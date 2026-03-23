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Hindi NewsटेकWhatsApp का मिस्टर इंडिया मोड! बिना डिलीट किए खुद मिट जाएगी चैट, जानिए कैसे करेगा काम

WhatsApp का 'मिस्टर इंडिया' मोड! बिना डिलीट किए खुद मिट जाएगी चैट, जानिए कैसे करेगा काम

WhatsApp After Reading feature: 'After Reading' नाम से आ रहा है नया टूल, जो मैसेज पढ़ते ही 15 मिनट की उल्टी गिनती (Countdown) शुरू कर देगा. 15 मिनट पूरे होते ही मैसेज सेंडर और रिसीवर दोनों के फोन से गायब हो जाएगा. अगर आपने 'Blue Tick' बंद भी कर रखा है, तब भी यह फीचर काम करेगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 23, 2026, 07:45 AM IST
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WhatsApp का 'मिस्टर इंडिया' मोड! बिना डिलीट किए खुद मिट जाएगी चैट, जानिए कैसे करेगा काम

WhatsApp जल्द ही एक नया प्राइवेसी फीचर ला सकता है, जो आपके मैसेज को पढ़ने के कुछ समय बाद अपने आप डिलीट कर देगा. इस फीचर का नाम “After Reading” बताया जा रहा है और इसे लेटेस्ट Android बीटा वर्जन में देखा गया है. रिपोर्ट के मुताबिक यह फीचर यूजर्स को उनके चैट्स पर ज्यादा कंट्रोल देगा और खासकर संवेदनशील जानकारी भेजने के लिए ज्यादा सुरक्षित तरीका साबित हो सकता है.

कैसे काम करेगा यह फीचर
इस फीचर का काम करने का तरीका काफी आसान है. जब यूजर इस ऑप्शन को ऑन करेगा, तो भेजा गया मैसेज जैसे ही सामने वाला पढ़ेगा, एक टाइमर शुरू हो जाएगा. यह टाइमर करीब 15 मिनट का होगा. जैसे ही यह समय पूरा होगा, मैसेज अपने आप सेंडर और रिसीवर दोनों की चैट से डिलीट हो जाएगा. अगर सामने वाला मैसेज नहीं खोलता है, तो वह 24 घंटे तक चैट में रहेगा. उसके बाद वह अपने आप एक्सपायर होकर गायब हो जाएगा.

अभी टेस्टिंग में है फीचर
यह फीचर फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में है और अभी तक आम यूजर्स या बीटा टेस्टर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं कराया गया है. इसे Android के एक खास बीटा वर्जन में देखा गया है, जिससे साफ है कि कंपनी अभी इस पर काम कर रही है और आने वाले समय में इसे रोलआउट किया जा सकता है.

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किन यूजर्स के लिए होगा सबसे ज्यादा फायदेमंद
यह नया फीचर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी हो सकता है, जो WhatsApp पर OTP, पासवर्ड, एड्रेस या अन्य निजी जानकारी शेयर करते हैं. अभी तक WhatsApp पर भेजे गए मैसेज तब तक चैट में बने रहते हैं, जब तक उन्हें मैन्युअली डिलीट न किया जाए या Disappearing Messages फीचर का इस्तेमाल न किया जाए. लेकिन इस नए फीचर के आने के बाद मैसेज खुद ही जल्दी डिलीट हो जाएंगे, जिससे प्राइवेसी और सुरक्षा दोनों बेहतर होगी.

Read Receipts बंद होने पर भी करेगा काम
एक खास बात यह है कि यह फीचर Read Receipts (ब्लू टिक) बंद होने पर भी काम करेगा. आमतौर पर WhatsApp में ब्लू टिक से पता चलता है कि मैसेज पढ़ा गया है या नहीं, लेकिन कई यूजर्स इसे प्राइवेसी के लिए बंद रखते हैं. नए सिस्टम में WhatsApp खुद यह पहचान लेगा कि मैसेज कब ओपन हुआ है और उसी समय से 15 मिनट का टाइमर शुरू कर देगा. यानी यह फीचर ब्लू टिक सेटिंग पर निर्भर नहीं रहेगा.

पुराने फीचर्स से कितना अलग
फिलहाल WhatsApp में Disappearing Messages का ऑप्शन मिलता है, जिसमें 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन का टाइमर सेट किया जा सकता है. लेकिन कई बार यूजर्स को ऐसी जानकारी भेजनी होती है जो तुरंत गायब हो जाए. ऐसे में नया “After Reading” फीचर इस कमी को पूरा करेगा, क्योंकि इसमें मैसेज पढ़ने के कुछ ही मिनटों बाद डिलीट हो जाएगा.

View Once फीचर का अपग्रेड वर्जन
यह फीचर WhatsApp के पहले से मौजूद “View Once” ऑप्शन को और बेहतर बनाता है. View Once में फोटो, वीडियो या वॉयस नोट सिर्फ एक बार देखे जा सकते हैं और फिर गायब हो जाते हैं. अब टेक्स्ट मैसेज के लिए भी ऐसा ही सिस्टम आने वाला है, जिससे चैटिंग और ज्यादा प्राइवेट और सुरक्षित हो जाएगी.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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