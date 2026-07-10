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यूजरनेम फीचर पर सख्त रुख के बाद WhatsApp और Telegram ने दिया जवाब, अब सरकार करेगी ये काम

WhatsApp Username Feature: WhatsApp के अपकमिंग यूजरनेम फीचर पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. बिना मोबाइल नंबर के चैटिंग वाले इस फीचर से साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट का खतरा बढ़ने की डर को लेकर सरकार ने जवाब मांगा है. सरकार के रुख के बाद WhatsApp और टेलीग्राम में अपना जवाब सौंपा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 10, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:29 PM IST
यूजरनेम फीचर पर सख्त रुख के बाद WhatsApp और Telegram ने दिया जवाब, अब सरकार करेगी ये काम

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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