/WhatsApp का नया धमाका! अनजान नंबर से मैसेज आते ही बजेगी खतरे की घंटी, बिना चैट पढ़े पकड़े जाएंगे स्कैमर्स!

आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम का खतरा बढ़ता ही जा रहा है.बस एक गलत क्लिक और जीवन भर की कमाई बैंक खाता से खाली हो जाती है. लोगों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैसेजिंग ऐप WhatsApp एक नए फीचर पर काम कर रहा है. इस फीचर का नाम है Scam Alert. कंपनी Scam Alert नाम का एक नया AI बेस्ड फीचर टेस्ट कर रही है, जो आपको अनजान स्कैमर्स से सावधान करेगा. सबसे खास बात यह है कि आपकी बातचीत की प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं होगा. यानी WhatsApp आपकी पर्सनल चैट को पढ़े बिना ही स्कैमर्स की चालाकी पकड़ लेगा. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह नया फीचर कैसे काम करेगा.
WhatsApp का नया फीचर अभी सिर्फ कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया गया है. कंपनी ने इसके सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की जानकारी पहले ही शेयर कीर दी है, जिससे सिक्योरिटी रिसर्चर्स इसे टेस्ट कर सकें और पब्लिक रोलआउट से पहले इसमें सुधार किया जा सके.
WhatsApp के अनुसार, यह फीचर ऑन-डिवाइस मशीन लर्निंग मॉडल पर काम करता है:
जैसे ही यूजर Scam Alert फीचर ऑन करेंगे, एक हल्का मशीन लर्निंग मॉडल आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा.
यह सिस्टम सिर्फ उन नंबरों से आने वाले मैसेज की जांच करेगा जो आपकी कांटेक्ट लिस्ट में शामिल नहीं हैं.
यह मॉडल मैसेज के पैटर्न, शब्दों और भाषा की बनावट के आधार पर स्कैम को पहचानेगा. इसके लिए मॉडल को यूजर्स द्वारा पहले रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की घटनाओं से ट्रेन किया गया है.
अगर कोई मैसेज संदिग्ध पाया जाता है, तो यूजर को चैट के अंदर ही एक वार्निंग दिखाई देगी. यह अलर्ट सिर्फ यूजर को दिखेगा, जिसके बाद वे उस नंबर को ब्लॉक, रिपोर्ट या चैट जारी रखने का फैसला कर सकते हैं.
WhatsApp ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि यह फीचर तीन सिद्धांतों पर बना है, ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग, ऑटोमैटिक रिपोर्टिंग न होना, और यूजर का पूरा कंट्रोल.
मैसेज की जांच के दौरान कोई भी डेटा आपके फोन से बाहर नहीं जाता.
WhatsApp खुद से कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा. जब तक यूजर खुद रिपोर्ट का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेगा, तब तक कोई जानकारी कंपनी तक नहीं पहुंचेगी.
अगर सिस्टम किसी नार्मल मैसेज को गलती से स्कैम बता देता है, तो यूजर उसे Trusted मार्क कर सकते हैं. इसके बाद चेतावनी हट जाएगी और वह चैट फिर फ्लैग नहीं होगी.
सिस्टम कितना सही काम कर रहा है, यह टेस्ट करने के लिए WhatsApp सिर्फ यूजर-एक्शन का अनाम (Anonymous) डेटा जुटाएगा.
डेटा प्राइवेसी बनाए रखने के लिए कंपनी Trusted Execution Environments और Differential Privacy जैसी एडवांस्ड तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है, जिससे किसी भी यूजर की पहचान नहीं की जा सकेगी.
रिक्वेस्ट के दौरान यूजर का IP एड्रेस छिपाने के लिए Oblivious HTTP रिले का इस्तेमाल किया जा रहा है.
स्कैम के नए तरीकों से निपटने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को बिना ऐप अपडेट किए भी समय-समय पर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से अपडेट किया जा सकेगा.
इसके साथ ही WhatsApp यूजर्स को Scam Alert Activity लॉग देखने की सुविधा भी दे रहा है,
जिससे यूजर जान सकेंगे कि किस मैसेज चेक किया गया और कौन सा मॉडल वर्जन इस्तेमाल हुआ.
इसके साथ ही, कंपनी ने अपने Bug Bounty प्रोग्राम को इस फीचर के लिए बढ़ा दिया है. अब दुनिया भर के सिक्योरिटी रिसर्चर्स इसके कोड और मॉडल की जांच कर सकते हैं कि यह प्राइवेसी के मानकों पर खरा उतरता है या नहीं.