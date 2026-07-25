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WhatsApp का बड़ा फैसला: बदलने जा रहा है 6-Digit का PIN, अब लगेगा यह नया 'सुरक्षा कवच'!

WhatsApp New Password Feature: WhatsApp अपने करोड़ों यूजर्स की सुरक्षा और मजबूत बनाने के लिए टू-स्टेप वेरिफिकेशन में बड़ा बदलाव करने वाला है. सालों से चले आ रहे 6-डिजिट PIN की जगह जल्द अकाउंट पासवर्ड आ सकता है. आइए जानते हैं सिक्योरिटी फीचर में होने वाला नया बदलाव.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 25, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:22 PM IST
WhatsApp का बड़ा फैसला: बदलने जा रहा है 6-Digit का PIN, अब लगेगा यह नया 'सुरक्षा कवच'!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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