है Status Archive फीचर

WhatsApp New Update: इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने करोड़ों यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब WhatsApp ने स्टेटस के दीवाने लोगों के लिए नए फीचर लाने की तैयारी में है. अभी तक आप कोई बेहद खूबसूरत फोटो या वीडियो वॉट्सऐप स्टेटस पर लगाते हैं और 24 घंटे बाद गायब हो जाता है, जिसके बाद कोई बैकअप भी नहीं बचता. यूजर्स की इसी परेशानी को दूर करने के लिए वॉट्सऐप अब तक का सबसे बड़ा और धांसू अपडेट लेकर आ रहा है. अब आपका स्टेटस 24 घंटे बाद पूरी तरह से नहीं गायब होगा, बल्कि हमेशा के लिए आपके पास सेव रहेगा. आइए जानते हैं क्या है वॉट्सऐप का आने वाला नया फीचर और कैसे करेगा काम...