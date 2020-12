WhatsApp जल्द ला रहा है Multi Device Support, फिर 1 ही अकाउंट से चलेंगे कई डिवाइस

नई दिल्ली: WhatsApp पिछले कई महीने से मल्टी डिवाइस सपोर्ट (Multi Device Support) फीचर लाने के लिए काम चल रहा है. इसके माध्यम से यूजर एक से ज्यादा डिवाइस पर एक ही WhatsApp अकाउंट को इस्तेमाल कर पाएंगे. एक ताजा रिपोर्ट में WhatsApp के मल्टी डिवाइस सपोर्ट (Multi Device Support) फीचर की टेस्टिंग शुरू होने के बारे में पता चला है.

WhatsApp के मल्टी डिवाइस सपोर्ट (Multi Device Support) फीचर से जुड़ी ये जानकारी टेक ब्लॉग WABetaInfo ने ट्वीट करके दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते WhatsApp ने मल्टी डिवाइस सपोर्ट (Multi Device Support) की टेस्टिंग शुरू की. एक ही WhatsApp अकाउंट से अलग-अलग डिवाइस को कॉन्फिगर करके कॉल की टेस्टिंग हो रही है.

WhatsApp is currently testing calls when the multi device is configured for the same account between different devices since the last week.

No release date available. https://t.co/eJGLVFWjo9

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 22, 2020