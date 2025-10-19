Advertisement
trendingNow12968531
Hindi Newsटेक

WhatsApp New Feature: अब नहीं आएंगे स्पैम और प्रमोशनल मैसेज, जानें नया फीचर कैसे करेगा मदद

यह फीचर ऐसे सभी मैसेज को ऑटोमेटिक तरीके से डिटेक्ट और ब्लॉक कर देगा, जो स्पैम या स्कैम हो सकते हैं- यानी यूजर के इनबॉक्स तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया जाएगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 20, 2025, 11:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp New Feature: अब नहीं आएंगे स्पैम और प्रमोशनल मैसेज, जानें नया फीचर कैसे करेगा मदद

WhatsApp अब एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर लाने की तैयारी कर रहा है जो फर्जी और प्रमोशनल मैसेज से यूजर्स को बचाएगा. कंपनी का कहना है कि यह फीचर ऐसे सभी मैसेज को ऑटोमेटिक तरीके से डिटेक्ट और ब्लॉक कर देगा, जो स्पैम या स्कैम हो सकते हैं- यानी यूजर के इनबॉक्स तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया जाएगा. Meta के स्वामित्व वाला WhatsApp इस फीचर को दिसंबर 2025 तक लॉन्च कर सकता है. अभी यह फीचर टेस्टिंग स्टेज में है.

प्रमोशनल और Bulk मैसेज को कम करने की योजना
नई रिपोर्ट्स के अनुसार, WhatsApp का यह अपडेट ऐसे अकाउंट्स को लिमिट करेगा जो यूजर्स को बिना पूछे बार-बार मैसेज भेजते हैं, खासकर बिजनेस या अनजान नंबर. अगर कोई यूजर इन मैसेज का जवाब नहीं देता, तो WhatsApp उस सेंडर की मैसेजिंग लिमिट को घटा देगा. इससे यूजर्स का चैट बॉक्स साफ-सुथरा रहेगा और फालतू के एड या बिजनेस प्रमोशन से छुटकारा मिलेगा. अब तक कई यूजर्स को बिजनेस अकाउंट से बार-बार प्रमोशनल नोटिफिकेशन मिलते थे, जो काफी परेशान करने वाले होते हैं- इस फीचर से उस पर रोक लगेगी.

Bulk Message Senders पर सख्त कार्रवाई
यह अपडेट खासतौर पर उन कंपनियों और व्यक्तियों पर फोकस करेगा जो एक साथ सैकड़ों-हजारों मैसेज भेजते हैं, खासकर उन नंबरों पर जो उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं हैं. WhatsApp इस नए सिस्टम को “Messaging Capping” नाम दे रहा है. इसमें बिजनेस प्रोफाइल यूजर्स के लिए मासिक मैसेज लिमिट तय की जाएगी. हर बार जब कोई मैसेज ऐसे यूजर को भेजा जाएगा जो रिप्लाई नहीं करता, तो वह इस लिमिट में गिना जाएगा. अगर किसी अकाउंट की रिस्पॉन्स रेट बहुत कम है, तो उसे रिस्ट्रिक्शन या टेम्पररी बैन भी मिल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कई देशों में टेस्टिंग जारी
TechCrunch की रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि एक अकाउंट को महीने में कितने मैसेज भेजने की अनुमति होगी. कंपनी फिलहाल अलग-अलग देशों में अलग-अलग लिमिट्स के साथ इसका टेस्ट कर रही है. जब यह फीचर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तो इसे कई देशों में लॉन्च किया जाएगा- जिसमें भारत भी शामिल है, जहां स्पैम मैसेज की समस्या बहुत बड़ी है. इस फीचर के आने से यूजर्स को बेहतर प्राइवेसी, कम फर्जी लिंक और स्कैम से सुरक्षा मिलेगी.

कैसे मदद करेगा यह नया फीचर?
1. कम स्पैम: यूजर्स को रोजाना मिलने वाले फालतू प्रमोशनल मैसेज कम हो जाएंगे.
2. बेहतर सुरक्षा: फेक ऑफर या स्कैम लिंक वाले मैसेज अब इनबॉक्स तक नहीं पहुंच पाएंगे.
3. स्मूथ एक्सपीरियंस: चैट लिस्ट साफ और व्यवस्थित रहेगी.
4. डेटा सेविंग: अनचाहे मैसेज कम होंगे तो मोबाइल स्टोरेज और डेटा की बचत होगी.

WhatsApp इस फीचर को एक “यूजर-फर्स्ट सिक्योरिटी अपडेट” बता रहा है, जो यूजर की प्राइवेसी को और मजबूत करेगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Whatsappanti-scam feature

Trending news

मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
air pollution
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
karnataka
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
West Bengal
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
diwali 2025
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप,
Raj Thackeray
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप,
West Bengal
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला