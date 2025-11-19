Advertisement
कंपनी ने चुपचाप iPhone यूजर्स के लिए मल्टी-अकाउंट सपोर्ट को बीटा वर्जन में टेस्ट करना शुरू कर दिया है. पहले यह फीचर सिर्फ अंदाजा था, लेकिन अब यह हकीकत बनने जा रहा है. इसके साथ-साथ WhatsApp एक और बड़े बदलाव- यूजरनेम सिस्टम- को भी तैयार कर रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 19, 2025, 08:35 AM IST
बदल जाएगा WhatsApp चलाने का तरीका! एक ही फोन में चलेंगे दो अकाउंट, जानिए क्या-क्या बदलने जा रहा

WhatsApp लगातार नए फीचर्स पर काम कर रहा है, लेकिन इस बार जो अपडेट आ रहा है, वह शायद अब तक का सबसे ज्यादा मांग वाला फीचर माना जा सकता है. कंपनी ने चुपचाप iPhone यूजर्स के लिए मल्टी-अकाउंट सपोर्ट को बीटा वर्जन में टेस्ट करना शुरू कर दिया है. पहले यह फीचर सिर्फ अंदाजा था, लेकिन अब यह हकीकत बनने जा रहा है. इसके साथ-साथ WhatsApp एक और बड़े बदलाव- यूजरनेम सिस्टम- को भी तैयार कर रहा है, जो ऐप की पहचान को फोन नंबर से आगे ले जाएगा.

मल्टी-अकाउंट सपोर्ट क्या है और कैसे काम करेगा?
पहले अगर किसी को WhatsApp पर दो नंबर चलाने हों, तो iPhone पर इसकी कोई आसान सुविधा नहीं थी. या तो WhatsApp Business ऐप डाउनलोड करना पड़ता था या दूसरा डिवाइस रखना पड़ता था. लेकिन अब WhatsApp ने ऐप के अंदर ही “Account List” सेक्शन जोड़ना शुरू किया है. कुछ बीटा टेस्टर्स को यह सेक्शन Settings में दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ को QR कोड आइकॉन के पास इसका शॉर्टकट दिख रहा है. जब यूजर इस ऑप्शन पर टैप करेंगे, तो वे दूसरे WhatsApp अकाउंट को सीधे उसी फोन पर जोड़ सकेंगे. इसके लिए अलग फोन या बिजनेस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिल्कुल Instagram की तरह, आप एक टैप में अकाउंट बदल सकेंगे.

दो अकाउंट का सपोर्ट- अभी के लिए लिमिटेड
WhatsApp फिलहाल सिर्फ दो अकाउंट का सपोर्ट दे रहा है. दूसरा अकाउंट नया नंबर हो सकता है या फिर वह अकाउंट, जो पहले किसी दूसरे फोन या WhatsApp Business में लॉग-इन था. अगर आपका दूसरा अकाउंट किसी और फोन पर एक्टिव है, तो आप बस QR कोड स्कैन करके उसे iPhone में लिंक कर पाएंगे. इसके बाद सारे चैट्स, नोटिफिकेशंस, और सेटिंग्स अपने-आप सिंक हो जाएंगी.

हर अकाउंट की अलग पहचान और अलग सेटिंग्स
जो बात इस फीचर को और भी खास बनाती है, वह यह है कि दोनों अकाउंट एक-दूसरे से बिल्कुल अलग काम करेंगे. हर अकाउंट का अपना चैट बैकअप, अपनी नोटिफिकेशन टोन और अपनी सेटिंग्स होंगी. यहां तक कि नोटिफिकेशन में भी साफ-साफ दिखेगा कि मैसेज किस अकाउंट पर आया है, ताकि गलती से गलत अकाउंट से जवाब न हो जाए.

WhatsApp Usernames- अब सिर्फ फोन नंबर पर निर्भर नहीं
इसके साथ WhatsApp यूजरनेम फीचर पर भी तेजी से काम कर रहा है. इसका मतलब यह है कि भविष्य में लोग आपका नंबर जाने बिना भी आपसे कनेक्ट कर पाएंगे. यह Telegram जैसी पहचान व्यवस्था जैसा होगा, लेकिन WhatsApp इसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ और भी मजबूत बना रहा है. यह बदलाव पूरी तरह से WhatsApp की Identity System को अपग्रेड करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

कब मिलेगा यह फीचर सभी यूजर्स को?
WhatsApp ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई लॉन्च डेट नहीं बताई है, लेकिन बीटा में फीचर काफी स्थिर दिख रहा है. इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में यह अपडेट सामान्य यूजर्स तक पहुंच सकता है. चूंकि यह WhatsApp की सबसे बड़ी उपयोगिता सुधारों में से एक है, कंपनी इसे बड़े स्तर पर रोल-आउट करने से पहले हर चीज को अच्छी तरह टेस्ट कर रही है.

क्यों माना जा रहा है यह WhatsApp का सबसे महत्वपूर्ण अपडेट?
मल्टी-अकाउंट सपोर्ट और यूजरनेम—दोनों ही फीचर्स WhatsApp को Telegram और अन्य मैसेजिंग ऐप्स से सीधे टक्कर देने की दिशा में ले जाते हैं. एक ही फोन पर दो नंबर चलाना, बिना बिजनेस ऐप या जुगाड़ के, यूजर्स के लिए बहुत बड़ा बदलाव है. इसके साथ यूजरनेम फीचर यूजर्स को प्राइवेसी, पहचान और कनेक्टिविटी में ज्यादा आजादी देगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ

WhatsappWhatsApp usernames updateWhatsApp iPhone beta

