WhatsApp Tricks: बिना नंबर सेव किए इस जुगाड़ू तरीके से भेजें वॉट्सएप मैसेज, फॉलो करें ये 6 Steps

नई दिल्ली. लगभग सभी के स्मार्टफोन में WhatsApp इंस्टॉल होता है और सभी वॉट्सएप यूजर्स ने शायद देखा है कि वे उन लोगों के साथ संदेश भेज सकते हैं या बात कर सकते हैं जिनके फोन नंबर उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं. किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल करने के लिए जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, आपको पहले उसका फोन नंबर सेव करना होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप उन लोगों को मैसेज और चैट कर सकते हैं जो आपके फोन नंबर को सेव किए बिना आपके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं हैं. जी हां, वॉट्सएप में एक फ़ंक्शन है जो आपको ऐसा करने की अनुमति देता है.

वॉट्सएप के क्लिक टू चैट फंक्शन के साथ, आप किसी के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं, भले ही उनका फोन नंबर आपके फोन की एड्रेस बुक में रिकॉर्ड न हो. आप एक लिंक बना सकते हैं जो आपको इस व्यक्ति के साथ चैट शुरू करने की अनुमति देगा यदि आप उनका फोन नंबर जानते हैं और उनका एक एक्टिव वॉट्सएप अकाउंट है.

बिना नंबर सेव किए WhatsApp पर ऐसे करें मैसेज-

स्टेप 1: इसके लिए सबसे पहले मोबाइल या डेस्कटॉप पर वेब ब्राउजर खोलना होगा.

स्टेप 2: फिर आपको https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX ये लिंक डालना होगा. इस लिंक में जहां X लिखा है वहां पर कंट्री कोड के साथ फोन नंबर डालना होगा.

स्टेप 3: यह नंबर उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसे आप WhatsApp मैसेज तो करना चाहते हैं लेकिन नाम सेव नहीं करना चाहते हैं.

स्टेप 4: जब आप नंबर एंटर कर देंगे तो आपको नीचे एक मैसेज लिखा दिखाई देगा. अब नीचे Message +911234567890 on WhatsApp लिखा होगा. इसके नीचे Message लिखा होगा शेयर करने के लिए टैप करें. एक पॉप-अप भी आएगा जिसमें आपको Open WhatsApp Desktop पर टैप करना होगा.

स्टेप 5: आपके पास Looks like you don't have WhatsApp installed! DOWNLOAD or use WhatsApp Web लिखा मैसेज भी आ सकता है. इस स्थिति में आपको पहले WhatsApp डाउनलोड करना होगा. या WhatsApp Web से एक्सेस करना होगा.

स्टेप 6: इसके बाद आप बिना सेव हुए नंबर पर मैसेज कर पाएंगे.

इसके अतिरिक्त, वॉट्सएप यूजर्स को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपका अपना चैट लिंक बनाने का तरीका एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए समान है.