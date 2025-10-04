Advertisement
Hindi Newsटेक

WhatsApp के नए फीचर का धमाका! Android वाले दें ध्यान, अगर नहीं किया ये काम तो कोई और ले जाएगा तुम्हारी पहचान!

WhatsApp लगातार अपन यूजर्स के लिए ऐप में कई तरह के अपडेट्स लेकर आ रहे हैं. इस बार ऐप एक खास फीचर की वजह से चर्चा में आ गई है, जो खासतौर पर एंड्रॉयड यूजर्स को जरूर पढ़नी चाहिए.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 04, 2025, 04:20 PM IST
WhatsApp अपनी ऐप को और एडवांस बनाने के लिए लगातार इसमें कई तरह के नए अपडेट्स लेकर आ रहा है. वहीं, काफी वक्त से ऐसी खबरें आ रही थीं कि WhatsApp एक खास तरह के फीचर पर काम कर रहा है, इस फीचर से यूजर्स अनचाहे मैसेज से छुटकारा पा सकेंगे, इसके लिए वे एक यूजरनेम PIN भी सेट कर सकेंगे. वहीं, अब ऐसा लग रहा है कि WhatsApp इस फीचर को लॉन्च करने के करीब पहुंच चुका है. बताया जा रहा है कि व्हाट्सऐप ने अपनी एंड्रॉयड ऐप पर यूजरनेम रिजर्व करने का ऑप्शन टेस्ट करना शुरू कर दिया है. एक फीचर ट्रैकर के मुताबिक, यूजर्स अपने पसंदीदा यूजरनेम पहले से बुक कर पाएंगे, इससे पहले कि ये सुविधा सभी के लिए उपलब्ध हो पाए.

ऐप ने शुरू की नई टेस्टिंग
WABetaInfo के अनुसार, WhatsApp ने अपने एंड्रॉयड ऐप के बीटा वर्जन 2.25.28.12 में यूजरनेम रिजर्व करने वाला नया फीचर टेस्ट करना शुरू कर दिया है. यह वर्जन इस फीचर के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना गया है. हालांकि अभी यह सुविधा आम यूजर्स को नहीं मिली है, लेकिन Meta कंपनी इसे जल्द ही आने वाले अपडेट में लॉन्च करने की योजना बना रही है.

चुनना होगा यूजरनेम
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक स्क्रीनशॉट के अनुसार, WhatsApp की सेटिंग्स में प्रोफाइल वाले हिस्से में एक नया ऑप्शन दिखाई देने वाला है, जिससे यूजर्स अपना यूजरनेम चुन और पहले से बुक कर सकेंगे. इस फीचर की मदद से लोग अपना पसंदीदा यूजरनेम पहले ही रिजर्व कर पाएंगे.

अनचाहे मैसेज नहीं करेंगे परेशान
बताया जा रहा है कि यह फीचर WhatsApp पर यूजरनेम लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इसमें एक 'यूजरनेम की-ऑप्शन' भी दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप तय कर सकेंगे कि कौन-कौन लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं. इससे अनचाहे मैसेज आने की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी और सिर्फ वही लोग आपको मैसेज भेज पाएंगे जिनके पास आपका यूजरनेम और की दोनों होंगे.

फिलहाल बीटा यूजर्स को भी नहीं मिला फीचर्स
WhatsApp अपने नए फीचर्स धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचाता आया है, इसलिए अब यूजरनेम पहले से रिजर्व करने का ऑप्शन यूजर्स के लिए फायदेमंद होगा. इससे लोग अपना पसंदीदा यूजरनेम पहले ही चुन सकते हैं. इस तरह जब यह फीचर सबके लिए उपलब्ध होगा तो सभी को बराबरी का मौका मिल पाएगा. हालांकि, रिपोर्ट्स की मानें तो यूजरनेम रिजर्व करने का नया ऑप्शन अभी तैयार किया जा रहा है और फिलहाल यह Google Play Beta प्रोग्राम से जुड़े बीटा टेस्टर्स को भी नहीं मिला है. उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यह फीचर टेस्टिंग के लिए ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है

यूजरनेम के लिए तैयार होंगे नियम
WABetaInfo के मुताबिक, WhatsApp में यूजरनेम सेट करने के लिए कुछ नियम दिए जाएंगे. जैसे, कोई भी यूजरनेम ‘www’ से शुरू नहीं हो सकता, ताकि कोई खुद को किसी वेबसाइट का हिस्सा दिखाकर लोगों को धोखा न दे सके. इसके अलावा, यूजरनेम में कम से कम एक अक्षर का होना जरूरी होगा. इसमें कुछ खास कैरेक्टर जैसे नंबर (0 से 9), डॉट (.) और अंडरस्कोर (_) शामिल किए जा सकते हैं.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

