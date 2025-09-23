घटिया नोटीफिकेशन्स से छुटकारा, WhatsApp के इन फीचर्स से मिलेगा भरपूर मजा, प्राइवेसी होगी 2X डबल
घटिया नोटीफिकेशन्स से छुटकारा, WhatsApp के इन फीचर्स से मिलेगा भरपूर मजा, प्राइवेसी होगी 2X डबल

WhatsApp New Feature: व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए जल्द ही एक धमाकेदार फीचर पेश करने वाला है. ग्रुप चैट में सभी मेंशन को म्यूट करने का ऑप्शन दिया जाएगा जिससे लगातार आने वाले नोटिफिकेशन्स से राहत मिलेगी. आइए जानते है विस्तार से...

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 23, 2025, 05:36 PM IST
WhatsAPP New Group Chat Feature: आज दुनिया भर में WhatsApp का इस्तेमाल करोड़ों यूजर्स कर रहे है. यह मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर बेहद पॉपुलर ऐप्स में से एक है, जिसमें मैसेज, कॉलिंग, एआई तकनीक के साथ कई बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलते हैं. कंपनी एक के बाद एक फीचर्स लॉन्च कर रही है ताकि यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाया जा सके. इस बार व्हाट्सएप एक शानदार फीचर लेकर आया है. जल्द ही Android ऐप में ग्रुप चैट में क्या होता है इसे कंट्रोल करने क लिए कुछ नए ऑप्शन्स को एड किया जाएगा. जानिए इस खास अपडेट के बारें में.

यह भी पढ़े: BSNL का धमाकेदार प्रीपेड प्लान: 330 दिनों तक हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा, साथ में...

यूजर्स के लिए जल्द उपलब्ध होगा 

WhatsApp फीचर ट्रैकर WABetaInfo ने अपनी हाल की एक रिपोर्ट में कहा कि Android के लिए व्हाट्सएप बीटा वर्जन 2.25.27.1 में इस नए फीचर की जानकारी सामने आई है. जिससे यूजर्स हर किसी के मेंशन को आसानी से म्यूट कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी जल्द ही इस नए फीचर को पेश कर सकती है.

नोटिफिकेशन सेटिंग्स में नया टूल
WABetaInfo ने हाल ही में इस ने फीचर से जुड़ा एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें Android ऐप के लिए व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन सेटिंग्स में Mute टॉगस के नीचे एक नया Mute @everyone का ऑप्शन देखने को मिला है. आपको बता दें कि ये नया फीचर डिफॉल्ट के रूप में बंद रहेगा. यह केवल मैन्युअली ही चालू या बंद किया जा सकता है. 

यह भी पढे़: वैज्ञानिकों ने रच दिया इतिहास! बना डाला शरीर के अंदर झांक लेना वाला दुनिया का पहला कैमरा, बना देगा 3D इमेज

Reminder फीचर भी रोल आउट

व्हाट्सएप ने कुछ समय पहले ही करोड़ों iOS यूजर्स के लिए एक नया Notification Reminder फीचर भी लॉन्च किया है. जिसकी मदद से आप किसी के भी खास या जरूरी मैसेज पर रिमाइंडर लगा सकते हैं. इसके जरिए आपसे एक भी जरूरी मैसेज मिस नहीं हो पाएगा. दिलचस्प बात यह है कि इस फीचर का इस्तेमाल पर्सनल और ग्रुप दोनों चैट्स में आसानी से कर सकते हैं.

