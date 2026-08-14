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WhatsApp का नया धमाका! अनजान नंबर से मैसेज आते ही बजेगी खतरे की घंटी, बिना चैट पढ़े पकड़े जाएंगे स्कैमर्स!

डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच WhatsApp एक नया AI-बेस्ड Scam Alert फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. यह ऑन-डिवाइस मशीन लर्निंग के जरिए पर्सनल चैट पढ़े बिना अनजान स्कैमर्स की पहचान करेगा. यूजर्स की प्राइवेसी को सेफ रखते हुए यह फीचर संदिग्ध मैसेज आते ही तुरंत अलर्ट करेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 14, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:56 PM IST
WhatsApp का नया धमाका! अनजान नंबर से मैसेज आते ही बजेगी खतरे की घंटी, बिना चैट पढ़े पकड़े जाएंगे स्कैमर्स!
Image Credit: WhatsApp का नया फीचर

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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