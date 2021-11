Whatsapp पर कोई नहीं कर पाएगा आपकी जासूसी! इस मजेदार Trick का करें इस्तेमाल और रहें सुरक्षित

नई दिल्ली. Whatsapp Tips And Tricks: वॉट्सएप (Whatsapp) सबसे सुरक्षित मैसेजिंग ऐप माना जाता है. सभी टेक्स्ट, चैट और वीडियो कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर निर्भर करते हैं, इसलिए आपको विश्वास हो सकता है कि आप वॉट्सएप में जो कुछ भी करते हैं उसे इंटरसेप्ट या मॉनिटर किया जा सकता है. इसके अलावा आपके फोन में जो भी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी (How To Lock WhatsApp On Your Phone) है, जैसे कि फ़िंगरप्रिंट या फ़ेस आईडी से ऐप को सुरक्षित करके, व्हाट्सएप को और भी अधिक सुरक्षित बनाना संभव है. जिसके बाद भले ही किसी के हाथ में आपका फोन आ जाए, लेकिन आपका वॉट्सएप सुरक्षित रहेगा.

एंड्रॉइड पर वॉट्सएप कैसे लॉक करें

आप अपने Android फ़ोन के फ़िंगरप्रिंट रीडर का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि केवल आप ही ऐप खोल सकते हैं. इन स्टेप्स को करें फॉलो:

स्टेप 1. अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर वॉट्सएप ओपन करें.

स्टेप 2. स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर तीन-डॉट्स वाले मेनू को टैप करें और फिर सेटिंग्स पर जाएं.

स्टेप 3. अकाउंट पर टैब करें, प्राइवेसी पर जाएं और स्क्रीन के नीचे, फ़िंगरप्रिंट लॉक टैप करें.

स्टेप 4. फ़िंगरप्रिंट लॉक स्क्रीन पर, बटन को दाईं ओर स्वाइप करके फ़िंगरप्रिंट के साथ अनलॉक चालू करें.आपको फोन के साथ रजिस्टर की गई उंगलियों में से एक के साथ सेंसर को छूकर अपने फिंगरप्रिंट की पुष्टि करनी होगी.

स्टेप 5. चुनें कि ऐप को बंद करने पर ऐप को फिर से दर्ज करने के लिए कितनी जल्दी फेस आईडी की आवश्यकता होती है. आप तुरंत, 1 मिनट के बाद, या 30 मिनट के बाद चुन सकते हैं.

आईफोन पर वॉट्सएप कैसे लॉक करें

आप अपने आईफोन पर फेस आईडी या टच आईडी के साथ वॉट्सप को लॉक कर सकते हैं, आपके पास चाहे जो भी iPhone हो, प्रक्रिया समान है.

स्टेप 1. आईफोन पर वॉट्सएप ओपन करें.

स्टेप 2. फिर सेटिंग्स में जाएं, अकाउंट पर जाने के बाद प्राइवेसी पर जाएं.

स्टेप 3. स्क्रीन के नीचे स्क्रीन लॉक पर जाएं.

स्टेप 4. स्क्रीन लॉक पेज पर, आपको या तो फेस आईडी की आवश्यकता होगी या टच आईडी की आवश्यकता होगी. इस सुरक्षा सुविधा को चालू करने के लिए बटन को दाईं ओर स्वाइप करें.

स्टेप 5. चुनें कि ऐप को बंद करने पर ऐप को फिर से दर्ज करने के लिए कितनी जल्दी फेस आईडी की आवश्यकता होती है. आप तुरंत चुन सकते हैं, 1 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, या 1 घंटे के बाद.