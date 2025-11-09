Advertisement
Hindi Newsटेक

WhatsApp का नया 'साइबर कवच'! ऑन करते ही हैकर्स की होगी बोलती बंद, ये फीचर करेगा फ्रॉड को पल भर में खत्म

WhatsApp New Feature: WhatsApp अब यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत बनाने की तैयारी में है. अपने यूजर्स की सेफ्टी के लिए अब WhatsApp नया फीचर टेस्ट करना शुरू कर दिया है. जो यूजर्स को साइबर हमलों और हैकिंग से बचाने में मदद करेगा. इस फीचर से अनजान नंबरों से आने वाले कॉल, मीडिया और ग्रुप इनवाइट अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 09, 2025, 07:25 AM IST
WhatsApp New Feature: हर दिन साइबर क्राइम के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. एक छोटी सी गलती करते ही जीवन भर की कमाई गायब हो जाती है. इसी समस्या से बचाने के लिए एक मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने यूजर्स ने के लिए नया फीचर लाने जा रहा है. WhatsApp ने इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है. इस नए फीचर की सहायता से WhatsApp अपने यूजर्स को साइबर अटैक से बचाने की कोशिश करेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी सबसे पहले इस फीचर की टेस्टिंग iOS बीटा वर्जन (25.33.10.70) में कर रहा है. आइए जानते हैं क्या है नया फीचर और कैसे करता है काम.  

WhatsApp अब iPhone यूज़र्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है. WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने iOS बीटा वर्जन (25.33.10.70) में एक नया फीचर Strict Account Settings टेस्ट करना शुरू किया है. यह फीचर उन लोगों के लिए खास तौर पर बनाया गया है जो हैकिंग या साइबर अटैक के निशाने पर हो सकते हैं जैसे पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट या पब्लिक फिगर्स.

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp इस फीचर को Privacy > Advanced सेक्शन में जोड़ा जा सकता है. इसे ऑन करने पर WhatsApp अपने आप कुछ स्पेशल सेफ्टी लेयर एक्टिव कर देगा जिससे यूजर को किसी तरह के डिजिटल अटैक से बचाया जा सके.

फीचर में क्या मिलेगा:

WhatsApp के इस नए फीचर Strict Account Settings को ऑन करने के बाद यूजर्स को ये सुरक्षा मिलेगी-

अनजान नंबर से आने वाले मीडिया और अटैचमेंट खुद से ही ब्लॉक हो जाएंगे.

अनजान कॉलर्स की कॉल्स साइलेंट हो जाएंगी.

सिर्फ सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स ही ग्रुप में ऐड कर पाएंगे.

लिंक प्रीव्यू बंद रहेगा.

टू-स्टेप वेरिफिकेशन अनिवार्य होगी.

एन्क्रिप्शन की में बदलाव होने पर नोटिफिकेशन मिलेगा.

कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स को लॉक कर दिया जाएगा जिससे उन्हें चेंज न किया जा सके.

इन सभी फीचर्स का मकसद फिशिंग, इम्परसनेशन और डिजिटल फ्रॉड से यूजर की सुरक्षा बढ़ाना है.

ये भी पढ़ेंः समझो नौकरी गई! चीनी कंपनी DeepSeek ने किया दावा- अगले 10 साल में इंसान का काम 'खत्म'

फिलहाल ये फीचर iOS बीटा यूज़र्स के लिए TestFlight पर टेस्टिंग में है. आने वाले कुछ दिनों में इसे सबके लिए रोलआउट किया जा सकता है. हालांकि इस फीचर के लिए Android यूजर्स को इंतजार करना पड़ सकता है.

Apple Watch के लिए नया WhatsApp ऐप भी आया
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में WhatsApp ने Apple Watch के लिए अपना पहला स्टैंडअलोन ऐप भी लाया है. इससे यूज़र्स अब अपने वॉच से ही चैट्स, कॉल्स और वॉयस मैसेज मैनेज कर पाएंगे वो भी बिना iPhone के. नया ऐप वॉयस मैसेज भेजने, पूरी चैट प्रीव्यू देखने, कॉल नोटिफिकेशन और मैसेज रिएक्शन जैसी फीचर्स के साथ आता है.

ये भी पढ़ेंः खतरे में आपका फोन! सरकार की चेतावनी Samsung, Xiaomi...यूजर्स तुरंत करें ये काम

author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

