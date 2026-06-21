WhatsApp Ahnimated Message Bubbles: WhatsApp अपने यूजर्स के लिए लगातार नए-नए फीचर्स ला रहा है. इसी क्रम में WhatsApp ने चैटिंग एक्सपीरियंस को और मजेदार बनाने के लिए एक नया विजुअल फीचर लाने की तैयार कर रहा है. यह नया फीचर आईफोन यूजर्स के लिए अभी फिलहाल टेस्ट किया जा रहा है. इस फीचर में यूजर्स को चैट बॉक्स में नए एनिमेटेड मैसेज बबल्स देखने को मिल सकते हैं. यह फीचर पहले भी ऐप में था, लेकिन एक पुराने अपडेट में इसे हटा दिया गया था, जिसे अब नए अवतार में वापस लाया जा रहा है.
WABetaInfo की रिपोर्ट्स के अनुसार, WhatsApp में यह नया फीचर लेटेस्ट iOS बीटा वर्जन TestFlight पर सबसे पहले देखा गया है. इस फीचर में यूजर जब कोई मैसेज भेजेंगे या कोई मैसेज उनके पास आएगा, तो वह अचानक स्क्रीन पर नहीं आएगा. इसके बजाय, मैसेज बबल हल्के से फेड-इन होगा और थोड़ा सा जूम होकर स्क्रीन पर सेट हो जाएगा. इस छोटे से बदलाव से चैटिंग करने का एक्सपीरियंस पहले से कहीं ज्यादा स्मूद, फ्लूइड और प्रीमियम लगेगा.
इससे पहले की तरह इस बार भी इस फीचर को वॉट्सऐप किसी भी यूजर पर जबरदस्ती नहीं थोप रहा है. कंपनी इसके लिए एक खास कंट्रोल बटन भी दे रही है. अगर आपको यह एनीमेशन पसंद नहीं आता है, तो आप इसे खुद बंद भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले WhatsApp की सेटिंग्स में जाना होगा, जहां Chats वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको Animations का नया ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप इसे अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकेंगे.
WhatsApp का य फीचर पिछले हफ्ते एंड्रॉयड बीटा पर सबसे पहले देखा गया था और अब इसे आईफोन के कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है. यानी मेटा दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए इसे एक साथ तैयार कर रहा है. फिलहाल यह टेस्टिंग फेज में है, इसलिए आम यूजर्स के लिए यह कब जारी होगा, इसकी कोई ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है. लेकिन उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यह सभी के फोन्स में पहुंच जाएगा.