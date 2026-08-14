/WhatsApp का नया धमाका! अनजान नंबर से मैसेज आते ही बजेगी खतरे की घंटी, बिना चैट पढ़े पकड़े जाएंगे स्कैमर्स!

आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम का खतरा बढ़ता ही जा रहा है.बस एक गलत क्लिक और जीवन भर की कमाई बैंक खाता से खाली हो जाती है. लोगों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैसेजिंग ऐप WhatsApp एक नए फीचर पर काम कर रहा है. इस फीचर का नाम है Scam Alert. कंपनी Scam Alert नाम का एक नया AI बेस्ड फीचर टेस्ट कर रही है, जो आपको अनजान स्कैमर्स से सावधान करेगा. सबसे खास बात यह है कि आपकी बातचीत की प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं होगा. यानी WhatsApp आपकी पर्सनल चैट को पढ़े बिना ही स्कैमर्स की चालाकी पकड़ लेगा. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह नया फीचर कैसे काम करेगा.