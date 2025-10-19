WhatsApp New Feature: अब नहीं आएंगे स्पैम और प्रमोशनल मैसेज, जानें नया फीचर कैसे करेगा मदद

WhatsApp अब एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर लाने की तैयारी कर रहा है जो फर्जी और प्रमोशनल मैसेज से यूजर्स को बचाएगा. कंपनी का कहना है कि यह फीचर ऐसे सभी मैसेज को ऑटोमेटिक तरीके से डिटेक्ट और ब्लॉक कर देगा, जो स्पैम या स्कैम हो सकते हैं- यानी यूजर के इनबॉक्स तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया जाएगा. Meta के स्वामित्व वाला WhatsApp इस फीचर को दिसंबर 2025 तक लॉन्च कर सकता है. अभी यह फीचर टेस्टिंग स्टेज में है.

प्रमोशनल और Bulk मैसेज को कम करने की योजना

नई रिपोर्ट्स के अनुसार, WhatsApp का यह अपडेट ऐसे अकाउंट्स को लिमिट करेगा जो यूजर्स को बिना पूछे बार-बार मैसेज भेजते हैं, खासकर बिजनेस या अनजान नंबर. अगर कोई यूजर इन मैसेज का जवाब नहीं देता, तो WhatsApp उस सेंडर की मैसेजिंग लिमिट को घटा देगा. इससे यूजर्स का चैट बॉक्स साफ-सुथरा रहेगा और फालतू के एड या बिजनेस प्रमोशन से छुटकारा मिलेगा. अब तक कई यूजर्स को बिजनेस अकाउंट से बार-बार प्रमोशनल नोटिफिकेशन मिलते थे, जो काफी परेशान करने वाले होते हैं- इस फीचर से उस पर रोक लगेगी.

Bulk Message Senders पर सख्त कार्रवाई

यह अपडेट खासतौर पर उन कंपनियों और व्यक्तियों पर फोकस करेगा जो एक साथ सैकड़ों-हजारों मैसेज भेजते हैं, खासकर उन नंबरों पर जो उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं हैं. WhatsApp इस नए सिस्टम को “Messaging Capping” नाम दे रहा है. इसमें बिजनेस प्रोफाइल यूजर्स के लिए मासिक मैसेज लिमिट तय की जाएगी. हर बार जब कोई मैसेज ऐसे यूजर को भेजा जाएगा जो रिप्लाई नहीं करता, तो वह इस लिमिट में गिना जाएगा. अगर किसी अकाउंट की रिस्पॉन्स रेट बहुत कम है, तो उसे रिस्ट्रिक्शन या टेम्पररी बैन भी मिल सकता है.

कई देशों में टेस्टिंग जारी

TechCrunch की रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि एक अकाउंट को महीने में कितने मैसेज भेजने की अनुमति होगी. कंपनी फिलहाल अलग-अलग देशों में अलग-अलग लिमिट्स के साथ इसका टेस्ट कर रही है. जब यह फीचर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तो इसे कई देशों में लॉन्च किया जाएगा- जिसमें भारत भी शामिल है, जहां स्पैम मैसेज की समस्या बहुत बड़ी है. इस फीचर के आने से यूजर्स को बेहतर प्राइवेसी, कम फर्जी लिंक और स्कैम से सुरक्षा मिलेगी.

कैसे मदद करेगा यह नया फीचर?

1. कम स्पैम: यूजर्स को रोजाना मिलने वाले फालतू प्रमोशनल मैसेज कम हो जाएंगे.

2. बेहतर सुरक्षा: फेक ऑफर या स्कैम लिंक वाले मैसेज अब इनबॉक्स तक नहीं पहुंच पाएंगे.

3. स्मूथ एक्सपीरियंस: चैट लिस्ट साफ और व्यवस्थित रहेगी.

4. डेटा सेविंग: अनचाहे मैसेज कम होंगे तो मोबाइल स्टोरेज और डेटा की बचत होगी.

WhatsApp इस फीचर को एक “यूजर-फर्स्ट सिक्योरिटी अपडेट” बता रहा है, जो यूजर की प्राइवेसी को और मजबूत करेगा.