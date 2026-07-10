/यूजरनेम फीचर पर सख्त रुख के बाद WhatsApp और Telegram ने दिया जवाब, अब सरकार करेगी ये काम

WhatsApp Username Feature: WhatsApp के अपकमिंग फीचर 'यूजरनेम' को लेकर सरकार ने मेटा से जवाब मांगा है, जिसके बाद टेक जगत में हलचल तेज हो गई है. प्राइवेसी को बेहतर बनाने के नाम पर लाए जा रहे इस फीचर पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और WhatsApp के साथ-साथ Telegram से भी जवाब मांगा है. इसी को लेकर टेक कंपनियों ने सरकार को अपना जवाब सौंपी हैं.
यूजरनेम फीचर को लेकर सरकार का मानना है कि बिना मोबाइल नंबर दिखाए सिर्फ यूजरनेम के जरिए चैटिंग करने की यह सुविधा साइबर अपराधियों के लिए एक नया हथियार बन सकती है. इससे डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग और पहचान छुपाकर की जाने वाली धोखाधड़ी के मामले काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp और Telegram ने यूजरनेम फीचर को लेकर सरकार के पास अपना जवाब भेज दिया है. फिलहाल, आईटी मंत्रालय दोनों प्लेटफॉर्म्स के जवाबों की जांच कर रहा है. हालांकि, कंपनियों ने आधिकारिक तौर पर अभी यह साफ नहीं किया है कि उन्होंने अपने जवाब में क्या कहा है.
IT मंत्रालय ने बीते सप्ताह WhatsApp को एक नोटिस जारी कर इस प्रस्तावित फीचर पर चिंता जाहिर की. सरकार ने साफ निर्देश दिया था कि जब तक इस मामले पर पूरी चर्चा नहीं हो जाती, तब तक भारत में इस फीचर को रोलआउट न किया जाए. मेटा ने भी इसको लेकर सरकार को भरोसा दिलाया कि वे बातचीत पूरी होने तक इसे लॉन्च नहीं करेंगे.
इसके बाद अब WhatsApp ने सरकार को अपना जवाब सौंपा है.
वॉट्सऐप के साथ ही सरकार ने टेलीग्राम और Signal ऐप को भी नोटिस भेजा था, क्योंकि इन ऐप्स पर यह फीचर पहले से मौजूद है. सरकार ने उनसे पूछा है कि वे इसके जरिए होने वाले फ्रॉड और इंपर्सनेशन यानी पहचान छुपाकर धोखा देना को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं.
अब इस मामले में टेलीग्राम ने भी सरकार को अपना जवाब दे दिया है.
मैसेजिंग ऐप्स सिर्फ यूजरनेम विवाद ही नहीं, बल्कि दूसरे कारणों से भी सरकार के निशाने पर है. हाल ही में सरकार ने इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल यानी CSAM को लेकर मेटा को सख्त नोटिस थमाया था. वहीं, टेलीग्राम को अपने प्लेटफॉर्म पर फिल्मों और ओटीटी कंटेंट की धड़ल्ले से हो रही पाइरेसी को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं.
मेटा की मुश्किलें यूरोप में भी बढ़ सकती है. यूरोपीय आयोग ने शुक्रवार को मेटा पर यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विसेज एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया है. आयोग का कहना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के कुछ फीचर्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं जिससे यूजर्स को इसकी लत यानी एडिक्शन लग जाए. आयोग ने कंपनी को इन फीचर्स में बदलाव करने का आदेश दिया है और चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.