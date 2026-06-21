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अब WhatsApp पर मैसेज नहीं आएंगे अचानक, Meta ला रहा नया विजुअल फीचर, बदल जाएगा चैटिंग का एक्सपीरियंस

WhatsApp New Feature: WhatsApp यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए नया विजुअल फीचर टेस्ट कर रहा है. इस अपडेट के बाद मैसेज स्क्रीन पर पहले की तरह अचानक नहीं दिखेंगे, बल्कि स्मूद एनिमेशन के साथ नजर आएंगे. खास बात यह है कि यूजर्स इस फीचर को अपनी पसंद के अनुसार ऑन या ऑफ भी कर सकेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 21, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:29 AM IST
अब WhatsApp पर मैसेज नहीं आएंगे अचानक, Meta ला रहा नया विजुअल फीचर, बदल जाएगा चैटिंग का एक्सपीरियंस

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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